Perú

Lluvias en Perú EN VIVO: inundaciones en Piura y Tumbes, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi

Los equipos de emergencia instalaron sistemas de drenaje en cinco sectores de la ciudad, en una jornada marcada por el ingreso de agua a inmuebles y las dificultades para desarrollar actividades cotidianas

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Un reporte televisivo en vivo registra calles anegadas en la ciudad de Piura debido a intensas precipitaciones. Diversos vehículos, entre ellos automóviles particulares, camiones de carga, motocicletas y mototaxis, se desplazan a través de las vías cubiertas por agua acumulada frente a inmuebles comerciales y residenciales.

Las lluvias registradas desde la noche del lunes 19 y durante la mañana del martes 20 de octubre provocaron inundaciones en calles, viviendas y establecimientos comerciales de la región Piura. En varios sectores, la acumulación de agua dificultó el tránsito de peatones y vehículos, mientras los vecinos intentaban retirar el agua de sus inmuebles.

Entre las zonas afectadas figuran sectores de Piura y el distrito de Veintiséis de Octubre, además de Chulucanas, capital de la provincia de Morropón. En esta última ciudad, el agua ingresó a viviendas y comercios, y alcanzó unos 30 centímetros de altura en el mercado Modelo, según informó la Agencia Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarían en la costa norte y la sierra durante los siguientes días, con posibilidad de alcanzar intensidad moderada a fuerte. Las autoridades también desplegaron equipos para evacuar el agua acumulada en puntos críticos de la ciudad de Piura.

23:00 hsHoy

Falta de drenajes pluviales agrava el riesgo por El Niño en el norte del Perú: Sunass advierte que tres millones serían afectados

La entidad identificó 135 infraestructuras que requieren trabajos para reducir su vulnerabilidad, mientras que las proyecciones del Senamhi advierten riesgos para el abastecimiento de agua potable en distintas regiones

El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, informó que cerca de tres millones de personas podrían verse afectadas por eventos climáticos vinculados al fenómeno de El Niño en cinco regiones del norte de Perú. Fuente: Exitosa Noticias

La falta de drenajes pluviales en varias ciudades del norte del Perú aumenta la preocupación ante las lluvias intensas previstas por el fenómeno El Niño. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) advirtió que cerca de tres millones de personas podrían verse afectadas por estos eventos climáticos en los próximos meses, debido a la vulnerabilidad de las infraestructuras de agua y saneamiento.

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22:57 hsHoy

“Necesitamos maquinaria y aviones de ayuda humanitaria”: el grito de auxilio del alcalde de Chulucanas ante lluvias en Piura

El burgomaestre Richard Baca alertó sobre el aumento del caudal del río Piura y la falta de obras preventivas, y reclamó recursos para atender a las familias damnificadas

El alcalde de Chulucanas, Richard Baca, pidió maquinaria, combustible, ayuda humanitaria y materiales como calaminas y plásticos para asistir a las familias afectadas por las lluvias en Piura
El alcalde de Chulucanas, Richard Baca, pidió maquinaria, combustible, ayuda humanitaria y materiales como calaminas y plásticos para asistir a las familias afectadas por las lluvias en Piura

El alcalde provincial de Chulucanas, Richard Baca, pidió este martes el envío urgente de maquinaria, combustible y “aviones de ayuda humanitaria” para atender a las familias afectadas por las lluvias en Piura, donde varias viviendas han quedado anegadas y el río aumenta su caudal.

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21:49 hsHoy

Minsa monitorea centros de salud en Piura

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura realizan un monitoreo técnico permanente de los establecimientos de salud afectados por las lluvias intensas en la región. Según el reporte oficial, los centros asistenciales se mantienen operativos mientras las autoridades evalúan los daños y supervisan sus condiciones de funcionamiento.

Los establecimientos bajo seguimiento son Monteredondo I-1, San Pedro, Pedregal Grande I-2, Las Dalias I-2, Las Vegas de Cieneguillo I-2, Chiclayito I-3, María Goretty I-3, Pozo de los Ramos I-2 y Los Algarrobos I-4. A través del Centro de Operaciones de Emergencias de Salud (COES Salud), las autoridades supervisan las evaluaciones de daños y necesidades, verifican la disponibilidad de las brigadas de emergencia y coordinan con los responsables de gestión del riesgo de hospitales y unidades ejecutoras para consolidar la información técnica y orientar la toma de decisiones.

Logotipo con el texto MINSA INFORMA dentro de un globo de diálogo y un recuadro verde sobre un fondo azul
El Ministerio de Salud del Perú informa sobre el monitoreo técnico a los establecimientos de salud afectados por las lluvias intensas en la región de Piura. (FB/Minsa)
21:39 hsHoy

Abraham Levy prevé más lluvias desde noviembre

Las lluvias en Piura durante octubre corresponden apenas a una etapa inicial, según el meteorólogo Abraham Levy. El especialista explicó que las precipitaciones de lo que resta del mes y de las primeras tres semanas de noviembre serán esporádicas, con episodios intermitentes de dos o tres días seguidos de pausas, antes de que vuelvan a presentarse. Levy vinculó este comportamiento al incremento de la temperatura superficial del mar, que aporta mayor humedad a la atmósfera sobre el litoral peruano, y anticipó que la situación cambiaría hacia fines de noviembre.

A partir de esa fecha, de acuerdo con Levy, la temperatura del mar alcanzaría un nivel suficiente para que aumente tanto la frecuencia como la intensidad de las lluvias en la costa norte. El meteorólogo advirtió que ese calentamiento podría coincidir con precipitaciones simultáneas en Tumbes, Piura, Talara y Chiclayo, junto con la activación de huaicos en distintos puntos de la región. También señaló que el fenómeno podría generar lluvias por encima de lo habitual en zonas que no suelen figurar entre las más críticas, como Lima, Ica, Chimbote, Barranca y Cañete, aunque evitó precisar cifras de acumulados.

Postes de concreto inclinados sobre una zanja con agua y cables caídos frente a casas en una calle de tierra
Varios postes de electricidad permanecen inclinados sobre una obra de canalización inundada por las lluvias en Piura. (Piura en la Noticia)
21:39 hsHoy

Lluvias inundan calles de Piura por El Niño

Las lluvias iniciadas en la madrugada del 20 de octubre inundaron calles y viviendas en Piura, con el caso más crítico en el sector Dos Grifos, del distrito Veintiséis de Octubre, donde el agua alcanzó la plataforma de los vehículos de transporte público y las olas generadas por su paso ingresaron a las casas cercanas. Las precipitaciones también afectaron Tambogrande, Chulucanas, Morropón, Castilla, Sullana y Paita, y en Chulucanas obligaron a interrumpir la procesión del Señor de los Milagros para proteger la imagen religiosa.

El Senamhi atribuyó las lluvias a un núcleo convectivo vinculado al fenómeno de El Niño y advirtió que persistirían en la costa y la sierra norte, con riesgo de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Ante la posible activación de quebradas en Ayabaca y Huancabamba, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) emitió una alerta y recomendó evitar el cruce de cauces secos, mientras Defensa Civil y los municipios reforzaron la limpieza de canaletas y la vigilancia de los sistemas de drenaje.

Una vía inundada por agua de lluvia bajo un puente con la inscripción Parque Infantil Miguel Cortés, entre edificios urbanos
El agua acumulada por las precipitaciones anega el acceso al Parque Infantil Miguel Cortés durante las lluvias registradas en Piura. (Temis)

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