Perú

Cómo evitar estafas al comprar un iPhone por internet: siete señales para reconocer tiendas falsas y proteger tu dinero

Las ventas online en Perú crecieron 50,4% en el primer semestre de 2026 y alcanzaron los US$ 19.300 millones, según la CAPECE

Una computadora portátil abierta, dos teléfonos inteligentes, una tarjeta bancaria y las manos de una persona sobre una mesa.
Un consumidor efectúa una compra con tarjeta bancaria en un sitio web de ofertas de telefonía móvil en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un iPhone de última generación a un precio muy por debajo del mercado o una tienda virtual que promete entregarlo en pocos días puede esconder una estafa destinada a robar dinero y datos personales. El riesgo cobra relevancia en un contexto de expansión del comercio electrónico en Perú, donde, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), las ventas online alcanzaron los US$ 19.300 millones durante el primer semestre de 2026, un incremento de 50,4% frente al mismo periodo del año anterior. El gremio estima además que el 60% de los peruanos realizó compras por internet en ese lapso.

A nivel internacional, una investigación del diario británico The Guardian, basada en hallazgos de WhoisXML API, advirtió sobre la aparición de páginas fraudulentas que aprovechan el lanzamiento del iPhone 18 Pro y otros modelos nuevos de Apple para engañar a los consumidores. La organización británica de consumidores Which? emitió una alerta similar sobre este tipo de engaños, que coincide con el aumento de las transacciones digitales en la región.

PUBLICIDAD

Una mano sostiene un teléfono inteligente iPhone plateado con tres cámaras traseras sobre un escritorio con teclado y ordenador
La venta por internet de teléfonos iPhone enfrenta alertas de especialistas por la proliferación de ofertas fraudulentas en páginas web no autorizadas.

Descuentos exagerados y ofertas por tiempo limitado

Víctor Gutiérrez, especialista en ciberseguridad de Intecnia Corp, socio local de Bitdefender en Perú, explicó que los ciberdelincuentes aprovechan el interés que generan los lanzamientos tecnológicos para ofrecer descuentos difíciles de rechazar. “Muchas veces, los consumidores se concentran en el precio y olvidan comprobar quién está detrás de la tienda. Una página puede parecer completamente legítima y, aun así, estar diseñada para robar dinero o información bancaria”, señaló el especialista.

Entre las recomendaciones que comparte Bitdefender para identificar tiendas falsas se encuentran:

  • Desconfiar de precios muy bajos frente a los de comercios reconocidos.
  • No dejarse presionar por mensajes de “últimas unidades” o contadores de tiempo que buscan generar urgencia en la decisión de compra.
Una persona sostiene un teléfono móvil frente a una computadora portátil que muestra páginas de venta en una sala de estar.
Un usuario compara los precios de un teléfono inteligente entre una oferta promocional en una computadora portátil y otra en un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verifica al vendedor y los medios de pago

Gutiérrez recomendó también verificar a quién se envía el dinero antes de concretar una transacción. En Perú, algunas tiendas fraudulentas solicitan transferencias bancarias o pagos con criptomonedas, y aunque medios como Yape o Plin son legítimos, recuperar el dinero puede resultar difícil si termina en manos de un estafador. Revisar la dirección exacta de la página web es otro paso clave, dado que los delincuentes pueden incluir palabras como “Apple” o “iPhone” en el dominio para aparentar ser distribuidores autorizados.

PUBLICIDAD

A esto se suma la necesidad de investigar al vendedor antes de comprar, mediante la revisión de opiniones de otros usuarios, datos de contacto y condiciones de entrega y devolución. En el caso de empresas peruanas, Gutiérrez sugirió consultar el RUC en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), aunque aclaró que contar con ese registro no garantiza por sí solo la confiabilidad de una tienda.

Manos de una persona frente a una computadora portátil, un teléfono móvil, una tarjeta bancaria y un comprobante sobre una mesa de madera.
Un comprador coteja la información de un vendedor en su computadora portátil junto a una aplicación de banca móvil en su teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redes sociales y promociones fraudulentas

El especialista advirtió que no todas las ofertas que circulan en Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp son auténticas, pues los estafadores suelen utilizar anuncios y perfiles falsos para dirigir a los usuarios hacia páginas fraudulentas. Por ese motivo, recomendó buscar directamente el sitio oficial de la tienda en lugar de ingresar a través de enlaces recibidos por mensaje.

Como herramienta complementaria, Bitdefender puso a disposición Scamio, un servicio gratuito basado en inteligencia artificial que permite analizar enlaces, mensajes y capturas de pantalla para identificar posibles señales de fraude. Gutiérrez precisó que sus resultados son orientativos y no reemplazan la verificación directa del vendedor.

