Comando Unificado traslada a siete internos de alta peligrosidad del penal Ancón I para reforzar la seguridad

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE custodian a internos del penal Ancón I durante un operativo de traslado coordinado por el Comando Unificado en Perú. (Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Siete internos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados del penal Ancón I, en una operación ejecutada en el marco de las acciones del Comando Unificado. La medida se tomó luego de que labores de inteligencia y contrainteligencia penitenciaria identificaran a los reclusos como una amenaza para la seguridad del establecimiento.

El traslado responde a un patrón de organización detectado dentro del penal. Según informó Andina Noticias, el rastreo especializado permitió a las autoridades identificar el nivel de articulación que mantenían estos internos en el recinto, lo que derivó en la decisión de reubicarlos para preservar el orden interno.

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Un agente del GOES custodia a un recluso durante el operativo de traslado de internos desde el penal Ancón I a cargo de las fuerzas de seguridad peruanas. (Agencia Andina)

Presidente del INPE detalló el operativo de seguridad

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano Salazar, explicó que el seguimiento de inteligencia permitió “identificar el nivel de organización que articulaban dentro del recinto”, lo que llevó a disponer la reubicación de los internos. El funcionario señaló que, como parte del Comando Unificado, se adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias para la ejecución del traslado.

“La Marina de Guerra está fortaleciendo la seguridad perimétrica y la Policía Nacional nos está acompañando en todo el convoy”, indicó Lescano Salazar en declaraciones recogidas por el medio citado.

Efectivos del Instituto Nacional Penitenciario y agentes armados permanecen en el acceso del penal Ancón I durante las operaciones de seguridad por el traslado de internos. (Agencia Andina)

Cuatro instituciones participaron del operativo

La intervención contó con la participación de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra. A su vez, la Fuerza Aérea del Perú facilitó la logística de transporte mediante el despliegue de una aeronave para completar el traslado de los reclusos.

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Los siete internos trasladados son Víctor Junior Galarza Benvenuto, alias “Canco”; Jimmy Bazán Valderrama, alias “Chato Bazán”; Yojairo Arancibia Seminario, alias “JJ”; Adam Smith Lucano Cotrina, alias “Jorobado”; Wilmer Agurto Serrano, alias “Antony”; Carlos Herbozo Espinoza, alias “Delean”; y Víctor Meza Escobar, alias “Chileno”.

El Comando Unificado señaló que continuará con el desarrollo de acciones coordinadas orientadas a fortalecer el principio de autoridad, mantener el control en los establecimientos penitenciarios y combatir las actividades criminales que puedan originarse dentro de los penales del país.