Campaña veterinaria gratis para este viernes 23 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La desparasitación externa e interna contribuirá al control de pulgas, garrapatas y parásitos intestinales que pueden afectar la salud de los animales domésticos - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de Villa El Salvador organizará una campaña veterinaria gratuita el viernes 23 de octubre, dirigida a los vecinos que buscan atención básica para sus mascotas. La jornada incluirá consultas generales, tratamientos antiparasitarios, limpieza de oídos, vacunación antirrábica y orientación sobre tenencia responsable, con el propósito de promover el cuidado de los animales de compañía y prevenir problemas que puedan afectar su bienestar.

La actividad se desarrollará de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. en la urbanización Villa Flores, manzana G, lote 3. Durante ese periodo, los asistentes podrán acceder a los servicios previstos por la comuna sin costo, una alternativa para quienes necesitan orientación veterinaria y desean mantener a sus perros y gatos en mejores condiciones de salud.

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La vacunación antirrábica permitirá reforzar la prevención de la rabia, una enfermedad viral que puede transmitirse de animales infectados a las personas - Créditos: Magnific.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria?

La jornada municipal contará con seis prestaciones enfocadas en la prevención, la higiene y la atención básica de los animales domésticos. Cada una responderá a necesidades específicas para favorecer su bienestar y reforzar las prácticas de cuidado entre sus propietarios.

Consulta general: permitirá evaluar el estado de salud de las mascotas, identificar posibles señales de alerta y recibir recomendaciones para su cuidado.

Desparasitación externa en spray: estará orientada al control de parásitos externos, como pulgas y garrapatas, de acuerdo con la evaluación del animal y las indicaciones del personal veterinario.

Desparasitación interna: contribuirá al control de parásitos intestinales que pueden perjudicar la salud de los animales. El procedimiento deberá ajustarse a las características de cada mascota.

Limpieza de oídos: ayudará a retirar la suciedad acumulada en esta zona y a mantener una higiene adecuada. Si se detectan molestias o signos de infección, será importante seguir las indicaciones de un profesional.

Charla de tenencia responsable de mascotas: brindará orientación sobre los cuidados que requieren los animales, sus necesidades básicas y las obligaciones que deben asumir quienes están a cargo de ellos.

Vacunas antirrábicas: estarán destinadas a la prevención de la rabia, una enfermedad viral que puede transmitirse a las personas mediante la mordedura o el contacto con la saliva de un animal infectado.

La jornada se desarrollará de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. en la urbanización Villa Flores, manzana G, lote 3, en Villa El Salvador - Créditos: Municipalidad de Villa El Salvador.

¿Por qué es importante la atención veterinaria preventiva?

Las revisiones periódicas permiten identificar alteraciones en la salud de los animales antes de que algunos problemas avancen. Asimismo, los tratamientos antiparasitarios y las vacunas forman parte de las medidas de prevención que ayudan a reducir riesgos y contribuyen a proteger tanto a las mascotas como a las personas que conviven con ellas.

La vacunación contra la rabia merece especial atención debido a la gravedad de esta enfermedad, que afecta al sistema nervioso y puede resultar mortal una vez que aparecen los síntomas. Por ello, mantener al día las inmunizaciones recomendadas por un veterinario constituye una medida fundamental de protección sanitaria.

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La higiene también cumple una función relevante. La revisión de los oídos y el control de parásitos pueden ayudar a detectar molestias que, sin una atención adecuada, podrían afectar la calidad de vida de los animales. Ante señales como picazón persistente, secreciones, lesiones o cambios de comportamiento, conviene solicitar una evaluación profesional.

Por su parte, la tenencia responsable comprende la alimentación adecuada, el acceso a agua limpia, la atención médica, la higiene, la identificación y las condiciones seguras para el desarrollo de cada mascota. Estas obligaciones requieren un compromiso permanente, más allá de las actividades municipales.