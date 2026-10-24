Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 24 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió un reporte sobre un sismo de magnitud 4,0 ocurrido el viernes 23 de octubre a las 13:38:13, hora local, a 125 kilómetros al noroeste de Andoas, en la provincia Datem del Marañón, región Loreto. El movimiento tuvo una profundidad de 141 kilómetros.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (Censis), el evento quedó identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0747. El organismo ubicó el epicentro en las coordenadas -2,68 de latitud y -77,23 de longitud, en un área alejada de centros urbanos de la Amazonía peruana.

Por su profundidad, el movimiento sísmico correspondió a un evento intermedio. Los informes técnicos del IGP permiten precisar la magnitud, la ubicación geográfica, la hora de registro y la profundidad, datos necesarios para determinar las características de cada temblor detectado en el territorio nacional.