Lluvias en Perú EN VIVO: inundaciones en Piura y Tumbes, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi

Un reporte televisivo en vivo registra calles anegadas en la ciudad de Piura debido a intensas precipitaciones. Diversos vehículos, entre ellos automóviles particulares, camiones de carga, motocicletas y mototaxis, se desplazan a través de las vías cubiertas por agua acumulada frente a inmuebles comerciales y residenciales.

Las lluvias registradas desde la noche del lunes 19 y durante la mañana del martes 20 de octubre provocaron inundaciones en calles, viviendas y establecimientos comerciales de la región Piura. En varios sectores, la acumulación de agua dificultó el tránsito de peatones y vehículos, mientras los vecinos intentaban retirar el agua de sus inmuebles.

Entre las zonas afectadas figuran sectores de Piura y el distrito de Veintiséis de Octubre, además de Chulucanas, capital de la provincia de Morropón. En esta última ciudad, el agua ingresó a viviendas y comercios, y alcanzó unos 30 centímetros de altura en el mercado Modelo, según informó la Agencia Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarían en la costa norte y la sierra durante los siguientes días, con posibilidad de alcanzar intensidad moderada a fuerte. Las autoridades también desplegaron equipos para evacuar el agua acumulada en puntos críticos de la ciudad de Piura.