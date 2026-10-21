Aumentan los contagios de VIH en Arequipa: médico advierte casos en personas cada vez más jóvenes

El médico Ralph Malva brinda declaraciones y expone el trabajo del Centro de Referencia de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, así como los procesos de tamizaje, diagnóstico y entrega de tratamiento antirretroviral.

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El VIH continúa siendo una de las principales enfermedades atendidas por el Centro de Referencia de Enfermedades de Transmisión Sexual (CERETS) del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. De acuerdo con el médico Ralph Malva, jefe del área de infectología, el establecimiento recibe aproximadamente 15 nuevos pacientes al mes, mientras que su población en seguimiento se acerca a las 2.000 personas que viven con el virus.

El especialista explicó a la prensa local que la atención no se limita al VIH, pues el servicio también recibe a pacientes con otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea y clamidia, además de hepatitis virales. Sin embargo, precisó que alrededor del 80% de los pacientes atendidos diariamente en el área corresponde a personas con VIH.

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Jóvenes de 20 a 40 años concentran la mayor cantidad de pacientes

El médico señaló que el grupo etario más frecuente entre las personas atendidas por VIH se encuentra entre los 20 y 40 años. No obstante, advirtió que también se están identificando casos en personas más jóvenes, lo que evidencia la necesidad de reforzar la prevención y el diagnóstico oportuno.

Asimismo, indicó que ha observado una mayor presencia de mujeres entre los pacientes con VIH en comparación con años anteriores. Durante la entrevista, no precisó cifras que permitan cuantificar el incremento ni establecer qué grupos presentan las mayores tasas de nuevos diagnósticos.

El especialista explicó que algunas personas llegan al hospital derivadas desde otros establecimientos de salud, mientras que otras acuden luego de obtener un resultado positivo en una prueba de laboratorio. También existen pacientes que buscan atención cuando presentan síntomas asociados con un deterioro de su sistema inmunitario.

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- crédito Agencia Andina

Por ello, destacó la importancia de realizarse pruebas de detección incluso cuando no existen síntomas, especialmente si se considera que pudo haber ocurrido una exposición al virus.

Hospital atiende hasta 40 consultas diarias

El servicio de infectología registra un promedio de 30 consultas al día, cifra que puede aumentar a entre 35 y 40 cuando se incorporan atenciones adicionales. A ello se suman aproximadamente 50 pruebas de tamizaje diarias, además de los pacientes atendidos por los equipos de enfermería y psicología.

El proceso de atención contempla la evaluación clínica y la realización de pruebas especializadas para determinar el estado de la infección. Entre ellas se encuentran el examen de carga viral, que permite medir la cantidad de VIH presente en la sangre, y el recuento de linfocitos CD4, utilizado para evaluar el estado del sistema inmunitario.

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Con estos resultados, el equipo médico establece el manejo correspondiente e inicia el tratamiento antirretroviral cuando está indicado, luego de brindar consejería al paciente.

El establecimiento cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de distintas especialidades, entre ellos químicos farmacéuticos, biólogos, enfermeros, infectólogos y médicos de familia.

Pacientes reciben tratamiento y controles periódicos

De acuerdo con el especialista, las cerca de 2.000 personas con VIH que conforman la población atendida por el hospital acuden a sus citas de seguimiento cada dos o tres meses, según sus necesidades clínicas. Durante estas consultas reciben sus medicamentos y se someten a evaluaciones para determinar la evolución de la infección.

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El médico destacó que una proporción importante de los pacientes logra controlar el virus mediante el tratamiento antirretroviral, con resultados favorables en la reducción de la carga viral hasta niveles indetectables.

Este resultado es relevante porque el tratamiento permite controlar la infección y preservar la salud de las personas que viven con VIH. Cuando se mantiene una carga viral indetectable gracias al tratamiento, el virus no se transmite por vía sexual, de acuerdo con la evidencia científica sobre el tema.