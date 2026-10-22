Perú

No esperes que los tíos se peleen los terrenos de la abuelita: tres claves para ordenar la herencia sin problemas

Se acerca el fin de año y la ley que rige la sucesión se determina por el último domicilio civil de la persona y no por el lugar de su fallecimiento, según Pérez-Llorca, Miranda & Amado. Y tú, ¿ya hiciste la sucesión intestada?

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Los abogados de Pérez-Llorca, Miranda & Amado recomiendan planificar las herencias con anticipación para prevenir disputas familiares.
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Un testamento sin actualizar, una propiedad fuera del país o una donación sin documentos pueden complicar la transferencia de una herencia y abrir conflictos entre familiares. Especialistas de Pérez-Llorca, Miranda & Amado recomiendan revisar las reglas aplicables, prever una eventual incapacidad y guardar los sustentos de los bienes transferidos en vida.

La planificación patrimonial no consiste solo en decidir quién recibirá una casa, una cuenta bancaria o una empresa. También requiere identificar qué ley regirá la sucesión, qué parte del patrimonio puede distribuirse libremente y cómo se acreditará el origen de los activos ante una eventual fiscalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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El domicilio de la persona define qué ley se aplica a la herencia

El primer punto es establecer el último domicilio civil de quien deja el patrimonio. Esto cobra relevancia cuando la persona vive parte del año fuera del Perú o cuenta con propiedades, inversiones o negocios en otros países.

La sucesión se rige por la ley del domicilio civil”, explicó Luis Francisco Paz, socio de Pérez-Llorca, Miranda & Amado y especialista en derecho civil y sucesorio. El lugar donde una persona fallece no necesariamente define las normas que se aplicarán a su herencia.

Si corresponde la legislación peruana y existen hijos o cónyuge, dos tercios del patrimonio están reservados para los herederos forzosos. Cuando no los hay, pero los padres siguen vivos, la reserva equivale a la mitad. Los cambios de residencia, nuevas inversiones, ventas de inmuebles o modificaciones en la familia justifican revisar el testamento.

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La legislación peruana reserva dos tercios del patrimonio para los herederos forzosos cuando existen cónyuge o hijos.

Los apoyos permiten decidir quién administrará los bienes ante una incapacidad

La organización patrimonial también permite prever qué ocurrirá si una persona pierde la capacidad de tomar decisiones o de administrar sus bienes. Para esos casos, existen mecanismos como los apoyos y salvaguardas, que permiten establecer quién podrá intervenir en asuntos personales y patrimoniales.

Arturo Tuesta, socio del estudio y especialista tributario, indicó que estos instrumentos pueden definir quién gestionará cuentas bancarias, cubrirá gastos médicos o requerirá autorizaciones para vender propiedades. “Son instrumentos que evitan problemas”, señaló.

En patrimonios de mayor complejidad, las familias también pueden evaluar fideicomisos en Perú o trusts en el extranjero. Estas estructuras pueden fijar reglas para administrar activos, preservar bienes específicos o dar continuidad a empresas familiares. Su utilidad depende de las características del patrimonio y de los objetivos de cada caso.

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Los cambios en el patrimonio o en la composición familiar exigen revisar las disposiciones del testamento.

Donaciones y anticipos de herencia deben tener documentos de respaldo

Perú no tiene un impuesto a la herencia. Sin embargo, las donaciones, anticipos de herencia, divisiones de patrimonio y otras transferencias hechas en vida pueden generar dificultades tributarias si no están adecuadamente sustentadas.

Paola Saavedra, socia de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, alertó que la falta de documentos puede derivar en preguntas sobre el origen de un bien o de un incremento patrimonial. “En procesos de fiscalización vemos cómo Sunat nos pide esta información”, afirmó.

Conservar escrituras, contratos, constancias y documentos que respalden cada transferencia puede ayudar a los herederos a acreditar el origen de los activos. También facilita establecer el costo de un inmueble, acciones u otros bienes en caso decidan venderlos más adelante.

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