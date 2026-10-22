El Niño pone a Piura bajo agua, mientras el Gobierno Regional gastó más de S/ 300 mil en celebraciones y actividades

El cauce del río Piura atraviesa el casco urbano de la ciudad tras el inicio de precipitaciones registradas en el norte del Perú. (EFE / Malú Ramahí)

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Las lluvias intensas anegaron este martes calles y comercios de Piura, en la costa norte del país, mientras el Gobierno Regional había ejecutado el 62,3 % de los 54,2 millones de soles asignados para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres, según un informe difundido por Willax TV.

La administración del gobernador Luis Neyra mantenía pendientes de ejecución más de 20 millones de soles de ese presupuesto, en un contexto de precipitaciones que dificultaron el tránsito y afectaron la actividad comercial en distintos sectores de la región.

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Las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal, en la ciudad de Piura, quedaron inundadas por las lluvias de las últimas horas, por lo que el Ejército trasladó dos bombas de transvase para retirar el agua acumulada y conducirla hacia los drenajes que desembocan en el río Piura.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó precipitaciones intensas en los distritos de Piura, Cura Mori y Catacaos, con afectación inicial a tres centros educativos. También alertó sobre la posible activación de quebradas en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

Un vehículo transita por una calle anegada por las lluvias registradas en el departamento de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

El reportaje de la televisora también examinó órdenes de servicio del Gobierno Regional correspondientes a septiembre, cuyos conceptos, según la información difundida, no estaban directamente relacionados con la prevención de desastres. El importe de estos contratos superó los 300.000 soles.

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Entre los desembolsos, de acuerdo con el informe, figuraron 43.500 soles para organizar actividades por el Día de la Primavera y otros 38.025 para la alimentación de los participantes.

A esas partidas se sumaron 15.000 soles por el alquiler de equipos de sonido, decoración y un espectáculo infantil con motivo del Día del Niño.

Los registros también consignaron 101.457 soles para la compra de útiles de oficina y 10.200 para imprimir libretas informativas. El informe puso estos gastos en contraste con los recursos que aún no se habían ejecutado para reducir los riesgos asociados a los desastres naturales.

Varios vehículos y mototaxis circulan por una vía inundada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las precipitaciones registradas en la región. (EFE / Malú Ramahí)

La Municipalidad Provincial de Piura presentaba un avance del 39,8 % en el presupuesto destinado a disminuir la vulnerabilidad y responder ante emergencias. En Chulucanas, el nivel de ejecución superaba ligeramente el 50 %, aunque el reporte no precisó el porcentaje exacto ni el monto asignado a esa administración distrital.

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Días antes, la presidenta Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno de El Niño “va a ser realmente dramático” porque la temperatura del mar está cinco grados por encima de lo normal y todos los indicadores superan los registros de 1982 y 1997, cuando ocurrieron eventos similares en el territorio peruano.

El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) informó, por su parte, que el actual episodio, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, alcanzará una magnitud extraordinaria frente a las costas peruanas hasta febrero de 2027. A partir de entonces, se prevé que disminuya progresivamente hasta mediados de ese año.

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