Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 24 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió un reporte sobre un sismo de magnitud 4,0 ocurrido el viernes 23 de octubre a las 13:38:13, hora local, a 125 kilómetros al noroeste de Andoas, en la provincia Datem del Marañón, región Loreto. El movimiento tuvo una profundidad de 141 kilómetros.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (Censis), el evento quedó identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0747. El organismo ubicó el epicentro en las coordenadas -2,68 de latitud y -77,23 de longitud, en un área alejada de centros urbanos de la Amazonía peruana.
Por su profundidad, el movimiento sísmico correspondió a un evento intermedio. Los informes técnicos del IGP permiten precisar la magnitud, la ubicación geográfica, la hora de registro y la profundidad, datos necesarios para determinar las características de cada temblor detectado en el territorio nacional.
Sismo de magnitud 3,6 en La Libertad
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,6 a las 01:46 del 24 de octubre, con epicentro a 54 kilómetros al sur de Salaverry, en Trujillo, región La Libertad. El movimiento tuvo una profundidad de 58 kilómetros y se percibió con una intensidad de II-III en Salaverry.
El sismo de magnitud 4,0 ocurrió a 125 kilómetros de Andoas
El reporte del viernes 23 de octubre es posterior al movimiento de magnitud 3,4 que había sido informado el martes 20 de octubre a las 22:12:48. Ese temblor tuvo su epicentro a 11 kilómetros al norte de Vitor, en la región Arequipa, y alcanzó una intensidad de II-III en esa localidad.
El sismo registrado en Vitor se produjo a 12 kilómetros de profundidad. El parte técnico IGP/CENSIS/RS 2026-0745 situó el evento en las coordenadas -16,37 de latitud y -71,90 de longitud. La diferencia entre ambos casos muestra que la actividad sísmica puede presentarse en áreas costeras, andinas y amazónicas.
IGP: Importancia de revisar sus cuentas oficiales
El IGP mantiene vigilancia sobre estos fenómenos a través de una red de estaciones distribuidas en distintas regiones. El Censis recibe y procesa la señal de los equipos, calcula los parámetros del movimiento y publica los reportes oficiales para informar a las autoridades y a la ciudadanía.
Los comunicados incluyen datos como la fecha, la hora local, la magnitud, la profundidad, las coordenadas y la referencia geográfica más cercana al epicentro. Cuando existen registros de percepción entre la población, también se incorpora la intensidad del sismo en las localidades próximas.
Sismo en La Libertad
Un sismo de magnitud 3,6 se registró a la 1:46 del 24 de octubre en la región de La Libertad, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 58 kilómetros y su epicentro se ubicó a 54 kilómetros al sur de Salaverry, en Trujillo. Fue percibido con una intensidad de II-III en Salaverry.
¿Por qué Perú tiene actividad sísmica?
Perú se encuentra en una zona de frecuente actividad sísmica por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Además de ese proceso tectónico, existen fallas geológicas locales capaces de producir movimientos en distintas partes del país.
Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para confirmar información sobre daños, heridos, réplicas o eventuales alertas. La difusión de versiones sin verificación puede generar confusión, en especial después de un movimiento percibido en zonas pobladas.
El IGP y el Indeci recomiendan preparar rutas y zonas seguras
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja que cada familia reconozca con anticipación los espacios seguros dentro de la vivienda, el lugar de trabajo o el centro de estudios. También plantea la necesidad de identificar rutas de evacuación y acordar un punto de reunión fuera del inmueble.
La preparación debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicamentos o asistencia continua. Los simulacros ayudan a reconocer obstáculos, evaluar el tiempo de salida y corregir problemas antes de una emergencia real.
Entre las principales medidas preventivas figuran las siguientes:
- Identificar zonas seguras internas y externas.
- Revisar las rutas de evacuación de la vivienda o edificio.
- Preparar una mochila de emergencia para cada integrante del hogar.
- Participar en simulacros organizados por colegios, empresas o municipios.
- Enseñar a los niños cómo actuar durante un temblor y dónde reunirse.
- Consultar a un especialista si la vivienda presenta daños estructurales.
También se aconseja fijar estantes, repisas, espejos y objetos pesados que puedan caer. Las instalaciones de gas, electricidad y agua deben recibir mantenimiento para reducir riesgos adicionales luego de un movimiento telúrico.
Durante un temblor, la recomendación principal es mantener la calma y ubicarse en una zona segura, lejos de ventanas, mamparas, cables, estanterías y objetos suspendidos. Si no es posible evacuar de inmediato, se debe aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse para proteger la cabeza y el cuello.
Las personas no deben correr ni utilizar ascensores. Una interrupción eléctrica o un daño en la estructura puede dejar los elevadores fuera de servicio. Si las redes telefónicas se saturan, los mensajes de texto pueden facilitar la comunicación con familiares.
¿Por qué la evacuación debe comenzar cuando termine el movimiento?
Una vez que finalice el sismo, la evacuación debe realizarse de forma ordenada y por rutas previamente identificadas. No se debe regresar por objetos personales ni permanecer cerca de fachadas, postes, cables eléctricos, muros o estructuras con riesgo de desprendimiento.
La prioridad corresponde a niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y quienes necesiten asistencia para desplazarse. En edificios, colegios, terminales y centros comerciales, la salida debe respetar las indicaciones de brigadistas, responsables de seguridad y autoridades locales.
Después de un temblor, se recomienda verificar si existen heridos y brindar primeros auxilios dentro de las posibilidades de cada persona. También es necesario revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o filtraciones de agua. Si se identifica un peligro, se debe cortar el suministro solo cuando hacerlo no represente un riesgo.
La población debe permanecer atenta ante posibles réplicas. Quienes estén en zonas cercanas al litoral deben alejarse de la costa únicamente si las autoridades emiten una alerta por un eventual maremoto. No se debe ingresar a inmuebles con grietas, inclinaciones, desprendimientos u otros daños visibles sin una evaluación técnica.
¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?
La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar accesible y contar con insumos para las primeras horas. Su contenido debe adecuarse al número de integrantes del hogar, sus edades y sus condiciones de salud.
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, pilas y radio portátil.
- Botiquín, medicamentos de uso frecuente y artículos de higiene.
- Abrigo, frazadas, mascarillas y alcohol o desinfectante.
- Silbato, cargador portátil y dinero en efectivo.
- Copias de documentos personales protegidas en una bolsa impermeable.
- Pañales, papillas o biberones si hay bebés.
- Alimento, correa y manta para mascotas.
Ante una emergencia, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en el 106. Los reportes sobre sismos deben verificarse en los canales oficiales del IGP, mientras que el Indeci difunde las recomendaciones de prevención y respuesta ante desastres.