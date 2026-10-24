Playa Agua Dulce fue escenario de feroz balacera: ataque de sicarios dejó un fallecido y dos heridos

Un hombre que trabajaba como repartidor de delivery murió baleado la tarde de este sábado en los exteriores de la playa Agua Dulce, en Chorrillos, luego de que dos sujetos en motocicleta abrieran fuego contra él y otras dos personas con las que conversaba. Los peritos de Criminalística hallaron 17 casquillos de bala en la escena. Fuente: Exitosa Noticias

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La playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, fue escenario de un ataque armado que dejó un muerto y dos heridos, en pleno circuito de playas de la Costa Verde. El crimen ocurrió alrededor de las cinco de la tarde, cuando un hombre que trabajaba como repartidor de delivery conversaba junto a sus motocicletas con otras dos personas, en una zona que esa tarde registraba una alta concurrencia de bañistas y comerciantes.

De acuerdo con información policial recogida por Exitosa y RPP, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al grupo y dispararon en reiteradas ocasiones contra las tres personas que se encontraban en el lugar. Los peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron 17 casquillos de bala en la escena, un dato que ilustra la intensidad de la agresión.

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El fallecido no había sido identificado hasta el cierre de esta nota, aunque fuentes policiales citadas por Exitosa señalaron que se trataría de un hombre de nacionalidad venezolana. El cuerpo fue cubierto con una sábana mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes, a la espera de su traslado a la morgue central de Lima.

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional del Perú inspeccionan la escena de un homicidio ocurrido en la playa Agua Dulce del distrito de Chorrillos. (Captura: RPP Noticias)

El ataque ocurrió cuando las víctimas se preparaban para retirarse

Según los testimonios recogidos en la zona, las tres personas habían compartido un momento en la playa antes del ataque. Una de las motocicletas, de hecho, ya se encontraba encendida cuando los agresores llegaron al lugar y abrieron fuego, lo que sugiere que las víctimas estaban a punto de retirarse del sitio.

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El hombre fallecido fue hallado con la mochila de delivery que utilizaba para su trabajo diario. Las otras dos víctimas, un hombre y una mujer, resultaron heridas de bala y fueron trasladadas al hospital Casimiro Ulloa, en el distrito de Miraflores, donde permanecen con pronóstico reservado.

Las tres motocicletas involucradas quedaron en la escena del crimen, una de ellas tirada en plena vía pública. La Policía Nacional acordonó el perímetro con cintas de seguridad y mantiene cerrado uno de los cuatro carriles con dirección hacia la playa La Herradura, lo que generó una desaceleración del tránsito vehicular en la Costa Verde.

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La Policía Nacional investiga el ataque armado en la playa Agua Dulce de Chorrillos, donde peritos criminalísticos fijaron evidencias en la escena. (Composición: Infobae Perú)

La Fiscalía investiga el crimen con apoyo de cámaras de seguridad

Un representante del Ministerio Público llegó hasta la playa Agua Dulce para supervisar las diligencias preliminares junto con el personal de Criminalística. Las autoridades no han establecido aún un móvil para el ataque ni la identidad de los dos atacantes que llegaron en motocicleta.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la playa resultarán determinantes para identificar a los responsables, según indicaron las fuentes policiales consultadas por los medios presentes en el lugar. La Policía Nacional también trabaja en establecer si las víctimas tenían algún vínculo previo con los agresores o si el ataque respondió a un hecho fortuito.

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El crimen se suma a una serie de hechos violentos registrados este año en la capital. Según cifras del Sistema Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud citadas por RPP, en lo que va de 2026 se han registrado 1.688 homicidios a nivel nacional. Lima concentra la mayor cantidad, con 633 casos, seguida por las regiones de La Libertad y la provincia constitucional del Callao.

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional del Perú recogen evidencias tras un ataque armado en el circuito de playas de Chorrillos que dejó una persona fallecida. (Captura: RPP Noticias)

La zona permanece acordonada mientras continúan las pericias

Hasta el cierre de esta nota, el operativo policial y fiscal continuaba en los exteriores de la playa Agua Dulce. El Ministerio Público debía autorizar el levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue central de Lima, mientras los peritos culminaban el registro de la escena y la recolección de evidencia balística.

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La Policía Nacional no ha brindado aún un reporte oficial sobre la identidad de los atacantes ni sobre el posible móvil del ataque armado, que se produjo a plena luz del día en una de las playas más concurridas de la Costa Verde durante la temporada.