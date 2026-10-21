Caso de agresión sexual grupal a una menor en un colegio de Talara sigue impune: ningún detenido luego de dos semanas

Las autoridades de Talara investigan una denuncia de agresión sexual cometida contra una estudiante dentro del colegio Santa Rosa de Lima.

Guardar

La madre de una adolescente de 15 años denunció que su hija fue víctima de una agresión sexual grupal atribuida a más de 10 compañeros de clases de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, en Talara, región Piura. Pese a ello, ninguno de los presuntos responsables fue detenido luego de dos semanas de cometida la agresión.

La adolescente fue trasladada a Sullana para una entrevista en Cámara Gesell y el examen pericial no resultó concluyente para solicitar detenciones, según informó Willax. La Fiscalía debe determinar qué ocurrió el interior del aula durante el segundo recreo del pasado 6 de octubre. Ocho varones y cinco mujeres fueron señalados como presuntos involucrados y la mayoría de los adolescentes ya fue citado a declarar.

PUBLICIDAD

La madre relató que su hija reveló lo ocurrido durante una cena familiar, después de mostrarse nerviosa ante sus padres. Según el relato de la madre, fue la estudiante la que se acercó a ella para contar lo ocurrido.

UGEL reconoció que estudiantes no tuvieron supervisión docente

Según la denuncia, los alumnos habrían sujetado a la adolescente de los brazos mientras otros estudiantes la agredían. La madre afirmó que, cuando su hija intentó escapar, sus compañeras la volvieron a retener y golpearon a un alumno que quiso auxiliarla.

La sede de la UGEL Talara, en la región Piura, procesa las investigaciones administrativas contra el personal educativo por la denuncia de una menor. (UGEL Talara)

El relato también incluye amenazas posteriores contra la víctima para que no hablara sobre lo sucedido. La familia cuestionó la ausencia de docentes durante el recreo en el que se habría producido la agresión.

PUBLICIDAD

La directora de la UGEL Talara, Rosario Zapata Ipanaqué, se refirió al horario de los estudiantes al ser consultada por el caso. “Los estudiantes han tenido dos horas libres. Y ahí, al parecer, es lo que han ocurrido los hechos”, declaró al medio televisivo.

La madre sostuvo que intentó comunicarse esa misma noche con el director del colegio, Víctor Atarama Parra, sin recibir respuesta. Al día siguiente acudió al plantel y afirmó que el directivo la derivó a secretaría para completar un formulario.

La UGEL Talara abrió una investigación sobre la conducta del director. Zapata Ipanaqué señaló que el procedimiento examina una presunta falta de actuación inmediata: “Estamos en proceso de investigación hacia el director por este presunto no actuado en el momento”.

PUBLICIDAD

La directora de la Ugel Talara, Rosario Zapata, informa sobre las acciones tomadas ante la denuncia de agresión sexual contra una escolar. Se detallan los avances de la investigación. | Latina Noticias

Fiscalía evalúa medidas contra los estudiantes

La denuncia actual no es el primer caso de abuso sexual que la adolescente refiere haber sufrido. Años atrás, la familia había presentado otra denuncia contra uno de sus profesores.

La fiscal de Familia de Talara, Eliana Ríos Solís, explicó que ese expediente debe ser atendido por un despacho penal debido a que el imputado es mayor de edad. “Como el imputado es una persona mayor de edad, ya no le corresponde ver el caso este despacho, sino a un despacho penal”, indicó.

Sobre la denuncia contra los estudiantes, la fiscal precisó que su despacho puede requerir medidas ante el Juzgado de Familia con los elementos de prueba reunidos. “Nosotros solicitamos al Juzgado de Familia, con todos los elementos de prueba, las medidas que se correspondan”, afirmó.

PUBLICIDAD