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A qué hora juega Universitario vs Belgrano HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Las ‘leonas’ buscarán despedirse del torneo continental con un triunfo ante el ‘pirata’, que tampoco logró ganar en las dos primeras jornadas. Conoce los horarios del duelo

Universitario se enfrenta a Belgrano por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario se enfrenta a Belgrano por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.
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Hoy, miércoles 21 de octubre, Universitario de Deportes buscará despedirse de la Copa Libertadores Femenina 2026 con un triunfo, luego de las derrotas en sus primeras fechas, resultados que sellaron su eliminación. Las ‘leonas’ enfrentarán a Belgrano este miércoles 21 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito. Conoce los horarios del encuentro en esta nota.

A qué hora juega Universitario vs Belgrano por Copa Libertadores Femenina 2026

El duelo está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Argentina. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 21:00 horas de Brasil, Paraguay y Uruguay.

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El partido entre Universitario y Belgrano por la Copa Libertadores Femenina comenzará desde las 19:00 horas de Perú.
El partido entre Universitario y Belgrano por la Copa Libertadores Femenina comenzará desde las 19:00 horas de Perú.

Dónde ver Universitario vs Belgrano por Copa Libertadores Femenina 2026

El partido entre Universitario de Deportes y Belgrano, por la Copa Libertadores Femenina 2026, podrá verse en Perú a través de Pluto TV. La plataforma gratuita también transmitirá el certamen en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

Los hinchas del cuadro ‘crema’ también tendrán la opción de seguir el encuentro mediante la transmisión en vivo del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores.

Infobae Perú acompañará la participación de las ‘leonas’ con la previa del compromiso, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones posteriores y la actualización de la tabla de posiciones.

Copa Libertadores Femenina
Canales de televisión que transmiten la Copa Libertadores Femenina 2026 - crédito Conmebol

Universitario llega eliminado a la fecha 3

Universitario de Deportes llegará al duelo ante Belgrano sin opciones de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las ‘leonas’ perdieron sus dos primeros partidos en el Grupo B y buscarán despedirse del certamen con un resultado favorable en Quito.

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El cuadro ‘crema’ debutó con una derrota por 1-0 frente a Palmeiras, en un encuentro en el que logró sostener el marcador durante varios pasajes pese al dominio del conjunto brasileño. El ‘verdao’ presionó en campo rival desde el inicio y encontró la ventaja a los 15 minutos, cuando Brena Carolina aprovechó un rebote tras una primera atajada de Shalit para anotar el único gol de la noche.

La arquera peruana evitó una diferencia mayor con varias intervenciones. Diany Martins había convertido el segundo tanto para Palmeiras, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada. Más adelante, Pati Maldaner desperdició un penal tras estrellar su remate en el palo.

Universitario también contó con una ocasión clara para igualar el marcador. A los 80 minutos, Sofía Oxandabarat quedó frente a la portera Natascha, quien salió a tiempo y bloqueó su definición. El equipo dirigido por Carlos Véliz mantuvo sus opciones hasta el tramo final, pero no pudo rescatar un punto.

El cuadro peruano perdió 1-0 ante el conjunto brasileño por la primera fecha del Grupo B del torneo Conmebol - Crédito: Pluto TV.

En su segunda presentación, la ‘U’ cayó por 4-2 ante Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil. Stephanie Lacoste, en contra, Nicole Charcopa, Karol Murcia y Karen Páez anotaron para el conjunto ecuatoriano. Pierina Núñez marcó los dos descuentos de Universitario, uno a los 23 minutos y otro a los 45.

La segunda derrota dejó al elenco ‘merengue’ eliminado de la competencia. Palmeiras lidera el grupo con seis puntos, mientras que Independiente del Valle alcanzó cuatro unidades. Ante Belgrano, Universitario intentará cerrar su campaña con una actuación que le permita sumar sus primeros puntos y dejar una mejor imagen en su despedida del torneo continental.

El cuadro 'crema' dio pelea, pero no pudo evitar la derrota por 4-2 y quedó sin chances de clasificación a falta de un partido - Crédito: Conmebol.

Tabla de posiciones del Grupo B

Universitario se ubica en el último puesto del Grupo B con cero puntos.
Universitario se ubica en el último puesto del Grupo B con cero puntos.

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