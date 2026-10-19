Cómo evitar estafas al comprar un iPhone por internet: siete señales para reconocer tiendas falsas y proteger tu dinero

Un consumidor efectúa una compra con tarjeta bancaria en un sitio web de ofertas de telefonía móvil en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un iPhone de última generación a un precio muy por debajo del mercado o una tienda virtual que promete entregarlo en pocos días puede esconder una estafa destinada a robar dinero y datos personales. El riesgo cobra relevancia en un contexto de expansión del comercio electrónico en Perú, donde, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), las ventas online alcanzaron los US$ 19.300 millones durante el primer semestre de 2026, un incremento de 50,4% frente al mismo periodo del año anterior. El gremio estima además que el 60% de los peruanos realizó compras por internet en ese lapso.

A nivel internacional, una investigación del diario británico The Guardian, basada en hallazgos de WhoisXML API, advirtió sobre la aparición de páginas fraudulentas que aprovechan el lanzamiento del iPhone 18 Pro y otros modelos nuevos de Apple para engañar a los consumidores. La organización británica de consumidores Which? emitió una alerta similar sobre este tipo de engaños, que coincide con el aumento de las transacciones digitales en la región.

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La venta por internet de teléfonos iPhone enfrenta alertas de especialistas por la proliferación de ofertas fraudulentas en páginas web no autorizadas.

Descuentos exagerados y ofertas por tiempo limitado

Víctor Gutiérrez, especialista en ciberseguridad de Intecnia Corp, socio local de Bitdefender en Perú, explicó que los ciberdelincuentes aprovechan el interés que generan los lanzamientos tecnológicos para ofrecer descuentos difíciles de rechazar. “Muchas veces, los consumidores se concentran en el precio y olvidan comprobar quién está detrás de la tienda. Una página puede parecer completamente legítima y, aun así, estar diseñada para robar dinero o información bancaria”, señaló el especialista.

Entre las recomendaciones que comparte Bitdefender para identificar tiendas falsas se encuentran:

Desconfiar de precios muy bajos frente a los de comercios reconocidos.

No dejarse presionar por mensajes de “últimas unidades” o contadores de tiempo que buscan generar urgencia en la decisión de compra.

Un usuario compara los precios de un teléfono inteligente entre una oferta promocional en una computadora portátil y otra en un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verifica al vendedor y los medios de pago

Gutiérrez recomendó también verificar a quién se envía el dinero antes de concretar una transacción. En Perú, algunas tiendas fraudulentas solicitan transferencias bancarias o pagos con criptomonedas, y aunque medios como Yape o Plin son legítimos, recuperar el dinero puede resultar difícil si termina en manos de un estafador. Revisar la dirección exacta de la página web es otro paso clave, dado que los delincuentes pueden incluir palabras como “Apple” o “iPhone” en el dominio para aparentar ser distribuidores autorizados.

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A esto se suma la necesidad de investigar al vendedor antes de comprar, mediante la revisión de opiniones de otros usuarios, datos de contacto y condiciones de entrega y devolución. En el caso de empresas peruanas, Gutiérrez sugirió consultar el RUC en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), aunque aclaró que contar con ese registro no garantiza por sí solo la confiabilidad de una tienda.

Un comprador coteja la información de un vendedor en su computadora portátil junto a una aplicación de banca móvil en su teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redes sociales y promociones fraudulentas

El especialista advirtió que no todas las ofertas que circulan en Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp son auténticas, pues los estafadores suelen utilizar anuncios y perfiles falsos para dirigir a los usuarios hacia páginas fraudulentas. Por ese motivo, recomendó buscar directamente el sitio oficial de la tienda en lugar de ingresar a través de enlaces recibidos por mensaje.

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Como herramienta complementaria, Bitdefender puso a disposición Scamio, un servicio gratuito basado en inteligencia artificial que permite analizar enlaces, mensajes y capturas de pantalla para identificar posibles señales de fraude. Gutiérrez precisó que sus resultados son orientativos y no reemplazan la verificación directa del vendedor.

Para quienes ya realizaron un pago en una tienda sospechosa, la recomendación es comunicarse de inmediato con el banco o proveedor de pagos para evaluar la posibilidad de detener o reclamar la operación, solicitar el bloqueo de la tarjeta si se compartieron sus datos y conservar capturas de pantalla, comprobantes y conversaciones como evidencia para una eventual denuncia ante la Policía Nacional del Perú.

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Un usuario consulta una oferta promocional en su teléfono móvil frente a una página web en una computadora portátil dentro de un esquema de estafa digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)