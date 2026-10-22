Daddy Yankee y el chef peruano Jaime Pesaque, abrirán Cholapink, restaurante con sabor peruano en Nueva York

El cantante Daddy Yankee y el chef Jaime Pesaque posan juntos junto a una selección de platos del restaurante Chola Pink en Nueva York.

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El puertorriqueño Daddy Yankee y el cocinero peruano Jaime Pesaque llevarán sabores de la gastronomía peruana a Nueva York con una propuesta centrada en anticuchos, ceviche, arroz chaufa y cócteles con pisco.

El músico puertorriqueño Daddy Yankee y el chef peruano Jaime Pesaque abrirán el 28 de octubre de 2026 Cholapink, un restaurante de cocina peruana de formato fast casual que se instalará en SoHo, uno de los barrios de Manhattan. El proyecto tendrá como plato principal al anticucho y buscará acercar recetas, productos y referencias culturales del Perú a la rutina gastronómica de los neoyorquinos.

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La apertura está anunciada para el miércoles 28 de octubre, seis días después de la fecha actual, jueves 22 de octubre. El establecimiento tendrá una capacidad de 60 asientos y atenderá todos los días, entre las 11:30 y las 23:00, de acuerdo con el comunicado difundido por el proyecto.

El chef Jaime Pesaque y el cantante Daddy Yankee posan juntos frente al letrero del restaurante Chola Pink en la ciudad de Nueva York.

Jaime Pesaque, quien asumirá la dirección culinaria, diseñó una carta inspirada en la comida callejera peruana. La propuesta incluirá preparaciones a la parrilla, marinadas, ajíes y salsas con insumos procedentes de diversas regiones del país, incluida la Amazonía peruana.

“El anticucho representa muy bien esa idea: es parte de mis recuerdos, de los mercados, de las calles y de la vida diaria. Queremos celebrar esa herencia y, al mismo tiempo, despertar una nueva curiosidad en Nueva York”, afirmó Pesaque, chef ejecutivo y cofundador de Cholapink.

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El sistema de atención permitirá que cada comensal arme su pedido mediante la elección de anticuchos, guarniciones y salsas. Entre las alternativas estará el muslo de pollo glaseado con miso y ají mirasol; el bistec de res con ají panca ahumado, salsa huancaína y chimichurri; y la panceta de cerdo con rocoto agridulce y chutney de piña.

Varios platos de influencia peruana y bebidas componen la oferta gastronómica del restaurante Cholapink en Nueva York, impulsado por Jaime Pesaque y Daddy Yankee.

La carta también ofrecerá pesca del día con ají amarillo y alioli de yuzu. Para el público que no consume productos de origen animal, el restaurante incluirá una preparación de hongos con maní, ají panca y emulsión de hierbas peruanas.

El anticucho será el eje de la propuesta peruana en SoHo

El anticucho, uno de los referentes de la cocina popular peruana, será el centro de la propuesta de Cholapink. El restaurante buscará presentar este plato en un formato ágil, con una oferta que combine sabores tradicionales con técnicas y productos que dialoguen con el mercado gastronómico de Manhattan.

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Además de las brochetas a la parrilla, el menú tendrá platos asociados a la expansión internacional de la cocina peruana. Entre ellos figuran el ceviche de la casa, curado en leche de tigre tradicional; el arroz chaufa; y el choclo cremoso a la huancaína.

Daddy Yankee señaló que su interés por el proyecto surgió de sus experiencias con la gastronomía peruana durante sus giras y de su relación con el chef nacional. “Siempre espero la oportunidad de comer peruano cuando estoy de gira. Con Jaime descubrí más sobre la historia del anticucho y sobre todas las posibilidades de un plato que ambos admiramos”, sostuvo el cantante y cofundador de Cholapink.

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Varios platos de gastronomía peruana y una bebida integran la carta del restaurante Cholapink, impulsado por Jaime Pesaque y Daddy Yankee en Nueva York.

La barra tendrá bebidas preparadas en el local. Una de las opciones será el té helado de muña y menta, con fruta de cacao y manzana. También estará disponible el Pisco Sour Cholapink, una versión del cóctel peruano con limón, amargos de naranja y azúcar rosada.

El nombre Cholapink hace referencia al fucsia de las polleras andinas, un elemento que será trasladado a la identidad visual del restaurante. El espacio combinará madera, piedra, metal corrugado y microcemento rosado, además de motivos inspirados en esa prenda tradicional.

Con la inauguración en SoHo, Daddy Yankee amplía su presencia en iniciativas vinculadas con la gastronomía, mientras que Jaime Pesaque sumará un nuevo proyecto internacional. El local funcionará desde el 28 de octubre de 2026 en Nueva York.

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