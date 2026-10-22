INPE interviene a dos abogados que pretendían ingresar con un celular y un chip al penal de Arequipa. (Foto: INPE)

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Dos abogados fueron interceptados por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuando intentaban ingresar con un teléfono celular y un chip de telefonía móvil al Establecimiento Penitenciario de Varones Arequipa.

Según la información de la institución, el hombre y la mujer que fueron detenidos se acercaron a las instalaciones del penal con la presunta intención de entrevistarse con internos recluidos en el pabellón 2.

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El chip de telefonía fue hallado oculto en la billetera de un abogado que pretendía reunirse con Yuri Churana Yana, recluido por usurpación agravada. El segundo fue encontrado en la cartera de una abogada que se dirigía a visitar a Alexis Giovani Valencia Surco, procesado por robo agravado.

El INPE comunicó ambos casos a la Fiscalía Penal de Turno y a la Comisaría de Socabaya para que inicien las diligencias del caso. El organismo mantiene controles de seguridad para impedir el ingreso de objetos prohibidos y preservar el orden interno en los penales.

INPE interviene a dos abogados que pretendían ingresar con un celular y un chip al penal de Arequipa. (Foto: INPE)

Los visitantes podrían recibir una suspensión temporal o la prohibición definitiva de ingresar a establecimientos penitenciarios. El Consejo Técnico Penitenciario abrirá los procedimientos administrativos, mientras se investiga si los internos visitados tuvieron alguna responsabilidad.

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Traslado de siete internos del penal Ancón I

Siete internos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados del penal Ancón I, en una operación ejecutada en el marco de las acciones del Comando Unificado. La medida se tomó luego de que labores de inteligencia y contrainteligencia penitenciaria identificaran a los reclusos como una amenaza para la seguridad del establecimiento.

El traslado responde a un patrón de organización detectado dentro del penal. Según informó la Agencia Andina, el rastreo especializado permitió a las autoridades identificar el nivel de articulación que mantenían estos internos en el recinto, lo que derivó en la decisión de reubicarlos para preservar el orden interno.

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El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano Salazar, explicó que el seguimiento de inteligencia permitió “identificar el nivel de organización que articulaban dentro del recinto”, lo que llevó a disponer la reubicación de los internos. El funcionario señaló que, como parte del Comando Unificado, se adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias para la ejecución del traslado.

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE custodian a internos del penal Ancón I durante un operativo de traslado coordinado por el Comando Unificado en Perú. (Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La Marina de Guerra está fortaleciendo la seguridad perimétrica y la Policía Nacional nos está acompañando en todo el convoy”, indicó Lescano Salazar en declaraciones recogidas por el medio citado.

La intervención contó con la participación de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra. A su vez, la Fuerza Aérea del Perú facilitó la logística de transporte mediante el despliegue de una aeronave para completar el traslado de los reclusos.

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Los siete internos trasladados son Víctor Junior Galarza Benvenuto, alias “Canco”; Jimmy Bazán Valderrama, alias “Chato Bazán”; Yojairo Arancibia Seminario, alias “JJ”; Adam Smith Lucano Cotrina, alias “Jorobado”; Wilmer Agurto Serrano, alias “Antony”; Carlos Herbozo Espinoza, alias “Delean”; y Víctor Meza Escobar, alias “Chileno”.

El Comando Unificado señaló que continuará con el desarrollo de acciones coordinadas orientadas a fortalecer el principio de autoridad, mantener el control en los establecimientos penitenciarios y combatir las actividades criminales que puedan originarse dentro de los penales del país.