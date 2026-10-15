Perú

La fibra óptica domina el internet fijo en Perú y ya concentra más del 83% de conexiones: Win da el golpe

El mercado nacional de banda ancha fija alcanzó 4,10 millones de conexiones, impulsado por la expansión de las redes de mayor velocidad, precisó el Osiptel

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La tecnología de fibra óptica registró un incremento del 2,59% respecto al mismo periodo del año anterior, según la plataforma Punku de Osiptel.
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El mercado peruano de internet fijo cerró el segundo trimestre de 2026 con 3,41 millones de conexiones mediante fibra óptica, una tecnología que ya representa el 83,25% del total de accesos registrados en el país, según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El total de conexiones de internet fijo llegó a 4,10 millones a junio de este año. Dentro de ese universo, la fibra óptica mantuvo su expansión frente a otras alternativas de acceso, con un aumento de 2,59% respecto al mismo periodo de 2025, cuando había 3,32 millones de líneas con esa tecnología.

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La información figura en Punku, la plataforma estadística del regulador, que reúne indicadores del sector de telecomunicaciones en Perú. La evolución del mercado refleja el avance de los operadores que concentran su oferta en conexiones de alta velocidad y la pérdida de participación de servicios basados en redes anteriores.

Win pasó al segundo lugar del mercado de internet fijo

La distribución de las conexiones entre empresas también mostró cambios durante el periodo analizado. Win alcanzó el segundo puesto del mercado, con una participación de 24,22%, luego de sumar 3,61 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025.

La empresa quedó apenas por debajo de Movistar, que conservó el primer lugar con 24,31% de participación. La operadora registró, no obstante, una caída de 3,12 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

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Claro se ubicó en la tercera posición, con 21,74% del mercado de internet fijo. La compañía incrementó su presencia en 6,88 puntos porcentuales durante los últimos 12 meses, aunque no logró superar a Win en la clasificación elaborada con los datos de junio.

Internet fijo - Osiptel
Win se posicionó en el segundo lugar de internet fijo con el 24,22% de participación y quedó a nueve centésimas de Movistar.

Detrás de los tres principales operadores quedaron Wow, con 11,64%; MiFibra, con 6,26%; P y D Telecom, con 2,05%; y Bitel, con 2,03%. El conjunto de las demás empresas representó el 7,75% de las conexiones.

El peso de la fibra óptica en el sector permite observar una modificación en la infraestructura que sostiene el servicio de internet fijo. De las 4,10 millones de conexiones contabilizadas por Osiptel, más de ocho de cada 10 funcionaban con esta tecnología al cierre de junio.

El regulador difundió los indicadores en su reporte estadístico sobre internet fijo correspondiente al segundo trimestre de 2026. El documento incluye cifras sobre la evolución de las conexiones y la participación de las operadoras en el mercado nacional.

Más de 547 mil líneas móviles cambiaron de operador en setiembre

El movimiento entre compañías también se reflejó en el mercado móvil. Durante setiembre, 547.874 líneas móviles cambiaron de empresa operadora sin perder su número, bajo el mecanismo de portabilidad numérica, según informó Osiptel.

Casi ocho de cada 10 líneas portadas correspondieron a los segmentos control y pospago. En esos planes se registraron 428.504 cambios de compañía, de acuerdo con los datos del Administrador de Base de Datos Centralizada de Portabilidad.

celular - smartphone - osiptel
Claro ocupó el tercer puesto en internet fijo con una subida de 6,88 puntos porcentuales en los últimos 12 meses.

Claro obtuvo el mejor saldo neto del mes. La empresa recibió 190.592 líneas y perdió 160.780, con un resultado positivo de 29.812 números. Entel también cerró setiembre con saldo favorable, tras captar 150.910 líneas y registrar la salida de 140.111, lo que dejó una ganancia neta de 10.799.

Guinea Mobile tuvo un saldo positivo de 37 líneas. La empresa recibió 196 números y perdió 159. Según el regulador, mantiene resultados netos positivos de manera consecutiva desde diciembre de 2025.

En sentido contrario, Movistar perdió 20.267 líneas netas, mientras que Bitel cerró con una reducción de 20.381 números. La portabilidad es gratuita y el cambio de operador debe realizarse en un plazo menor a 24 horas, entre las 00:00 y las 03:00 del día posterior a la solicitud.

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