Así funcionará el sistema antidron de la FAP durante la visita del papa León XIV al Perú: sensores y equipos para detectar amenazas aéreas

El Grupo de Defensa Aérea instalará los equipos antes de la llegada del papa León XIV a cada sede. Composición: Infobae

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La visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, contempla medidas de seguridad para las actividades religiosas y los encuentros públicos incluidos en su agenda. Entre ellas figura el uso de tecnología antidron por parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), destinada a detectar y neutralizar dispositivos aéreos sin autorización en las zonas bajo vigilancia.

El despliegue estará a cargo del Grupo de Defensa Aérea (Gruda), que instalará los equipos antes de la llegada del pontífice a cada sede. El sistema permitirá identificar posibles amenazas desde el aire y actuar ante vuelos no autorizados durante las actividades programadas.

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Las operaciones de seguridad abarcarán Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. En estas ciudades, el dispositivo permitirá supervisar los perímetros de los lugares donde el papa participe en ceremonias religiosas y encuentros con los fieles.

La preparación tecnológica coincidirá con la organización del acceso del público a dos de los eventos multitudinarios previstos en Lima: el encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional y la misa en la base aérea Las Palmas. Para ambas actividades, la organización anunció entradas digitales gratuitas y un procedimiento de inscripción para distribuir a los asistentes.

¿Cómo funcionará el sistema antidron de la Fuerza Aérea del Perú?

Riesgo de municiones en zona de misa del Papa León XIV, advierte Fuerza Aérea del Perú| Foto: Vatican News/Gobierno Regional Chiclayo

El sistema que utilizará la FAP está compuesto por sensores, un software para procesar datos y equipos de perturbación electromagnética. Los integrantes del Grupo de Defensa Aérea instalarán los dispositivos horas antes de la llegada del pontífice a cada lugar incluido en el operativo.

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La primera función del mecanismo será detectar e identificar drones dentro de las zonas vigiladas. Una vez identificado un aparato que represente una amenaza, el personal podrá aplicar los procedimientos establecidos para responder ante la presencia de dispositivos sin autorización.

La neutralización se realizará mediante perturbación electromagnética. Esta tecnología permite interferir en el funcionamiento de los drones detectados, de acuerdo con las características del equipo y los protocolos de seguridad previstos para la operación.

El dispositivo también permitirá vigilar el espacio aéreo próximo a los lugares donde se desarrollen las actividades papales. El objetivo será impedir el sobrevuelo de aparatos no autorizados durante las ceremonias y los desplazamientos vinculados con la agenda pública.

La FAP detectó más de 180 drones desde 2024

La Fuerza Aérea del Perú utiliza esta tecnología desde 2024. Su primera misión tuvo lugar durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), evento que requirió medidas de vigilancia y protección para las actividades oficiales.

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Desde el inicio de sus operaciones, el Grupo de Defensa Aérea detectó más de 180 drones y neutralizó más de 60 que carecían de autorización para sobrevolar las zonas bajo vigilancia.

Estas cifras corresponden a la experiencia operativa acumulada por la institución desde la incorporación del sistema. Su utilización durante la visita de León XIV se integrará a las medidas de protección previstas para las actividades del pontífice en las cinco ciudades incluidas en el itinerario.

Entradas gratuitas y digitales para los eventos multitudinarios

El papa León XIV sale de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el sábado 17 de octubre de 2026, tras su operación del martes para retirar un tumor cancerígeno. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita papal a Lima, informó que las entradas para el encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional y la misa en la base aérea Las Palmas serán digitales, gratuitas y sin posibilidad de reserva previa.

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En declaraciones a RPP, Bytton adelantó que se comunicaría cuándo y a través de qué empresa se habilitaría la plataforma para obtener los boletos. Las personas interesadas deberán completar previamente el registro y, después, podrán acceder a las entradas y seleccionar el bloque donde desean ubicarse.

El sacerdote precisó que cada asistente contará con una entrada personal e intransferible. El documento incluirá el nombre del titular, su Documento Nacional de Identidad (DNI) y un código QR para verificar el acceso.

La Conferencia Episcopal prepara el registro de los fieles

La distribución será sin costo, no admitirá reservas y permitirá que cada cuenta solicite accesos para un grupo de aproximadamente ocho asistentes| Foto: Vatican News/Andina

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader, informó que la organización prevé habilitar un registro de asistentes para las misas y actividades multitudinarias de la visita oficial de León XIV.

Según García Camader, el sistema digital permitirá organizar la participación de miles de personas en los encuentros programados, incluidas las celebraciones religiosas previstas en Lima y Chiclayo.

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La inscripción forma parte de los preparativos para distribuir el acceso a los principales eventos de la agenda papal. Su implementación permitirá registrar a los participantes antes de las actividades y coordinar la entrega de las entradas correspondientes.

La organización mantiene así dos líneas de preparación para la visita del 11 al 16 de noviembre: el despliegue de medidas de vigilancia aérea por parte de la FAP y la habilitación de mecanismos digitales para ordenar el ingreso de los fieles a los encuentros públicos.