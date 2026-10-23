Disney investigó minuciosamente a negocio de Barrio Chino y logró que lo multen por vender productos con Mickey y Minnie

El caso comenzó en diciembre de 2022, cuando Disney presentó la denuncia. Desde entonces, el procedimiento tuvo una primera resolución que fue anulada tras una apelación. Foto: composición Infobae Perú/Disney/TripAdvisor

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Disney Enterprises Inc. consiguió que Indecopi sancione a un negocio del Barrio Chino de Lima por comercializar productos que reproducían las imágenes de Mickey Mouse y Minnie Mouse sin autorización. La Comisión de Derecho de Autor declaró fundada en parte la denuncia contra una ciudadana con las siglas M.L.T.R., conductora de la tienda Shunto Mayorista, e impuso una multa de dos unidades impositivas tributarias (UIT).

La decisión está contenida en la Resolución N.º 192-2026/CDA-INDECOPI. El pronunciamiento también ordena el cese definitivo de la distribución de productos con las imágenes protegidas sin el permiso correspondiente. El expediente se remonta a diciembre de 2022, cuando Disney presentó la denuncia, y pasó por una primera decisión que fue anulada tras una apelación.

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Disney reunió pruebas sobre la venta de productos en el Barrio Chino

La empresa denunciante sostuvo que era titular de los derechos de autor de las obras artísticas de Mickey Mouse y Minnie Mouse. Para respaldar su reclamo, presentó fotografías del establecimiento, imágenes de los artículos ofrecidos y una boleta de venta vinculada con Shunto Mayorista, ubicado en el jirón Ucayali 768, tienda 214, de la galería Ton Pho, en el Barrio Chino de Lima.

Disney también aportó información para relacionar el negocio con la persona denunciada, incluido el número telefónico utilizado para atender pedidos por WhatsApp. Según la documentación presentada, ese canal permitía consultar un catálogo y acceder a opciones de pago. La compañía solicitó que se inspeccionara el local y que se adoptaran medidas para detener la comercialización de los productos cuestionados.

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La denunciada publicitaba los productos sin licencia a través de transmisiones en redes como TikTok. Foto: captura Indecopi

La denuncia fue admitida a trámite en febrero de 2023. Ese mismo mes, personal de fiscalización de Indecopi realizó una diligencia de inspección e incautación en el establecimiento. El acta del 28 de febrero dejó constancia de la presencia de artículos que reproducían las imágenes de ambos personajes y permitió identificar a M.L.T.R. como conductora del negocio.

¿Qué productos fueron incautados y qué encontró Indecopi?

Durante la intervención se incautaron 94 productos que incorporaban las obras artísticas de Mickey Mouse y Minnie Mouse. Entre ellos figuraban 53 monederos de nylon, además de canguros y otros artículos. La resolución evaluó las características de los productos y las pruebas presentadas para determinar si su distribución vulneraba los derechos patrimoniales de Disney.

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La compañía también presentó material relacionado con transmisiones en vivo y publicaciones de Shunto Mayorista en redes sociales, donde presuntamente se ofrecían productos con las imágenes protegidas. Sin embargo, la Comisión debía distinguir entre los hechos comprendidos en la denuncia original y las imputaciones que Disney incorporó posteriormente.

Los escritos presentados en marzo y mayo de 2023 incluyeron alegaciones sobre ventas mediante Facebook y TikTok. La Comisión determinó que no correspondía ampliar de esa manera el procedimiento que ya había sido admitido y notificado. No obstante, señaló que Disney podía presentar una nueva denuncia por esos hechos adicionales. Las pruebas incorporadas fueron evaluadas dentro de los límites de la controversia original.

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Disney presentó además información para vincular el negocio con la persona denunciada, entre ella, el número telefónico empleado para recibir pedidos por WhatsApp. Foto: captura Indecopi

La primera sanción fue anulada tras una apelación

En marzo de 2024, la Comisión de Derecho de Autor había declarado fundada la denuncia por la distribución de los productos en el establecimiento e impuesto una multa de dos UIT. También había ordenado el comiso de los artículos, su entrega a Disney, el pago de las costas y costos del procedimiento y el cese definitivo de la actividad infractora.

La denunciada apeló esa decisión en abril de 2024. Entre sus argumentos, cuestionó las notificaciones y la actuación de los representantes de Disney durante la inspección. Asimismo, consideró excesiva la multa y sostuvo que el valor comercial de la mercadería era reducido: afirmó que 53 monederos tenían un costo de compra de S/ 1 por unidad y un precio de venta de S/ 2, y que el total de sus ventas no superaría los S/ 1.000.

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En junio de 2025, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró la nulidad de la primera resolución. El motivo fue que la Comisión había emitido su decisión sin haber notificado previamente a la denunciada los escritos de Disney del 27 de marzo y del 23 de mayo de 2023, que contenían argumentos y pruebas adicionales. Por ello, el expediente regresó a la Comisión para que efectuara una nueva evaluación respetando el derecho de defensa.

Indecopi mantiene la multa y ordena detener la distribución

En la nueva resolución, la Comisión volvió a analizar la titularidad de las obras, la vinculación de la denunciada con Shunto Mayorista y los artículos encontrados durante la inspección. Disney presentó certificados de registro de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos que respaldaban su titularidad sobre las obras artísticas materia de la denuncia.

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Como sustento, presentó fotos del local y los productos, además de una boleta de venta de Shunto Mayorista, ubicado en la galería Ton Pho, en el Barrio Chino de Lima. Foto: Google Maps

La autoridad concluyó que la distribución de los productos incautados sin autorización vulneró el derecho patrimonial de Disney. En consecuencia, declaró fundada en parte la denuncia e impuso nuevamente una multa de 2 UIT. Además, dispuso el comiso definitivo de los productos, incluida la cantidad de muestras remitidas a la Comisión, y su entrega a Disney como titular afectada. También ordenó que la denunciada pague las costas y los costos del procedimiento.

La resolución establece, asimismo, que M.L.T.R. debe abstenerse de distribuir artículos que reproduzcan las imágenes de Mickey Mouse y Minnie Mouse sin contar con la autorización correspondiente. Indecopi precisó que una futura comercialización de mercadería infractora podría constituir reincidencia y dar lugar a una multa equivalente al doble de la sanción, además de otras medidas previstas en la legislación.

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