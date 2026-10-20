Lluvias en Perú EN VIVO: inundaciones en Piura y Tumbes, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi

Las lluvias registradas desde la noche del lunes 19 y durante la mañana del martes 20 de octubre provocaron inundaciones en calles, viviendas y establecimientos comerciales de la región Piura. En varios sectores, la acumulación de agua dificultó el tránsito de peatones y vehículos, mientras los vecinos intentaban retirar el agua de sus inmuebles.
Entre las zonas afectadas figuran sectores de Piura y el distrito de Veintiséis de Octubre, además de Chulucanas, capital de la provincia de Morropón. En esta última ciudad, el agua ingresó a viviendas y comercios, y alcanzó unos 30 centímetros de altura en el mercado Modelo, según informó la Agencia Andina.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarían en la costa norte y la sierra durante los siguientes días, con posibilidad de alcanzar intensidad moderada a fuerte. Las autoridades también desplegaron equipos para evacuar el agua acumulada en puntos críticos de la ciudad de Piura.
La falta de drenajes pluviales en varias ciudades del norte del Perú aumenta la preocupación ante las lluvias intensas previstas por el fenómeno El Niño. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) advirtió que cerca de tres millones de personas podrían verse afectadas por estos eventos climáticos en los próximos meses, debido a la vulnerabilidad de las infraestructuras de agua y saneamiento.
El alcalde provincial de Chulucanas, Richard Baca, pidió este martes el envío urgente de maquinaria, combustible y “aviones de ayuda humanitaria” para atender a las familias afectadas por las lluvias en Piura, donde varias viviendas han quedado anegadas y el río aumenta su caudal.
Minsa monitorea centros de salud en Piura
El Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura realizan un monitoreo técnico permanente de los establecimientos de salud afectados por las lluvias intensas en la región. Según el reporte oficial, los centros asistenciales se mantienen operativos mientras las autoridades evalúan los daños y supervisan sus condiciones de funcionamiento.
Los establecimientos bajo seguimiento son Monteredondo I-1, San Pedro, Pedregal Grande I-2, Las Dalias I-2, Las Vegas de Cieneguillo I-2, Chiclayito I-3, María Goretty I-3, Pozo de los Ramos I-2 y Los Algarrobos I-4. A través del Centro de Operaciones de Emergencias de Salud (COES Salud), las autoridades supervisan las evaluaciones de daños y necesidades, verifican la disponibilidad de las brigadas de emergencia y coordinan con los responsables de gestión del riesgo de hospitales y unidades ejecutoras para consolidar la información técnica y orientar la toma de decisiones.
Abraham Levy prevé más lluvias desde noviembre
Las lluvias en Piura durante octubre corresponden apenas a una etapa inicial, según el meteorólogo Abraham Levy. El especialista explicó que las precipitaciones de lo que resta del mes y de las primeras tres semanas de noviembre serán esporádicas, con episodios intermitentes de dos o tres días seguidos de pausas, antes de que vuelvan a presentarse. Levy vinculó este comportamiento al incremento de la temperatura superficial del mar, que aporta mayor humedad a la atmósfera sobre el litoral peruano, y anticipó que la situación cambiaría hacia fines de noviembre.
A partir de esa fecha, de acuerdo con Levy, la temperatura del mar alcanzaría un nivel suficiente para que aumente tanto la frecuencia como la intensidad de las lluvias en la costa norte. El meteorólogo advirtió que ese calentamiento podría coincidir con precipitaciones simultáneas en Tumbes, Piura, Talara y Chiclayo, junto con la activación de huaicos en distintos puntos de la región. También señaló que el fenómeno podría generar lluvias por encima de lo habitual en zonas que no suelen figurar entre las más críticas, como Lima, Ica, Chimbote, Barranca y Cañete, aunque evitó precisar cifras de acumulados.
Lluvias inundan calles de Piura por El Niño
Las lluvias iniciadas en la madrugada del 20 de octubre inundaron calles y viviendas en Piura, con el caso más crítico en el sector Dos Grifos, del distrito Veintiséis de Octubre, donde el agua alcanzó la plataforma de los vehículos de transporte público y las olas generadas por su paso ingresaron a las casas cercanas. Las precipitaciones también afectaron Tambogrande, Chulucanas, Morropón, Castilla, Sullana y Paita, y en Chulucanas obligaron a interrumpir la procesión del Señor de los Milagros para proteger la imagen religiosa.
El Senamhi atribuyó las lluvias a un núcleo convectivo vinculado al fenómeno de El Niño y advirtió que persistirían en la costa y la sierra norte, con riesgo de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Ante la posible activación de quebradas en Ayabaca y Huancabamba, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) emitió una alerta y recomendó evitar el cruce de cauces secos, mientras Defensa Civil y los municipios reforzaron la limpieza de canaletas y la vigilancia de los sistemas de drenaje.