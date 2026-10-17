Perú

¿Qué ocurrió un 17 de octubre en el Perú?: En el mes de los temblores, recuerda el terremoto que ocurrió en Lima y que superó los 8 grados

El aniversario reúne hechos históricos de alcance nacional, entre ellos un desastre que afectó la capital y el principal puerto durante 45 segundos

Efemérides - historias - Perú – 17 octubre
El terremoto de 1966 en Lima fue una de los más devastadores en la historia la capital. (El Peruano)
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El calendario peruano reúne cada 17 de octubre hechos vinculados con la historia local, los desastres naturales, la cultura y las políticas públicas. La fecha recuerda la creación del distrito de Casca, en Áncash, el terremoto que afectó Lima y Callao en 1966 y la muerte de la intérprete criolla Delia Parolari Vallejos de Salinas. También coincide con actividades de la Semana de la Inclusión Social y con el Día de las Áreas Naturales Protegidas del Perú.

El terremoto que azotó Lima en 1966.
A 56 años del terremoto que azotó Lima: 8.1 grados, 45 segundos de terror y más de 200 muertos. (Captura)

Sismo en Lima de magnitud 8

El episodio de mayor impacto histórico ocurrió en 1966, cuando un sismo de 8,1 grados sacudió Lima y el Callao durante unos 45 segundos. El movimiento tuvo su epicentro en Huacho y provocó daños en viviendas, edificios e infraestructura de la capital y el principal puerto peruano. Hasta entonces, fue el terremoto más destructivo que había afectado a Lima desde el ocurrido en 1940.

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En la costa central, sobresalen el terremoto de Huacho-Lima de 1940, con una magnitud de 8.2, y el sismo de Barranca-Lima de 1966, que registró una magnitud de 8.1.
En la costa central, sobresalen el terremoto de Huacho-Lima de 1940, con una magnitud de 8.2, y el sismo de Barranca-Lima de 1966, que registró una magnitud de 8.1. Foto: archivo

La magnitud de ese desastre quedó luego opacada por el terremoto de 1970, cuyo impacto se concentró en el norte del país. Aquel sismo desencadenó un alud que destruyó Yungay, en Áncash, y dejó una de las tragedias más graves de la historia peruana. Aun así, el movimiento de 1966 permanece como una referencia para comprender la vulnerabilidad sísmica de Lima, Callao y las ciudades situadas en la costa central.

Efemérides - historias - Perú - 17 octubre
En 1966, un violento terremoto golpeó Lima y Callao, derrumbando viviendas y dejando más de 200 muertos. El sismo de 45 segundos fue uno de los más destructivos del siglo en Perú. (Andina)

Casca fue creado en 1944 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche

El 17 de octubre de 1944 fue creado el distrito de Casca, que pertenece a la provincia de Mariscal Luzuriaga, en la región Áncash. Su establecimiento se produjo durante el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche, en un período de reorganización administrativa que incluyó la creación de nuevos distritos en distintas zonas del país.

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Un cartel de bienvenida, casas de adobe con techos de tejas, campos agrícolas escalonados y montañas nevadas bajo un cielo despejado.
El poblado andino de Casca en Áncash presenta sus terrazas de cultivo y viviendas tradicionales de adobe frente a las montañas nevadas de la Cordillera Blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre Casca procede del término quechua “kachka”, relacionado con el choclo o la mazorca cuyos granos aún están tiernos. La denominación refleja la presencia de la lengua quechua en la toponimia andina y la relación histórica de la población local con las actividades agrícolas. El distrito cuenta con una extensión de 77,38 kilómetros cuadrados y su capital se ubica a 3.139 metros sobre el nivel del mar.

Imagen de Manuel Prado Ugarteche.
Imagen de Manuel Prado Ugarteche.

Según las estimaciones disponibles para 2021, Casca tenía una población de 3.960 habitantes. Su territorio forma parte de una zona andina marcada por una geografía de pendientes, quebradas y centros poblados rurales. La conmemoración de su creación permite repasar la evolución de una jurisdicción que articula la vida comunal, la producción agrícola y la presencia de tradiciones vinculadas con el idioma quechua.

La fecha también pone el foco en la inclusión social y la conservación ambiental

Octubre es el mes en el que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) impulsa la Semana de la Inclusión Social. La iniciativa busca colocar en la agenda pública los problemas que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad y promover la coordinación entre instituciones estatales, organizaciones sociales y sectores privados.

Además, 86.623 hogares recibirán S/ 100 adicionales bajo la modalidad Transferencia Primera Infancia (TPI) para apoyar a gestantes y recién nacidos.
Además, 86.623 hogares recibirán S/ 100 adicionales bajo la modalidad Transferencia Primera Infancia (TPI) para apoyar a gestantes y recién nacidos. Foto: Andina

Las actividades se enmarcan en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Incluir para Crecer, orientada a reducir brechas que afectan a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias que viven en condiciones de pobreza. El enfoque plantea que el acceso a servicios de salud, educación, alimentación, identidad y protección social requiere intervenciones coordinadas entre distintos niveles del Estado.

Trillizas superaron la anemia y dan sus primeros pasos gracias a los cuidados de Cuna Más del Midis en Ayacucho.
Trillizas superaron la anemia y dan sus primeros pasos gracias a los cuidados de Cuna Más del Midis en Ayacucho.

El 17 de octubre también se celebra el Día de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, conforme a la Resolución Suprema 030-2019-Minam. La fecha reconoce el valor de los espacios terrestres y marinos destinados a conservar la biodiversidad, los paisajes, los recursos naturales y los valores culturales y científicos. Las áreas protegidas incluyen parques nacionales, reservas nacionales, santuarios y otras categorías de conservación que resguardan ecosistemas de costa, sierra y selva.

Delia Parolari, cantante nacida en Callao

La jornada incorpora además el recuerdo de Delia Parolari Vallejos de Salinas, cantante nacida en el Callao en 1930. La artista integró el grupo “Las Seis Grandes de la Canción Peruana”, una formación que reunió voces vinculadas con la difusión de la música criolla. Su trayectoria se desarrolló en un período de expansión de la radio y de consolidación de intérpretes que llevaron el repertorio peruano a nuevos públicos.

Seis Grandes Canción Criolla - cantantes - mujeres - Perú - historias - 5 septiembre
Delia Parolari dejó un legado en la música criolla con su reconocimiento internacional y su impacto duradero en el repertorio peruano. (Andina)

Parolari actuó en Radio Splendid de Buenos Aires, una experiencia que extendió su presencia fuera del Perú. Durante su carrera grabó 20 canciones y participó en espacios dedicados a la música criolla, género que reúne valses, marineras, polcas y otras expresiones surgidas de la tradición costeña. Su recorrido artístico quedó asociado a una generación de intérpretes que sostuvo el repertorio criollo en escenarios, emisoras y grabaciones discográficas.

La cantante murió el 17 de octubre de 2005, a los 75 años, en el Hospital Sabogal. Su fallecimiento convirtió la fecha en un momento de recuerdo para seguidores de la música criolla y para quienes estudian la trayectoria de sus intérpretes. Entre la memoria de un terremoto, la creación de un distrito ancashino, la preservación ambiental y las políticas de inclusión, el 17 de octubre concentra diversos pasajes de la historia peruana.

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