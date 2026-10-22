Óscar ‘Neka’ Vílchez sorprende a Reimond Manco y recrea su recordado ampay: la reacción del ‘exJotita’ en plena entrevista

'Neka' sorprendió a 'Rei' durante su entrevista. Créditos: Fuera de lugar.

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Óscar Vílchez y Reimond Manco se convirtieron en tendencia tras la emisión de un capítulo del programa Fuera de Lugar, conducido por ‘Neka’. El espacio suele apelar a las bromas con sus invitados y, en esta ocasión, el exintegrante de los Jotitas fue el protagonista.

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Vílchez ingresó al set cargado por otra persona, mientras Manco lo esperaba sentado. La escena hizo referencia al ampay que protagonizó el entonces jugador en 2013, cuando un programa de televisión lo captó en aparente estado de ebriedad y un taxista tuvo que ayudarlo a ingresar a su vivienda.

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‘Neka’ utilizó ese recurso para dar inicio a la entrevista. ‘Rei’ observó la escena en silencio y luego intercambió saludos con Vílchez antes de responder las preguntas. La conversación mantuvo un tono de broma, con alusiones recurrentes al consumo de alcohol y a aquel episodio de su etapa en el fútbol.

Óscar ‘Neka’ Vílchez sorprende a Reimond Manco y recrea su recordado ampay: la reacción del ‘exJotita’ en pleno programa.

Óscar Vílchez llamó borracho a Reimond Manco

El tono distendido del podcast dio lugar a varias bromas entre los protagonistas. Óscar Vílchez y Reimond Manco se conocen desde hace años, ya que compartieron plantel en Juan Aurich, una relación que explica la confianza durante los siete minutos de programa.

Vílchez recordó las comparaciones que hicieron Pelé y Diego Maradona sobre sí mismos. El brasileño afirmó que se parecía a Beethoven, mientras que el argentino se equiparó con los Rolling Stones.

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Luego, el exvolante eligió a José José para definir a Manco. ‘Rei’ celebró la comparación y asumió que se debía a su talento. Vílchez, entonces, remató: “No, por borracho”.

Más adelante, le preguntó si había jugado lesionado o enfermo, y lo sorprendió con otra consulta: si alguna vez había competido sobrio. “Digo, con la vida que llevabas, es un milagro de que no hayas salido positivo en el doping, ¿no?”, apuntó.

La entrevista terminó de forma inesperada. Cansado de las bromas, Reimond Manco tomó un plátano, se lo comió y colocó la cáscara sobre la cabeza de Óscar Vílchez.

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'Neka' bromeó con 'Rei' sobre su gusto por el alcohol. Créditos: Fuera de Lugar.

El ampay de Reimond Manco en estado de ebriedad

En diciembre de 2013, Reimond Manco, entonces futbolista de UTC de Cajamarca, fue captado a la salida de una discoteca del sur de Lima cerca de las 07:00 horas. Las imágenes, difundidas por el programa Amor, Amor, Amor, mostraron que sus amigos tuvieron que sostenerlo para que pudiera caminar.

Cuando el grupo se dirigía a la vivienda del jugador en Lurín, sus acompañantes descendieron del vehículo y lo dejaron dormido. Al llegar al destino, el taxista trató de despertarlo en varias ocasiones, pero el entonces volante ofensivo, de 23 años, no reaccionó. El conductor tuvo que cargarlo para ingresarlo a su domicilio.

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Reimond Manco tuvo que ser cargado al bajar del taxi, ya que había tomado mucho alcohol durante la noche.

“Estaba de vacaciones, exageré un poco, me dio el aire y me mató”, declaró Manco luego de la difusión de las imágenes. El ex ‘jotita’ precisó que llegó sentado a su casa, aunque reconoció que lo llevaron cargado. “Fue un episodio malo y espero que no se repita”, añadió.

El futbolista sostuvo que el hecho ocurrió durante sus vacaciones y defendió su derecho a divertirse, aunque prometió no volver a exponerse de la misma forma. “Yo estaba de vacaciones y tengo derecho a divertirme. Si me graba algún periodista, normal. Lo que sí voy a prometer es no volver a salir de la misma manera que la vez pasada”, afirmó.

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