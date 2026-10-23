Cafeterías, bares y discotecas impulsaron el servicio de bebidas en Perú: creció 3,68%

Según informó Gaspar Morán Flores, titular del INEI, la actividad registró un crecimiento acumulado de 4,61% durante los primeros ocho meses de 2026. Foto: Lima Va

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La actividad de restaurantes en Perú registró un crecimiento de 1,13% en agosto de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior. El resultado estuvo asociado al desempeño positivo de sus cuatro componentes: servicio de bebidas, grupo de restaurantes, otras actividades de servicio de comidas y suministro de alimentos por encargo.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, informó que el sector acumuló una expansión de 4,61% entre enero y agosto de este año. Dentro de los rubros evaluados, el servicio de bebidas presentó el mayor avance porcentual, impulsado por las estrategias comerciales de cafeterías, bares, discotecas y otros establecimientos.

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Servicio de bebidas creció 3,68% por estrategias comerciales

En agosto, el servicio de bebidas aumentó 3,68% frente al mismo mes de 2025. Este resultado respondió al dinamismo de cafeterías, bares y discotecas, que recurrieron a distintas iniciativas para atraer clientes e incrementar el consumo en sus locales.

Entre las medidas aplicadas figuraron las promociones de bebidas y piqueos, las ofertas de productos preparados a base de café y cacao, las fiestas temáticas y las presentaciones de orquestas. También se ofrecieron beneficios por cumpleaños y combos especiales de desayunos durante las primeras horas de la mañana.

De los componentes analizados, el servicio de bebidas registró el incremento más alto, favorecido por las iniciativas de cafeterías, bares, discotecas y otros locales para captar clientes. Foto: TripAdvisor

Concesionarios de alimentos y servicios para empresas de transporte avanzaron 3,00%

El componente de otras actividades de servicio de comidas registró un incremento de 3,00% en agosto, respecto al mismo periodo del año anterior. Uno de los factores que contribuyó a este desempeño fue la expansión de los concesionarios de alimentos, que ampliaron sus operaciones mediante nuevos contratos.

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Estos acuerdos se concretaron con empresas mineras, instituciones educativas, bancos, centros de salud y ministerios. A ello se sumó el comportamiento favorable del suministro de comidas para empresas de transporte, favorecido por una mayor afluencia de pasajeros hacia ciudades del interior del país durante festividades, ferias y otros eventos.

Catering aumentó 2,96% por demanda de eventos sociales y corporativos

El servicio de catering creció 2,96% en agosto de 2026, en comparación con igual mes del año previo. La evolución estuvo relacionada con una mayor demanda de servicios de preparación y distribución de alimentos para celebraciones y actividades empresariales.

Entre los eventos atendidos estuvieron matrimonios, quinceañeros, bautizos, aniversarios y reuniones de directorio, además de congresos, conferencias y almuerzos corporativos. La oferta incluyó servicios de coffee break, cócteles, buffet y estaciones de comida, destinados a distintos tipos de reuniones.

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El servicio de catering avanzó 2,96% en agosto de 2026, impulsado por una mayor demanda de preparación y distribución de alimentos para eventos sociales y corporativos. Foto: Tzabar Catering

Grupo de restaurantes registró un avance de 0,30%

El componente de grupo de restaurantes presentó una variación positiva de 0,30% en agosto, frente al mismo mes de 2025. El crecimiento estuvo respaldado por una mayor actividad en cevicherías, pollerías y restaurantes, así como en establecimientos de comida internacional, sandwicherías, heladerías, carnes y parrillas, café restaurantes y restaurantes turísticos.

Sin embargo, el resultado estuvo limitado por la disminución de las ventas en chifas, locales de comida rápida, dulcerías y pizzerías. Para atraer consumidores, algunos establecimientos recurrieron a estrategias digitales de fidelización, alianzas con empresas de telecomunicaciones, espectáculos artísticos y una oferta variada de buffet.