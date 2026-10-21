Juan Reynoso agrava su crisis en México: Necaxa volvió a perder y se hunde en el penúltimo lugar de la Liga MX

Juan Reynoso sufrió una nueva derrota al frente de Necaxa en la Liga MX. Crédito: Imago 7

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El complicado inicio de Juan Reynoso al frente de Necaxa sumó un nuevo capítulo el martes 20 de octubre. El equipo dirigido por el entrenador peruano cayó 1-0 en su visita a Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX y prolongó una racha negativa que comienza a generar preocupación. Los ‘rayos’ siguen sin encontrar la fórmula para revertir su situación y continúan relegados al penúltimo puesto de la tabla.

El encuentro se mantuvo sin goles durante buena parte del desarrollo, pero terminó resolviéndose en el tramo final. A los 77 minutos, un autogol de Agustín Oliveros inclinó el marcador a favor del conjunto local, que aprovechó esa acción para quedarse con los tres puntos. El tanto terminó por frustrar las aspiraciones del elenco de Reynoso, que buscaba recuperarse después de sus anteriores resultados adversos.

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La caída representa otro golpe para el técnico peruano, quien todavía no consigue celebrar una victoria desde su llegada al banquillo del cuadro mexicano. El equipo acumula cinco partidos consecutivos sin ganar, una secuencia que complica sus posibilidades de escalar posiciones y aumenta la presión de cara a las próximas jornadas.

Los números de Juan Reynoso desde su llegada a Necaxa

El balance de Juan Reynoso refleja las dificultades que atraviesa en esta primera etapa al mando de los ‘rayos’. En sus cinco compromisos al frente del equipo, registra cuatro derrotas y un empate, sin haber podido conseguir un triunfo que marque un punto de inflexión.

Necaxa cayó 1-0 ante Chivas en su última presentación. Crédito: Agencias

Su recorrido comenzó con una caída por 3-1 frente a Atlético San Luis en sus primeros días de trabajo. Posteriormente, Necaxa perdió 4-2 ante América y rescató un empate 3-3 contra Pachuca, en un partido que ofreció varias anotaciones, pero no significó el despegue esperado.

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Después llegó otra derrota, esta vez por 2-0 ante Atlas. El reciente tropiezo frente a Chivas, por la mínima diferencia, completó una serie de resultados que mantiene al conjunto de Aguascalientes lejos de la recuperación que necesita.

La falta de victorias es uno de los principales problemas que debe resolver Reynoso. Aunque el equipo ha conseguido marcar goles en algunos de estos encuentros, los resultados no han sido suficientes para sumar con regularidad. La derrota en Guadalajara volvió a dejar en evidencia la dificultad de Necaxa para transformar sus actuaciones en puntos.

Los resultados de Juan Reynoso al frente de Necaxa hasta el momento son los siguientes:

Necaxa 1-3 Atlético San Luis: derrota.

Necaxa 2-4 América: derrota.

Necaxa 3-3 Pachuca: empate.

Necaxa 0-2 Atlas: derrota.

Necaxa 0-1 Chivas: derrota.

Juan Reynoso, contra las cuerdas en Necaxa. - Crédito: Difusión

Necaxa tendrá otra oportunidad ante Juárez

Con apenas nueve unidades, Necaxa permanece en el penúltimo lugar de la clasificación del Apertura mexicano y necesita reaccionar para evitar que la distancia con sus rivales se amplíe. El margen para dejar atrás este momento es cada vez más importante, especialmente porque el equipo necesita recuperar confianza y encontrar una mayor regularidad.

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El siguiente compromiso será ante Juárez, que ocupa el último puesto de la tabla. El partido representa una oportunidad para que los dirigidos por Reynoso busquen su primera victoria bajo el mando del entrenador peruano y comiencen a cambiar el panorama.

Sin embargo, el duelo también supone una exigencia importante: Necaxa deberá demostrar que puede aprovechar la ocasión y responder después de una nueva derrota. Para Reynoso, conseguir un resultado favorable sería clave para frenar la racha negativa y empezar a darle un nuevo impulso a su etapa en el fútbol mexicano.