Perú

El Perú necesitará nuevos ingenieros: ¿está la UNI preparada para formar los perfiles que demanda el mercado?

La inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos ya modifican tareas en distintos sectores de la economía peruana. La UNI ha respondido con nuevas carreras, pero la discusión también pasa por laboratorios, contenidos académicos y una mayor conexión con las empresas

Hombre con gafas teclea en laptop; proyecciones holográficas de gráficos y la sigla AI flotan sobre la pantalla. Otros empleados trabajan en oficina
La demanda laboral empieza a concentrarse en perfiles con mayor dominio de herramientas digitales, análisis de datos e inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)
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El mercado laboral peruano está cambiando no solo por la cantidad de puestos que podrían abrirse, sino también por las habilidades que buscan las empresas. La Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026, elaborada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), proyecta 425.625 nuevas contrataciones en el sector privado formal durante este año.

El dato tiene un matiz importante: el 79% de esa demanda corresponde a empleos estacionales, principalmente relacionados con actividades como la agroexportación, mientras que el 21% se refiere a puestos permanentes. El estudio fue aplicado a 9.787 empresas y alcanzó una tasa de respuesta de 74,9%.

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El 70% de las empresas encuestadas señaló dificultades para cubrir vacantes, principalmente por falta de habilidades técnicas y blandas. El MTPE también identifica una mayor necesidad de conocimientos en análisis de datos, robótica e inteligencia artificial.

Fachada de la Universidad Nacional de Ingeniería y logos de programas de inteligencia artificial
Ingeniería de Inteligencia Artificial forma parte de la nueva oferta académica de la Universidad Nacional de Ingeniería. - crédito composición Infobae Perú

El mercado laboral ya pide otras habilidades

La tecnología está cambiando tareas que hasta hace pocos años formaban parte de la rutina de muchos profesionales. La automatización, la inteligencia artificial y el manejo de grandes volúmenes de información ya forman parte de actividades vinculadas con manufactura, minería, servicios, salud y transporte.

Eso no significa que las carreras tradicionales vayan a desaparecer. Lo que está cambiando son las competencias que se esperan de quienes las ejercen, desde el manejo de herramientas digitales hasta la capacidad de adaptarse a procesos cada vez más automatizados.

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En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), esos cambios también empiezan a verse en la oferta académica. Para el proceso de admisión 2026-I incorporó Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica y Urbanismo, con lo que llegó a ofrecer 34 carreras profesionales.

Ingeniería Aeroespacial había comenzado antes. La carrera recibió a sus primeros postulantes en el proceso de admisión 2025-I, por lo que no forma parte de las especialidades estrenadas este año.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
La UNI busca ampliar su respuesta académica frente a sectores que demandan profesionales con competencias cada vez más especializadas. | Foto: Andina

Nuevas carreras, pero también nuevos laboratorios

Abrir especialidades no resuelve por sí solo la actualización de la formación universitaria. La discusión también pasa por los laboratorios, los contenidos que se enseñan y el contacto que los estudiantes mantienen con empresas y proyectos antes de egresar.

Aurelio Padilla, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Aeroespacial de la UNI, sostiene que la universidad debe acelerar ese proceso.

“La UNI tiene que formar a los ingenieros que el Perú necesita hoy y los que requerirá mañana. La inteligencia artificial, la automatización, la industria aeroespacial y las nuevas tecnologías ya están transformando el mercado laboral”, señaló.

Padilla participa además en el proceso para elegir al próximo rector de la universidad, cuya votación está prevista para el 16 de octubre. Entre sus propuestas figuran la modernización de laboratorios y espacios académicos y una mayor relación entre la universidad y las empresas.

Uno de sus planteamientos es superar los 150 convenios activos entre 2027 y 2029 para ampliar las oportunidades de prácticas, tesis y proyectos vinculados con el sector productivo.

Una mujer con gafas y camisa a cuadros escribe en una hoja de papel con lápiz en un salón junto a otros estudiantes
- Los futuros ingenieros deberán combinar conocimientos técnicos con habilidades digitales y capacidad de adaptación. (Foto: Sunass)

Del aula al mercado laboral

Para Padilla, uno de los puntos que debe reforzarse es la posibilidad de que los estudiantes trabajen en problemas concretos antes de terminar la carrera, ya sea mediante prácticas profesionales, investigaciones o tesis desarrolladas junto con empresas.

“La universidad no puede esperar a que el mercado cambie para recién actualizarse. La UNI debe anticiparse al cambio y convertir el talento de sus estudiantes en innovación, investigación y oportunidades laborales”, afirmó.

Los datos del MTPE muestran que el problema no pasa únicamente por contar con más profesionales. Las empresas también reportan dificultades para encontrar personas con conocimientos técnicos específicos, competencias digitales y habilidades blandas.

La UNI ya dio un primer paso al sumar carreras relacionadas con áreas que vienen ganando espacio en el mercado laboral. El desafío será que esa renovación alcance también los contenidos, los laboratorios y la experiencia práctica que reciben los estudiantes antes de egresar.

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