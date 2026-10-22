Reporte televisivo sobre la victoria del surfista peruano Piccolo Clemente en el campeonato mundial de longboard de la ISA celebrado en El Salvador. La cobertura muestra maniobras sobre las olas durante la competencia, las celebraciones junto a la playa con la bandera de Perú y declaraciones en vivo ofrecidas por el deportista tras obtener el título.

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El surfista peruano Piccolo Clemente conquistó su segundo título del ISA World Longboard Championship a los 44 años, en una competencia disputada en El Sunzal, El Salvador. El deportista se impuso en la gran final frente a tres rivales de distintas nacionalidades y sumó así su cuarto campeonato mundial en una trayectoria que combina logros en la Asociación Internacional de Surf (ISA) y en la World Surf League (WSL).

La edición 2026 del campeonato reunió a 126 especialistas en El Sunzal, con competencias que se desarrollaron entre el 17 y el 22 de octubre. El certamen regresó por cuarto año consecutivo a este escenario centroamericano, reconocido por sus olas derechas de calidad para la práctica del longboard.

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Piccolo Clemente gana campeonato mundial de longboard en El Salvador y se lo dedica a su esposa fallecida: “Mi ángel me ha estado ayudando”

En la serie decisiva, Clemente venció al estadounidense Tony Silvagni, al francés Edouard Delpero y al sudafricano Sam Christianson, quienes completaron el podio. El camino hacia el título estuvo marcado por momentos de tensión, entre ellos una ronda previa en la que el peruano logró su clasificación en los últimos segundos del reloj.

Con esta consagración, Clemente alcanzó su cuarto título mundial, al sumar las dos coronas que obtuvo en la World Surf League durante 2013 y 2015 en China. Sus dos campeonatos bajo la bandera de la ISA llegaron en Francia 2019 y ahora en El Salvador, lo que consolida su lugar entre los referentes históricos de la disciplina.

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Un título cargado de significado personal

Tras la premiación, el surfista ofreció declaraciones en las que agradeció a su entorno y mencionó la memoria de su esposa fallecida. “Siento que mi ángel me ha estado ayudando mucho en este momento”, expresó Clemente, quien remarcó que atraviesa una etapa de reconstrucción personal tras la pérdida.

El deportista también dedicó palabras a las personas que lo acompañaron durante la preparación para el torneo y a la comunidad peruana que siguió la competencia desde la distancia. “Esto lo busqué mucho, me preparé mucho para esto y los resultados se dieron”, afirmó, visiblemente emocionado durante la entrevista posterior a la final.

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La clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027

El resultado obtenido en El Salvador le garantizó a Piccolo Clemente un cupo en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Su participación en la gran final del certamen fue el criterio que le permitió asegurar la plaza, de acuerdo con el reglamento de clasificación vigente para esa competencia continental.

El surfista forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que impulsa la preparación de atletas nacionales con proyección hacia la cita panamericana que se disputará en Perú. La entidad celebró el título a través de sus redes sociales oficiales, donde destacó el nuevo logro del tablista para el deporte peruano.

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Una carrera con cuatro coronas mundiales

El palmarés de Clemente lo ubica entre los competidores con mayor cantidad de títulos mundiales en la historia del longboard. Sus dos primeras consagraciones llegaron bajo el circuito de la WSL, mientras que las dos restantes se dieron en el marco de la ISA, la organización que rige actualmente los campeonatos oficiales de la disciplina a nivel internacional.

El surfista, de nacionalidad peruana, celebró el triunfo en la playa con la bandera de su país sobre los hombros, en una escena que replicó la euforia de sus consagraciones anteriores. La victoria se dio en condiciones de oleaje derecho de calidad, características del punto de rompiente de El Sunzal.

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La playa de El Sunzal se convirtió en la sede del evento tras recibir las ediciones continuas del Mundial de Longboard en 2023, 2024 y 2025. (Cortesía: ISA SURF)