Gobierno logra que se apruebe crédito suplementario de S/8.228 millones en Comisión de Presupuesto

El crédito suplementario que pedía el Gobierno está más cerca de aprobarse. totalmente - Crédito Congreso

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La Comisión Bicameral liderada por Fuerza Popular aprobó el crédito suplementario pedido por el gobierno de Keiko Fujimori. “Con 32 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, que preside José Arista Arbildo, aprobó el dictamen recaído en la Proposición de Ley 000005-2026-2031-CR, que autoriza la aprobación de créditos suplementarios destinados de manera prioritaria al financiamiento de acciones de prevención y mitigación frente al fenómeno El Niño 2026-2027″, informa el Congreso.

¿De qué se trata esto? El Gobierno considera que faltan necesidades que deben atenderse, no contempladas en el Presupuesto del 2026, y por eso se incorporarán S/8 mil 228 millones.

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Entre estas se encuentran acciones de prevención y a atender posibles efectos del fenómeno El Niño. Pero también se incluye dinero para asegurar pensiones de militares, policías, y el aumento del monto que reciben los beneficiarios de Pensión 65.

Pensión 65 se duplicaría a S/700 este mismo año y llegaría a fines de noviembre. - Crédito Pensión 65

Los puntos aprobados

El pedido del Gobierno, por el lado del crédito suplementario también fue aprobado, luego de la pequeña victoria con respecto a las facultades legislativas que pedían (aunque fueron acotadas), también validadas por el Senado.

Pero ahora, estas deberán ser ratificadas por el Pleno del Congreso. ¿Cuáles son los nueve puntos que se incluyeron en el crédito suplementario?

Artículo 2. Aprobación de emisión de bonos Hasta S/4.428.734.398,00 para proyectos de inversión, IOARR, reconstrucción, mantenimiento de infraestructura escolar en el marco del Fenómeno El Niño 2026-2027 y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027

Artículo 3. Crédito suplementario a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales: Hasta S/8.228.414.502,00, con cargo a Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Artículo 4. Subvención económica adicional a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “ Pensión 65 ”: S/350,00 más por persona usuaria (la demanda estimada total es de S/288.522.850,00 para 824.351 usuarios)

Artículo 5. Autorización al Ministerio de Energía y Minas para realizar transferencias financieras: Destinado al Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC); el sustento previo señalaba una necesidad de hasta S/250.000.000,00

Artículo 6. Autorización al Ministerio de la Producció n para realizar transferencias financieras y para la adquisición de bienes manufacturados en materia educativa: La propuesta original planteaba una Transferencia de Partidas de S/501.926.525,00

Artículo 9. Otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal administrativo del Sector Educación sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276: S/300,00 por trabajador, con cargo al presupuesto institucional del Minedu y los gobiernos regionales

Artículo 10. Autorización al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.

Se aprobó bono de S/300 para Minedu y gobiernos regionales. - Crédito Andina

Comisión bicameral aprobó pedido del Gobierno

La sesión, desarrollada en el Hemiciclo del Palacio Legislativo, contó con la participación especial del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza, quien se mostró de acuerdo con la propuesta sustentada por el titular de la comisión. Al respecto, José Arista sustentó el dictamen e indicó que incorpora S/8.228 millones al presupuesto del año 2026; es decir, un incremento equivalente al 3.19% del disponible.

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“El crédito atiende cuatro grupos de necesidades: en primer lugar, atender obligaciones ineludibles, un total de S/1596,7 millones destinados a las pensiones de la Caja de Pensiones Militar y Policial y los compromisos con el fondo de estabilización de precio de combustible. Debo mencionar que la Caja de Pensiones Militar Policial ha debido ser abastecida con anterioridad en un anterior crédito, lamentablemente no se hizo y nos corresponde en este caso abonar estos recursos”, señaló.

Asimismo, cabe destacar que los fondos aprobados mediante este crédito suplementario serán dirigidos, según el Gobierno, a impulsar proyectos clave de infraestructura a nivel nacional, optimizar las estrategias de seguridad ciudadana y fortalecer la calidad y continuidad de los servicios esenciales de salud y educación.

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“Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento del Congreso y el literal B del artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República recomienda aprobar la Proposición de Ley 000005-2026-2031-CR”, finalizó Arista.

En el documento aprobado se destaca que la propuesta busca que las entidades competentes dispongan oportunamente de recursos para ejecutar intervenciones antes de la materialización o intensificación del riesgo que pretenden enfrentar ante el fenómeno El Niño.