Para quienes ya realizaron un pago en una tienda sospechosa, la recomendación es comunicarse de inmediato con el banco o proveedor de pagos para evaluar la posibilidad de detener o reclamar la operación, solicitar el bloqueo de la tarjeta si se compartieron sus datos y conservar capturas de pantalla, comprobantes y conversaciones como evidencia para una eventual denuncia ante la Policía Nacional del Perú.

Un hombre sostiene un teléfono móvil encendido junto al teclado de una computadora portátil abierta sobre su regazo.
Un usuario consulta una oferta promocional en su teléfono móvil frente a una página web en una computadora portátil dentro de un esquema de estafa digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

IphoneEstafasAppleperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su tercer recorrido este lunes 19 de octubre

El itinerario contempla el paso por importantes calles y avenidas del Cercado de Lima y La Victoria, así como paradas frente a hospitales que forman parte de la ruta del Cristo Moreno

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su tercer recorrido este lunes 19 de octubre

Cucarachas, gusanos y pollo crudo en el comedor de San Marcos: estudiantes denuncian fallas sanitarias y exigen la salida de dos funcionarios

La Federación Universitaria de San Marcos cuestionó la respuesta de Bienestar Universitario, pidió la renuncia de Juan Carlos Valencia y Guillermo Sotomayor y exigió una inspección sanitaria independiente

Cucarachas, gusanos y pollo crudo en el comedor de San Marcos: estudiantes denuncian fallas sanitarias y exigen la salida de dos funcionarios

Shirley Arica y Mario Hart protagonizan brindis en cena: "Por nosotros", respondió la modelo sin dudar

La también conocida como 'chica realidad' entrevistó nuevamente al expiloto de carreras en su pódcast y, tras la grabación, ambos compartieron una velada que se volvió viral en redes sociales

Shirley Arica y Mario Hart protagonizan brindis en cena: "Por nosotros", respondió la modelo sin dudar

Juan Reynoso, en su hora más difícil en México: desde su llegada a Necaxa no ha ganado un solo partido en Liga MX

El ‘Ajedrecista’ vive una situación extremadamente crítica en su nueva aventura en Aguascalientes. Enlaza cuatro duelos con resultados desfavorables y admite preocupación por debilidad, sobre todo en casa

Juan Reynoso, en su hora más difícil en México: desde su llegada a Necaxa no ha ganado un solo partido en Liga MX

Sorteo de La Tinka del 18 de octubre: revisa los números ganadores de la fecha y si reventó el Pozo Millonario

La Tinka realizó su sorteo este domingo 18 de octubre de 2026. Revisa los seis números ganadores, los resultados de Sí o Sí y Boliyapa, y conoce qué ocurrió con el Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka del 18 de octubre: revisa los números ganadores de la fecha y si reventó el Pozo Millonario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro del Interior sobre policías involucrados en delitos: “Serán expulsados y sancionados; malogran toda la imagen”

Ministro del Interior sobre policías involucrados en delitos: “Serán expulsados y sancionados; malogran toda la imagen”

Alejandro Toledo recibió en Barbadillo la visita de Zaraí, la hija que reconoció tras años de litigio

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Comisión de Constitución del Senado aprueba dictamen que otorga facultades legislativas al Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica y Mario Hart protagonizan brindis en cena: "Por nosotros", respondió la modelo sin dudar

Shirley Arica y Mario Hart protagonizan brindis en cena: "Por nosotros", respondió la modelo sin dudar

Samahara Lobatón le escribió a 'Samu' tras sus críticas a su relación con Rossini Jr.: "¿Qué más quieren?"

Zully reaparece en silla de ruedas y cuenta cómo un espejo le dejó más de 40 puntos

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

DEPORTES

Juan Reynoso, en su hora más difícil en México: desde su llegada a Necaxa no ha ganado un solo partido en Liga MX

Juan Reynoso, en su hora más difícil en México: desde su llegada a Necaxa no ha ganado un solo partido en Liga MX

Alfredo Arosemena, gerente general de Alianza Lima, ya piensa en la final de la Liga 1 2026: “El tema del Clausura está muy apretado”

Allisson Holland, tras dramático triunfo de Alianza Lima sobre Rebaza Acosta: “El nivel de la Liga Peruana de Vóley es mayor que el año pasado”

Matías Di Benedetto vuelve al equipo: Universitario recupera a su defensor central para el duelo ante Juan Pablo II

El nuevo puesto que ocupa Ignacio Buse en el último ranking ATP: cuándo le falta para llegar al top 20