Perú

31 minutos logra sold out en Lima y usuarios piden una segunda fecha

El elenco de marionetas chileno llegará a nuestro país en poco más de un mes y las entradas se agotaron en minutos

¡Tulio, estamos al aire! 31 Minutos llega a Perú
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31 minutos agotó las entradas para su presentación en Lima el mismo día que se inició la venta de boletos para el espectáculo Radio Guaripolo Tour 2026. El elenco chileno de marionetas se presentará el próximo 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El anuncio de la llegada de 31 minutos a Perú generó expectativa entre sus seguidores, que aguardaban la apertura de la venta para asegurar su asistencia al único show programado en Lima. La preventa con descuento y la venta regular se habilitaron este 21 de octubre a las 10:00 horas.

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La respuesta del público superó las previsiones. La etapa de preventa se agotó antes que la venta regular, pese a que ambas modalidades quedaron disponibles de manera simultánea. En menos de 30 minutos, ya no había localidades para ninguna de las zonas habilitadas.

Captura de pantalla de un sitio web con sectores de entradas y precios en soles peruanos marcados con el estado de agotadas
La plataforma de venta digital registra las entradas agotadas en todas las zonas para el espectáculo de 31 Minutos en Lima.

La rapidez con la que se agotaron las entradas para 31 minutos provocó una ola de reacciones en redes sociales. Varios usuarios señalaron que ingresaron a la plataforma apenas comenzó la venta, pero no lograron acceder a un boleto. Otros compartieron capturas de sus compras y celebraron haber asegurado un lugar para el espectáculo.

Entre los comentarios también aparecieron pedidos para que la producción anuncie una segunda fecha en Lima. Los seguidores del programa chileno coincidieron en que una sola función no alcanzaría para cubrir la demanda que despertó la visita de los personajes a la capital peruana.

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El entusiasmo se explica por el vínculo que el público mantiene con las figuras creadas para la televisión chilena, que con el tiempo consolidaron una propuesta musical y teatral propia. Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo y el resto del elenco forman parte de una producción que reúne a seguidores de distintas generaciones.

Captura de pantalla con cuatro mensajes de la red social X que contienen comentarios sobre entradas para el espectáculo 31 minutos
Cuatro publicaciones en la red social X reúnen comentarios de usuarios sobre la compra de boletos y la solicitud de una nueva función de 31 minutos en Lima.
Captura de pantalla de dos mensajes en la red social X sobre el fin de entradas para el espectáculo de 31 minutos
Varios usuarios de la red social X expresan su frustración tras el agotamiento de las entradas para el espectáculo de 31 minutos en Lima.

La función del 8 de diciembre marcará la primera presentación de la compañía con Radio Guaripolo Tour 2026 en Lima. Hasta el momento, no se ha informado si se abrirá una nueva fecha ante el sold out registrado en las primeras horas de venta.

Radio Guaripolo Tour 2026 llevará a Lima una nueva etapa de 31 minutos

El espectáculo que llegará al Anfiteatro del Parque de la Exposición corresponde a la segunda entrega de Radio Guaripolo, un formato que la compañía chilena Aplaplac estrenó el 6 de julio de 2025. La propuesta retoma una idea que la agrupación llevó a los escenarios entre 2013 y 2016.

En esta ocasión, Guaripolo conduce una estación de radio desde la que realiza bromas telefónicas al resto de los personajes. La dinámica incluye intervenciones de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo, figuras centrales de la ficción que dio origen al fenómeno televisivo y musical.

31 minutos se estrenó el 15 de marzo de 2003 en Televisión Nacional de Chile (TVN). Álvaro Díaz y Pedro Peirano crearon el programa, que combinó noticias ficticias, humor, canciones y sátira a través de marionetas. Con el paso de los años, el proyecto amplió su alcance fuera de la pantalla.

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La propuesta se transformó en una banda en vivo y realizó giras por distintos países de habla hispana. Sus presentaciones incluyeron teatros, auditorios y recintos de mayor capacidad, mientras que su contenido llegó también a plataformas como Netflix y a la señal Cartoon Network.

La gira latinoamericana de 2026 incluyó fechas en México, con presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida y Toluca. Antes de su paso por Perú, el grupo también se presentó en Colombia, donde actuó en el Movistar Arena de Bogotá y participó en el Festival Estéreo Picnic.

El calendario contempló además actuaciones en Chile, con shows anunciados en el Arena Puerto Montt y la Gran Arena Monticello durante junio. Ahora, tras el agotamiento de las entradas en Lima, los seguidores peruanos esperan una respuesta de la organización sobre la posibilidad de sumar otra función.

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