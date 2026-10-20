Perú

Thamara Gómez respondió a rumores de embarazo: “Estoy feliz y eso es lo importante”

La cantante de 27 años evitó pronunciarse de forma directa sobre las versiones de una gestación, pero aseguró que se encuentra tranquila, feliz y enfocada en sus proyectos musicales

Thamara Gómez descartó dejar Las Estrellas de la Cumbia tras versiones sobre un embarazo
Thamara Gómez descartó dejar Las Estrellas de la Cumbia tras versiones sobre un embarazo
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Thamara Gómez evitó confirmar o desmentir los rumores sobre un posible embarazo, aunque afirmó que se encuentra “feliz”, tranquila y concentrada en el trabajo. La cantante de 27 años también descartó que vaya a dejar Las Estrellas de la Cumbia, al asegurar que mantiene un contrato vigente con la agrupación.

La intérprete fue consultada por las cámaras de América Hoy después de que surgieran comentarios sobre su vida privada y su continuidad en la orquesta. Las versiones indicaban que podría estar esperando un bebé y que esa situación motivaría una eventual salida del grupo.

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Gómez no dio una respuesta directa sobre una posible gestación. En cambio, habló de su presente personal y laboral. “Estoy bien de salud, estoy feliz, tranquila y eso es lo importante, con mucha chamba”, expresó ante las preguntas del programa.

Su declaración no confirma ni descarta las especulaciones que circulan en redes sociales y medios de entretenimiento. La artista optó por mantener en reserva los detalles de su vida privada, mientras puso el foco en las actividades que desarrolla con la agrupación de cumbia.

Los rumores también incluyeron una supuesta salida de Las Estrellas de la Cumbia y la posibilidad de que otra cantante ocupe su lugar. Frente a esa versión, la artista sí fue clara al negar que exista una renuncia o un alejamiento previsto.

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La cantante adelantó nuevas canciones junto a la orquesta

En lugar de referirse a las versiones sobre un embarazo, Thamara Gómez adelantó que prepara novedades musicales con Las Estrellas de la Cumbia. La intérprete señaló que los proyectos próximos están vinculados a nuevas producciones y canciones.

Al ser consultada sobre posibles “sorpresas” para sus seguidores, respondió: “Claro, se vienen nuevas producciones, nuevas canciones en Las Estrellas de la Cumbia, así que estén atentos”.

El anuncio confirmó que la cantante mantiene actividad con la agrupación y que trabaja en material que será presentado en los próximos meses. No detalló fechas de lanzamiento, títulos de los temas ni posibles colaboraciones.

Thamara Gómez se ha consolidado como cantante de cumbia.
Thamara Gómez se ha consolidado como cantante de cumbia.

Thamara Gómez denunció extorsión tras detonación de explosivo en su vivienda de Sullana

A principios de agosto, la cantante Thamara Gómez, integrante de Las Estrellas de la Cumbia, denunció que delincuentes detonaron un artefacto explosivo en el exterior de su vivienda en Sullana, región Piura. Luego del ataque, la artista recibió mensajes en los que le exigían S/ 50 mil a cambio de no atentar contra ella ni contra sus familiares.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a un sujeto que se aproxima al inmueble y deja dos manuscritos con amenazas. Minutos más tarde, el mismo individuo activa el explosivo, lo que provocó alarma entre los vecinos y los ocupantes de la casa.

Uno de los mensajes contenía una exigencia de pago y advertencias contra la cantante y su entorno. “Queremos 50 lucas para tu seguridad y la de tu familia”, decía parte del texto atribuido a los extorsionadores.

Imagen dividida. A la izquierda, mujer cantando en escenario con dos mujeres detrás. A la derecha, captura borrosa de video en blanco y negro con círculo rojo
La cantante Thamara Gómez aparece en un concierto junto a imágenes de vigilancia que muestran la detonación de un explosivo en su vivienda en Sullana, tras una denuncia de extorsión.

La cantante pidió garantías personales

Tras el atentado, Thamara Gómez formalizó la denuncia ante las autoridades y solicitó garantías personales. La Policía evalúa las grabaciones de videovigilancia y los manuscritos para identificar al responsable y determinar si actuó por encargo de una organización criminal.

La investigación busca establecer cómo se produjo el ataque, si existieron comunicaciones previas con la artista y si los presuntos extorsionadores mantuvieron vigilancia sobre el domicilio.

No sería la primera vez que la intérprete enfrenta amenazas. En marzo de 2025, durante una entrevista con el programa Crónicas de impacto, afirmó que había sido víctima de extorsión en al menos cuatro ocasiones.

“He sido víctima de extorsión ya como cuatro veces y es algo muy feo, la verdad”, relató entonces. La artista también señaló que este tipo de situaciones modificó sus hábitos y los de su familia por temor a nuevos ataques.

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