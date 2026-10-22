Andrea San Martín y el antecedente de 2021: los audios que Juan Víctor Sánchez difundió por presunto maltrato a su hija

Juan Víctor Sánchez tiene más pruebas contra Andrea San Martín. (Foto: captura de TV/ Instagram)

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La denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez contra Andrea San Martín por una presunta agresión física y psicológica a la hija que tienen en común reavivó un episodio que ambos protagonizaron en 2021. En aquella oportunidad, el padre de la menor difundió audios atribuidos a la influencer, con los que buscó sustentar acusaciones de presunto maltrato.

El antecedente se remonta a diciembre de ese año, cuando Sánchez acudió al programa Andrea, de ATV, conducido por Andrea Llosa. El padre de la niña apareció en televisión en medio de un conflicto con San Martín por el régimen de visitas y el cuidado de la menor.

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Juan Víctor sostuvo que su expareja no le permitía ver a su hija porque le atribuía supuestos maltratos durante el tiempo que la niña permanecía con él. El joven rechazó esa versión y afirmó que las acusaciones en su contra eran falsas.

Durante la entrevista, Sánchez presentó unas grabaciones en las que se escucha a una mujer reprender a una niña que lloraba. Según precisó entonces, los audios correspondían a situaciones que se habrían producido cuando su hija tenía dos años y medio.

Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, hizo su descargo en el programa de Andrea Llosa. (Foto: ATV)

“¿Cómo se dice? ¡Cómo se dice! Una vez más que yo escucho una queja y te lo quito. ¿Entendiste? ¡Entendiste?”, se escucha en uno de los fragmentos difundidos en el espacio televisivo.

En otro pasaje de la grabación, la voz dice: “Cálmate... te voy a pegar. ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Que te calles! Si no te callas no te voy a llevar al baño”. La menor llora mientras se oye el reclamo.

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El material incluyó un tercer fragmento con otra advertencia: “No quiero abrazo. Cállate o te cae otro. Cállate entonces. ¡No te quiero escuchar llorar!”.

Con la difusión de esos audios, Juan Víctor Sánchez afirmó que existían elementos que demostraban una situación de violencia contra su hija. También sostuvo que debía permanecer cerca de la niña pese a las denuncias y cuestionamientos que mantenía con Andrea San Martín.

Andrea San Martín maltrata a su hija en audios. (Foto: Captura de TV)

La controversia expuso públicamente las diferencias entre ambos, que ya atravesaban desacuerdos por las visitas y la crianza de la menor. Cinco años después, el caso volvió a cobrar relevancia luego de la nueva denuncia formulada por Sánchez.

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Andrea San Martín es detenida por nueva denuncia de agresión

Andrea San Martín fue detenida tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez por la presunta agresión física y psicológica contra su hija menor. El caso generó diligencias policiales en la comisaría de Santa Felicia, ubicada en La Molina, y el posterior traslado de la influencer a Medicina Legal de Lima Este.

La denuncia fue presentada el 20 de octubre a las 19:15 horas. El oficio policial difundido por Arriba mi gente señala que San Martín fue intervenida por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar.

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De acuerdo con el documento, Juan Víctor Armando Sánchez Díaz denunció a Andrea San Martín Pilares por un presunto episodio que involucró a la hija de ambos. La acusación incluye supuestos jaloneos entre la madre y la niña, además del uso de palabras soeces.

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina

El parte policial también recoge la versión de la influencer. Según lo consignado en el documento, la discusión habría comenzado porque la menor quería comer golosinas, aunque antes se había negado a ingerir los alimentos que le habían servido.

Luego de que Sánchez formalizara la denuncia, Andrea San Martín acudió a la dependencia policial de La Molina para brindar su declaración y participar en las diligencias. En ese contexto, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia, según el informe televisivo.

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La intervención incluyó su traslado a la sede de Medicina Legal de Lima Este para las evaluaciones correspondientes. Las autoridades continúan con las diligencias del caso a partir de las versiones entregadas por ambas partes y de los elementos que se incorporen a la investigación.