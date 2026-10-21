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Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park: “Lo cuidé en el hospital. Fui la única”

La exvoleibolista peruana conoció al histórico entrenador cuando tenía apenas 15 años. Con el paso del tiempo construyeron un vínculo de padre e hija, que se mantuvo incluso durante la enfermedad del surcoreano

La jugadora peruana cuidó del histórico entrenador de vóley cuando se encontraba enfermo en el hospital. Créditos: Entre Ceja y Ceja.
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Si Perú alcanzó grandes resultados en el vóley, buena parte de ese legado se vincula con Man Bok Park. El técnico surcoreano condujo a la generación que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, además de títulos y podios en Mundiales y Sudamericanos.

Más allá de los resultados, el entrenador dejó una marca personal en sus dirigidas, que lo consideraban una figura paterna. Ese fue el caso de Milagros Moy, una de las voleibolistas peruanas más recordadas de las últimas décadas, quien contó detalles de los últimos días del técnico en una reciente entrevista.

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Moy relató que lo acompañó cuando su salud se deterioró y debió ser internado en una clínica. “Sí, lo cuidé en el hospital y todo. Estuve como un mes. Lo que pasa es que, cuando él se enfermó, no quería que nadie se enterara, porque precisamente no quería que lo visitaran ni nada. Pero me enteré por Natalia de que estaba mal y fui a la Clínica Internacional a verlo”, expresó en Entre Ceja y Ceja.

La disciplina que Man Bok Park exigía en cada entrenamiento también se reflejó en el compromiso de sus jugadoras. Milagros lo visitó todos los días, incluso mientras cursaba la universidad. “Cuando me vio, se sorprendió mucho. Me dijo no sé qué y, desde ahí, iba todos los días. No había un día que no estuviera con él. En esa época yo estaba en la universidad, pero igual iba y todos los días estaba con él”.

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Pese al delicado momento, la exvoleibolista recordó que el técnico conservaba el humor. “Un día estaba medio dormido, abrió los ojos y me dijo: ‘¿Otra vez aquí?’. Yo le respondí: ‘Ah, si quieres, ya no vengo más’. Me dijo: ‘No, yo no tengo problema’, y se reía nomás. Estuve ahí hasta el último día”.

Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park, entrenador histórico de la selección peruana de vóley.
Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park, entrenador histórico de la selección peruana de vóley.

Su relación padre-hija

Milagros Moy no se alejó de Man Bok Park por el vínculo que habían construido a lo largo de los años. La exvoleibolista lo consideraba una figura paterna y afirmó que fue una de las pocas personas que lo acompañó durante ese periodo. Natalia Málaga, otra de las jugadoras cercanas al técnico surcoreano, se encontraba de gira con la selección peruana de menores.

“Además, él era como mi papá. Con todas las horas que entrenábamos en El Olivar, todo el día estábamos con él. Era como nuestro padre. Me sentía identificada con él, sentía que tenía que estar ahí. Fui la única, porque Natalia se había ido, creo, con su equipo de menores a Egipto, a un Mundial, me parece. Ella no estuvo. Cuando regresó, Mambo ya no hablaba y estaba en sus últimos días”, expresó.

Con el paso de los días, la salud de Man Bok Park empeoró, aunque Moy se mantuvo cerca hasta el final. “Yo fui al hospital cuando ya estaba intubado. Estaba muy mal. Fui a despedirme, le hablé al oído y me despedí de él. A los pocos días falleció. No se podía entrar a donde él estaba, pero nosotros nos metimos ahí con Natalia”.

Milagros Moy junto a Man Bok Park, a quien consideraba como su padre.
Milagros Moy junto a Man Bok Park, a quien consideraba como su padre.

El día del fallecimiento de Man Bok Park

El vínculo y el tiempo que compartió con Man Bok Park hicieron que Milagros Moy se quebrara al enterarse de su fallecimiento, el 26 de septiembre de 2019. La exvoleibolista contó que tuvo que detener su auto y lloró durante más de una hora.

“Me enteré cuando salía de la universidad. No sé quién me escribió y me dijo: ‘Milagros, ¿has visto que Mambo ha fallecido?’. Yo estaba manejando, tuve que parar en un parque cerca de mi casa y me puse a llorar hasta calmarme. Creo que no paré de llorar como una hora. De ahí recién me fui a mi casa”, detalló.

Man Bok Park marcó una época en el vóley peruano, dejando un legado recordado por todos los hinchas.
Man Bok Park marcó una época en el vóley peruano, dejando un legado recordado por todos los hinchas.

El dolor también se hizo evidente durante el velorio. Moy recordó que los hijos del técnico surcoreano intentaron consolarla. “Cuando fui a su velorio, los hijos me consolaban a mí, cuando debía ser al revés. Me decían: ‘Ya, tranquila, cálmate’, porque yo lloraba como si hubiera fallecido mi papá”, cerró.

El testimonio de Milagros Moy refleja el vínculo que Man Bok Park construyó con sus dirigidas durante su etapa en el vóley peruano. Además de los triunfos y títulos que consiguió al frente de la selección, el entrenador dejó una huella personal en varias generaciones de deportistas.

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