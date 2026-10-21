San Martín vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del choque por la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

San Martín chocará con Deportivo Soan por la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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San Martin arrancó con el pie derecho la Liga Peruana de vóley 2026/2027 tras el contudente triunfo 3-0 frente Circolo Sportivo Italiano por el debut del campeonato. Las ‘santas’ sumaron sus primeros puntos y están arriba de la tabla de posiciones.

Y ahora se alistan para afrontar su segundo duelo ante Deportivo Soan, que cayó contra Universitario de Deportes. El cuadro de Puente Piedra está obligado a ganar para mantenerse en la lucha por la segunda fase, en medio a las especulaciones de la llegada de Fernanda Tomé.

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San Martín vs Deportivo Soan: programación del duelo por la fecha 2

La segunda jornada tendrá un duelo interesante que captará las miradas de los hinchas. San Martín se medirá con Deportivo Soan este domingo 25 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

El horario establecido es a las 14:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela todo iniciará a las 15:15 horas; mientras que en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 16:15 horas.

San Martín derrotó a Circolo en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: USMP.

Canal TV para ver San Martín vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV emitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/27 por señal abierta, sin costo de suscripción.

Los partidos estarán disponibles en el canal 2 y la señal 702 en alta definición. La televisora también habilitará su página web y su aplicación oficial para que los aficionados sigan las jornadas desde plataformas digitales.

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Infobae Perú acompañará la competencia con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

¿Cómo llegan San Martín y Deportivo Soan al choque?

Las ‘santas’ se alistan para asumir su segunda presentación y llegarán motivados tras su triunfo frente Circolo Sportivo Italiano por 3-0 con parciales 25-18, 25-10, 25-19. El equipo de Martín Ambrosini tuvo buen arranque de campeonato mostrándose sólido e ilusionando a sus hinchas.

El ataque de Emily Zinger y la potencia de Brenda Lobatón fueron vitales para que las de Santa Anita tengan su primera celebración. El duelo permitió que Yanlis Feliz haga su gran debut con camiseta de San Martín con el apoyo de todos los fanáticos.

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Vanessa Delancy, clave en la victoria de la San Martín ante Circolo. Crédito: USMP.

Por otro lado, Deportivo Soan es la otra cara de la moneda después de caer con Universitario de Deportes por 3-0. Las de Puente Piedra lucharon por quedarse con los puntos, pero no pudo con la contundencia de las ‘pumas’. Y ahora deberá levantarse ante las ‘santas’.

La novedad es la posible llegada de Fernanda Tomé, la brasileña tendría todo arreglado con Soan y volverá a la liga peruana luego de su polémica salida de San Martín.

“Tomé parece que está confirmada en Soan. Ya acaba [el torneo], creo que dura una semana más y viene. 90% asegurado, no puedo decir más”, informó Sandra Rodríguez en ‘Ataque Cruzado’.

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Fernanda Tomé, a un 90% de sumarse a Deportivo Soan para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Composición Infobae

Precios de entradas

La venta de entradas para la Liga Peruana de Vóley 2026/27 comenzará hoy, miércoles 21 de octubre al mediodía, de acuerdo con la Federación Peruana de Vóley (FPV).

Los aficionados podrán adquirir los boletos mediante Joinnus para asistir a los partidos en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Los precios estarán entre S/. 25 y S/. 45, con montos similares a los de la temporada anterior.

La disponibilidad de tickets permitirá a los hinchas acompañar a sus equipos desde el inicio del campeonato nacional.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027