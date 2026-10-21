Senamhi pronostica lluvias y frío extremo en Arequipa: ¿qué zonas tendrán temperaturas bajo cero?

Una panorámica aérea muestra el Centro Histórico de Arequipa, con su emblemática catedral, una plaza arbolada y el volcán Misti dominando el horizonte andino. (Andina)

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El clima en Arequipa presentará contrastes este miércoles 21 de octubre, con temperaturas máximas de hasta 32 °C en Caravelí y mínimas bajo cero en localidades altoandinas. El pronóstico contempla cielo con nubes dispersas en algunas provincias, lluvias en zonas de mayor altitud y ráfagas de viento y llovizna en sectores costeros.

Caravelí registrará la temperatura más alta de la región, seguido de Aplao, donde se esperan 31 °C, y Chaparra, con 29 °C. En contraste, Imata y Sibayo tendrán mínimas de -3 °C, mientras que Caylloma llegará a -3 °C y Orcopampa a -1 °C.

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¿Qué zonas de Arequipa tendrán más calor hoy?

Caravelí alcanzará los 32 °C, con una mínima de 11 °C y cielo con nubes dispersas que variará a parcialmente nublado. Aplao tendrá una máxima de 31 °C y una mínima de 15 °C, con cielo despejado durante las primeras horas y aumento de la temperatura diurna.

En La Joya se esperan 30 °C, mientras que Chaparra llegará a 29 °C. Majes registrará una máxima de 27 °C, con ráfagas de viento, y Cotahuasi alcanzará los 27 °C, aunque se prevé lluvia durante el día.

En la ciudad de Arequipa, la temperatura máxima será de 26 °C y la mínima de 11 °C. El cielo presentará nubes dispersas que variarán a parcialmente nublado, con viento moderado.

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¿Dónde habrá temperaturas bajo cero en Arequipa?

En Arequipa, transeúntes con paraguas y abrigos transitan por las calles mojadas de la ciudad, reflejando el clima lluvioso y nublado que afecta la región. (Andina)

Las localidades altoandinas registrarán las temperaturas mínimas más bajas de la región. Imata y Sibayo descenderán hasta -3 °C, mientras que Caylloma tendrá una mínima de -3 °C y Orcopampa llegará a -1 °C.

En estas zonas también se esperan condiciones meteorológicas variables. Imata tendrá cielo parcialmente nublado que cambiará a nublado, con lluvia y nieve. En Caylloma se pronostican lluvias y viento moderado, mientras que en Sibayo y Orcopampa se espera lluvia.

Chivay registrará una mínima de 2 °C y una máxima de 24 °C, con cielo que pasará de nubes dispersas a nublado con lluvia. Cabanaconde tendrá temperaturas de entre 5 °C y 22 °C, con posibilidad de llovizna ligera.

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¿Cómo estará el clima en la costa de Arequipa?

En Ático se esperan temperaturas de entre 19 °C y 24 °C, con cielo nublado que variará a parcialmente nublado, ráfagas de viento y llovizna. Camaná tendrá una máxima de 25 °C y una mínima de 18 °C, con condiciones similares.

Mollendo también alcanzará los 25 °C, con una mínima de 18 °C, cielo nublado, ráfagas de viento y llovizna. En Lomas, las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y los 22 °C, con nubes dispersas que darán paso a cielo parcialmente nublado.

Pronóstico del clima en Arequipa para los próximos días

El jueves 22 de octubre, Caravelí alcanzará los 31 °C y Aplao llegará a 30 °C. La ciudad de Arequipa tendrá una máxima de 25 °C, mientras que Imata registrará una mínima de -3 °C y Sibayo descenderá hasta -4 °C. En varias localidades altoandinas continuarán las lluvias, y en la costa se esperan ráfagas de viento y llovizna.

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Para el viernes 23 de octubre, Caravelí tendrá una máxima de 31 °C y La Joya llegará a 30 °C. En la ciudad de Arequipa se esperan 25 °C, mientras que Imata tendrá una mínima de -2 °C y Sibayo llegará a -4 °C. El pronóstico contempla lluvia y nieve en Imata, lluvias en Caylloma, Chivay, Cotahuasi, Orcopampa y Sibayo, además de llovizna y viento en localidades costeras.

Las condiciones previstas muestran diferencias entre la costa y las zonas altoandinas de Arequipa, con temperaturas elevadas durante el día en algunas provincias y mínimas bajo cero en localidades de mayor altitud.

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