Perú

Impactante choque entre tren y auto en el Callao: vehículo terminó con severos daños, pero conductor y pasajero resultaron milagrosamente ilesos

Una residente aseguró que los accidentes son frecuentes y pidió atención ante los riesgos para conductores y peatones

Un grave accidente se registró en Carmen de la Legua cuando un auto colisionó violentamente contra un tren, terminando completamente destrozado. Se reportan dos personas heridas y se investigan las causas del siniestro. - TV Perú Noticias
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Un automóvil rojo quedó con graves daños materiales tras colisionar con un tren en la avenida 28 de Julio, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, en el Callao, este sábado 17 de octubre. El vehículo terminó volcado junto a la vía férrea, mientras la locomotora permaneció detenida después del impacto.

El accidente dejó dos personas con golpes y contusiones. El conductor y el pasajero recibieron asistencia de los equipos de emergencia y fueron trasladados al Hospital San José para una evaluación médica, según la información difundida por la Municipalidad de Carmen de la Legua.

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La colisión también provocó congestión vehicular en los alrededores del cruce ferroviario. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo acudieron al lugar para resguardar la zona y facilitar el tránsito, mientras vecinos y transeúntes observaban los daños del automóvil.

El siniestro volvió a poner en evidencia los problemas de seguridad en este sector del distrito. Una vecina declaró a TV Perú Noticias que los accidentes en el cruce son frecuentes y señaló la ausencia de un semáforo o de un sistema de control municipal que regule el paso de los vehículos cuando circula el tren.

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Dos ocupantes fueron trasladados al Hospital San José

El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre en la avenida 28 de Julio, en Carmen de la Legua-Reynoso, Callao. Composición: Infobae
El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre en la avenida 28 de Julio, en Carmen de la Legua-Reynoso, Callao. Composición: Infobae

De acuerdo con el reporte de la Municipalidad de Carmen de la Legua, el conductor, identificado como José Manrique Neira, y el pasajero, David Cabrejo Salazar, sufrieron contusiones y golpes en distintas partes del cuerpo, aunque sin lesiones de consideración, según la información inicial.

Una ambulancia del Hospital San José acudió al lugar para atender a los afectados y trasladarlos al centro médico. Vecinos y personal de serenazgo también participaron en las labores de auxilio para que ambos ocupantes salieran del automóvil.

Las imágenes difundidas del accidente muestran severos daños en la carrocería del vehículo rojo, que quedó volcado a un costado de la vía ferroviaria. También se observaron piezas desprendidas y bolsas de aire activadas tras la colisión.

Vecinos advierten sobre accidentes frecuentes en el cruce ferroviario

Una residente de Carmen de la Legua afirmó que los incidentes en ese punto no se limitan a choques entre automóviles y trenes. Según su testimonio, también se registran casos de camiones de empresas que quedan atascados en el cruce, con efectos sobre la circulación y el desplazamiento de los peatones.

“Acá no hay un semáforo, no tenemos un control por parte de la municipalidad de Carmen de la Legua”, manifestó la vecina al describir las condiciones de seguridad de la zona.

La residente también indicó que el paso del tren suele anunciarse mediante el sonido de la bocina. Según explicó, los conductores conocen esta señal, pero algunos intentan cruzar antes de que pase la locomotora, una conducta que, a su juicio, expone a los ocupantes de los vehículos y a las personas que transitan por el sector.

La vecina señaló que los adultos mayores enfrentan un riesgo particular por las dificultades para cruzar la vía cuando aumenta el tránsito.

Identifican al propietario registral del automóvil

El conductor y el pasajero sufrieron golpes y contusiones y fueron trasladados al Hospital San José para una evaluación médica. Captura de pantalla
El conductor y el pasajero sufrieron golpes y contusiones y fueron trasladados al Hospital San José para una evaluación médica. Captura de pantalla

El vehículo fue identificado como un automóvil rojo de marca BYD, modelo F3, del año 2014 y con placa F7K574. La consulta de los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), según el reporte televisivo, permitió identificar a José Daniel Manrique Langley como propietario registral.

La información difundida precisó que la titularidad registrada podría no reflejar una transferencia posterior si esta no se inscribió. Por ello, el nombre que figura en el registro no permite establecer por sí solo quién conducía el vehículo al momento del accidente.

Policía y serenazgo resguardan la zona tras el impacto

Agentes de la PNP y trabajadores de serenazgo permanecieron en el lugar para proteger el área afectada y ordenar el tránsito. La presencia de restos del automóvil y la posible existencia de líquidos derramados también motivaron precauciones alrededor del vehículo siniestrado.

El choque obligó a detener temporalmente la circulación ferroviaria y generó dificultades para los conductores que necesitaban atravesar la avenida 28 de Julio. Según la información difundida, todavía se esperaba la intervención de las autoridades competentes para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas de la colisión.

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