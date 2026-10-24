El televisor concentra el 57% del consumo total de video, pese al avance de las plataformas online

El 23% de las personas ve exclusivamente televisión tradicional, frente al 7% que utiliza solo servicios de video por internet. Foto: América TV

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El consumo audiovisual se distribuye entre la televisión tradicional y los servicios de video por internet, pero las distintas pantallas no tienen el mismo peso en los hábitos de las personas. Aunque las plataformas digitales han ampliado las opciones para acceder a contenidos, el televisor continúa siendo el dispositivo predominante, de acuerdo con un reporte de Cross-Platform View.

El estudio contabiliza un promedio de 368 minutos diarios de consumo de video por persona, al considerar tanto la televisión lineal como las plataformas online. Los resultados muestran que ambas modalidades llegan a públicos distintos y también comparten audiencias, por lo que medirlas de manera conjunta permite conocer mejor las preferencias de los espectadores.

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La televisión lineal mantiene una amplia cobertura

Cada mes, la TV lineal alcanza al 88% de la población analizada, mientras que las plataformas de video online llegan al 72%. Cuando se consideran ambos canales en conjunto, la cobertura asciende al 95%, una proporción que se mantiene elevada entre las diferentes generaciones.

Las cifras también reflejan que una parte de los usuarios se concentra exclusivamente en uno de estos entornos. El 23% de la población solo ve televisión lineal, mientras que el 7% consume únicamente plataformas digitales. Entre los boomers, la audiencia exclusiva de televisión tradicional alcanza el 33%; en contraste, el 12% de la Generación Z utiliza exclusivamente servicios de video online.

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Esta distribución plantea un desafío para los medios de comunicación y los anunciantes, que necesitan considerar ambos espacios para dimensionar el alcance de sus contenidos y campañas. En el 21.º Seminario OBITEL, realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Ana Laura Barro, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica, explicó la importancia de estudiar los hábitos desde las personas y no solo desde los dispositivos o las cuentas.

La televisión lineal llega mensualmente al 88% de las personas estudiadas, frente al 72% que accede a plataformas de video online. Foto: Xiaomi

“Hoy las audiencias se mueven entre distintas plataformas, pantallas y formas de acceder a los contenidos. Comprender ese comportamiento desde las personas, y no únicamente desde los dispositivos o las cuentas de usuario, permite tener una lectura más completa de cómo evoluciona el consumo audiovisual”, señaló.

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El televisor reúne la mayor parte del tiempo de visualización

Del total de 368 minutos diarios dedicados al video, 226 corresponden a la televisión lineal y 142 a las plataformas online. Dentro de este último grupo, 51 minutos se destinan a contenidos reproducidos en un televisor conectado, mientras que los otros 91 minutos se distribuyen entre dispositivos diferentes.

Al observar el consumo por pantalla, el televisor concentra el 57% del tiempo total de visualización. El porcentaje restante se reparte entre computadoras, que representan el 17%; tablets, con el 14%; y smartphones, con el 12%. De esta manera, la pantalla del televisor conserva una posición central incluso cuando se incluyen los servicios digitales.

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La distribución evidencia que el crecimiento de las alternativas online no implica necesariamente que los espectadores abandonen el televisor. Las distintas tecnologías pueden utilizarse de manera complementaria, dependiendo del contenido y de las preferencias de cada persona.

Las diferencias generacionales marcan los hábitos de consumo

El tiempo dedicado al video también varía según la edad. Los boomers registran el mayor consumo, con 441 minutos diarios, mientras que la Generación Z presenta el menor promedio, con 303 minutos. Aun así, todos los grupos analizados combinan la televisión lineal con las plataformas digitales, aunque cambia la proporción que destinan a cada modalidad.

El televisor concentra el 57% del consumo de video, seguido de las computadoras (17%), tablets (14%) y smartphones (12%). Foto: Walac

“Hablar de TV lineal y plataformas de video online como espacios opuestos deja fuera una parte importante de lo que está ocurriendo. Existen públicos exclusivos en ambos entornos y, para entender el consumo en su conjunto, necesitamos observarlos de manera complementaria y con métricas comparables”, agregó Barro.

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La expansión de la fibra óptica acompaña el acceso digital

El avance de los contenidos por internet se desarrolla en paralelo con la expansión de la infraestructura de conectividad. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), al cierre del segundo trimestre de 2026, el Perú registró 3,41 millones de conexiones de internet fijo por fibra óptica, un incremento interanual de 2,59%.

La información de la herramienta PUNKU señala que esta tecnología representaba el 83,25% de las conexiones de internet fijo del país a junio de 2026, cuando el mercado sumaba 4,10 millones de conexiones. En ese contexto, la disponibilidad de acceso a internet constituye parte del entorno en el que se desarrolla el consumo audiovisual digital, aunque las cifras de conectividad y las de visualización corresponden a mediciones diferentes.

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