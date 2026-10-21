Perú

Senamhi pronostica lluvias y frío extremo en Arequipa: ¿qué zonas tendrán temperaturas bajo cero?

La jornada estará marcada por diferencias de temperatura, cambios en la nubosidad y lluvias en determinados sectores. Conoce qué condiciones se esperan en las principales localidades de la región.

Vista aérea de una ciudad con edificios coloniales de piedra blanca, una gran catedral de dos torres, una plaza verde con palmeras y un volcán nevado al fondo
Una panorámica aérea muestra el Centro Histórico de Arequipa, con su emblemática catedral, una plaza arbolada y el volcán Misti dominando el horizonte andino. (Andina)
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El clima en Arequipa presentará contrastes este miércoles 21 de octubre, con temperaturas máximas de hasta 32 °C en Caravelí y mínimas bajo cero en localidades altoandinas. El pronóstico contempla cielo con nubes dispersas en algunas provincias, lluvias en zonas de mayor altitud y ráfagas de viento y llovizna en sectores costeros.

Caravelí registrará la temperatura más alta de la región, seguido de Aplao, donde se esperan 31 °C, y Chaparra, con 29 °C. En contraste, Imata y Sibayo tendrán mínimas de -3 °C, mientras que Caylloma llegará a -3 °C y Orcopampa a -1 °C.

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¿Qué zonas de Arequipa tendrán más calor hoy?

Caravelí alcanzará los 32 °C, con una mínima de 11 °C y cielo con nubes dispersas que variará a parcialmente nublado. Aplao tendrá una máxima de 31 °C y una mínima de 15 °C, con cielo despejado durante las primeras horas y aumento de la temperatura diurna.

En La Joya se esperan 30 °C, mientras que Chaparra llegará a 29 °C. Majes registrará una máxima de 27 °C, con ráfagas de viento, y Cotahuasi alcanzará los 27 °C, aunque se prevé lluvia durante el día.

En la ciudad de Arequipa, la temperatura máxima será de 26 °C y la mínima de 11 °C. El cielo presentará nubes dispersas que variarán a parcialmente nublado, con viento moderado.

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¿Dónde habrá temperaturas bajo cero en Arequipa?

Calle adoquinada mojada por la lluvia, con peatones caminando, algunos con paraguas, entre edificios urbanos bajo un cielo nublado
En Arequipa, transeúntes con paraguas y abrigos transitan por las calles mojadas de la ciudad, reflejando el clima lluvioso y nublado que afecta la región. (Andina)

Las localidades altoandinas registrarán las temperaturas mínimas más bajas de la región. Imata y Sibayo descenderán hasta -3 °C, mientras que Caylloma tendrá una mínima de -3 °C y Orcopampa llegará a -1 °C.

En estas zonas también se esperan condiciones meteorológicas variables. Imata tendrá cielo parcialmente nublado que cambiará a nublado, con lluvia y nieve. En Caylloma se pronostican lluvias y viento moderado, mientras que en Sibayo y Orcopampa se espera lluvia.

Chivay registrará una mínima de 2 °C y una máxima de 24 °C, con cielo que pasará de nubes dispersas a nublado con lluvia. Cabanaconde tendrá temperaturas de entre 5 °C y 22 °C, con posibilidad de llovizna ligera.

¿Cómo estará el clima en la costa de Arequipa?

En Ático se esperan temperaturas de entre 19 °C y 24 °C, con cielo nublado que variará a parcialmente nublado, ráfagas de viento y llovizna. Camaná tendrá una máxima de 25 °C y una mínima de 18 °C, con condiciones similares.

Mollendo también alcanzará los 25 °C, con una mínima de 18 °C, cielo nublado, ráfagas de viento y llovizna. En Lomas, las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y los 22 °C, con nubes dispersas que darán paso a cielo parcialmente nublado.

Pronóstico del clima en Arequipa para los próximos días

El jueves 22 de octubre, Caravelí alcanzará los 31 °C y Aplao llegará a 30 °C. La ciudad de Arequipa tendrá una máxima de 25 °C, mientras que Imata registrará una mínima de -3 °C y Sibayo descenderá hasta -4 °C. En varias localidades altoandinas continuarán las lluvias, y en la costa se esperan ráfagas de viento y llovizna.

Para el viernes 23 de octubre, Caravelí tendrá una máxima de 31 °C y La Joya llegará a 30 °C. En la ciudad de Arequipa se esperan 25 °C, mientras que Imata tendrá una mínima de -2 °C y Sibayo llegará a -4 °C. El pronóstico contempla lluvia y nieve en Imata, lluvias en Caylloma, Chivay, Cotahuasi, Orcopampa y Sibayo, además de llovizna y viento en localidades costeras.

Las condiciones previstas muestran diferencias entre la costa y las zonas altoandinas de Arequipa, con temperaturas elevadas durante el día en algunas provincias y mínimas bajo cero en localidades de mayor altitud.

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