Un rebose provocó un derrumbe en la Costa Verde: así quedó la bajada Armendáriz en Miraflores

Un reporte periodístico muestra el desprendimiento de piedras y tierra ocurrido en el acantilado de la bajada de Armendáriz, a la altura del Puente de la Paz, en el circuito de la Costa Verde. El deslizamiento invadió parte de la vía vehicular, motivando la intervención de maquinaria de limpieza y el cierre temporal de un carril. La cobertura incluye declaraciones de Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, y un comunicado oficial emitido por Sedapal sobre el incidente.

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Un desprendimiento de tierra y piedras cayó sobre la bajada Armendáriz, en el acantilado de la Costa Verde, la tarde del lunes, sin que se registraran personas afectadas. El hecho ocurrió cerca de las cinco y treinta de la tarde, a la altura del puente de la Paz, en el límite entre los distritos de Miraflores y Barranco, y generó preocupación entre los vecinos de la zona por la magnitud del material desprendido.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores registraron el anegamiento que se formó en la cámara de bombeo de desagüe identificada como CD38, ubicada en la parte superior del acantilado. Según un comunicado de Sedapal, un equipo técnico se trasladó al lugar y constató que el rebose de aguas residuales se originó por la obstrucción de las bombas con piedras y ripio de construcción arrojados de manera indebida al sistema de alcantarillado.

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piedras y tierra cayeron desde un tramo del acantilado próximo al puente que conecta Miraflores y Barranco. Composición: Infobae

El personal de la empresa estatal retiró los materiales que bloqueaban el sistema y restableció su funcionamiento normal, de acuerdo con la misma comunicación. Trabajadores de Emape llegaron a la zona para encargarse de las labores de limpieza, que incluyeron el uso de maquinaria pesada para el retiro del desmonte acumulado sobre la vía.

Durante varias horas, un carril de la bajada Armendáriz permaneció cerrado al tránsito vehicular mientras se completaban los trabajos de remoción. La circulación se mantuvo activa por el carril restante, aunque con menor fluidez que en condiciones habituales, según reportaron las autoridades municipales.

Un deslizamiento de tierra y piedras afecta la bajada de Armendáriz en el distrito de Miraflores. La acumulación de desmonte bloqueó el acceso peatonal y generó la restricción temporal de un carril vehicular con conos de seguridad. Representantes de la Municipalidad de Miraflores señalaron que el desprendimiento ocurrió tras fallas en la infraestructura de Sedapal, mientras cuadrillas de trabajadores realizan labores de limpieza y remoción del material.

El vocero de Miraflores descartó relación con el fenómeno de El Niño

Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, precisó que el deslizamiento no guarda ninguna relación con el fenómeno de El Niño, versión que había circulado en redes sociales tras el hecho. “Esto es un tema netamente de Sedapal”, afirmó el funcionario, quien atribuyó el incidente a una falla en la infraestructura de bombeo ubicada en la parte superior del acantilado.

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Tapia explicó que la zona peatonal del acantilado, del lado de Miraflores, permaneció cerrada por precaución, ya que el desprendimiento eliminó el paso habitual para quienes transitan a pie. El funcionario indicó que Emape trasladó maquinaria al lugar desde la noche del domingo para agilizar la habilitación tanto del carril vehicular como del tramo peatonal, este último de uso frecuente por personas que se desplazan entre Chorrillos y la Costa Verde.

Un derrumbe en la Costa Verde cerró un carril de la bajada Armendáriz durante varias horas

El vocero también descartó que el puente de la Paz corra algún riesgo estructural, al precisar que la zona afectada se encuentra a entre 60 y 70 metros de dicha construcción. “No tiene absolutamente nada que ver”, sostuvo, en referencia a las versiones que vinculaban el derrumbe con la estabilidad del puente.

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La municipalidad advirtió que había reportado anomalías a Sedapal antes del incidente

De acuerdo con Tapia, la comuna miraflorina había enviado comunicaciones previas a Sedapal sobre la salida ocasional de un caudal de agua anormal en ese mismo punto del acantilado, sin recibir una respuesta sobre el origen del problema. El funcionario señaló que recién tras el deslizamiento del lunes quedó establecido que esas filtraciones correspondían a una falla en la infraestructura de bombeo de la empresa estatal.

Un derrumbe en la Costa Verde cerró un carril de la bajada Armendáriz durante varias horas

El vocero remarcó que la municipalidad desconoce el estado interno de la infraestructura de Sedapal en esa zona del acantilado, dado que el acceso corresponde de manera exclusiva a la empresa. “Esperamos que ellos nos den la garantía de que el arreglo que ha habido ayer no sea paliativo, sino total”, expresó Tapia, quien anticipó que la comuna sostendría comunicación con los altos funcionarios de Sedapal para exigir precisiones sobre el alcance de la reparación.

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Las autoridades locales pidieron un estudio técnico sobre el daño en el acantilado

El funcionario indicó que la municipalidad evalúa, junto con especialistas, el impacto que el rebose de aguas residuales pudo haber generado en la estructura interna del acantilado, en particular en el trayecto que siguió el agua hasta emerger en la superficie. Tapia sostuvo que un nuevo episodio similar sí representaría un riesgo focalizado para la zona, aunque descartó que el conjunto del acantilado se encuentre en peligro en la actualidad.

Un derrumbe en la Costa Verde cerró un carril de la bajada Armendáriz durante varias horas

El vocero remarcó la necesidad de que Sedapal envíe personal técnico calificado para examinar con mayor profundidad la infraestructura de bombeo y así evitar que vuelva a producirse un desprendimiento de similares características. “Esto sí podría poner en peligro el acantilado”, advirtió, en referencia a la posibilidad de que se repita el rebose sin que se corrija de manera definitiva la causa original del problema.

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La zona peatonal del acantilado continuaba cerrada mientras se completaban los trabajos de habilitación, con maquinaria de Emape operando en el lugar para retirar el remanente de tierra y escombros. La municipalidad informó que mantendría comunicación con la empresa estatal para obtener una respuesta formal sobre las medidas correctivas aplicadas en la infraestructura responsable del incidente.