Perú

Defensoría y Fiscalía atienden caso de presunta falta de seguridad y el cuidado de adolescentes en aldea infantil de Huaraz

Las instituciones evalúan los protocolos aplicados por el establecimiento tras reportes sobre la salida de una menor y hechos que involucran a otros residentes adolescentes

El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo revisan las acciones adoptadas tras el reporte sobre una adolescente que salió sin autorización y una presunta relación entre residentes
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo revisan las acciones adoptadas tras el reporte sobre una adolescente que salió sin autorización y una presunta relación entre residentes| Foto: Defensoría del Pueblo
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La Fiscalía Provincial Mixta de Independencia abrió una investigación preliminar por denuncias relacionadas con una presunta salida no autorizada y una posible relación entre adolescentes de la Aldea Infantil Señor de la Soledad, en Huaraz. La Defensoría del Pueblo también supervisó las acciones tomadas por la institución, que alberga a menores de edad bajo protección del Estado.

El caso tomó relevancia luego de publicaciones difundidas en redes sociales, que plantearon cuestionamientos sobre la seguridad, los protocolos internos y la supervisión del personal.

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Investigan presuntas fallas de protección en la Aldea Señor de la Soledad
Investigan presuntas fallas de protección en la Aldea Señor de la Soledad| Foto: Difusión

Fuga de una adolescente activó denuncias

Según la información remitida por la Defensoría, el personal de la aldea reportó que una adolescente salió del establecimiento sin autorización. La institución indicó que su paradero fue identificado y que la menor se encuentra con un familiar.

La directora y el equipo multidisciplinario señalaron que presentaron una denuncia por desaparición, comunicaron el hecho al juzgado y enviaron los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Esta instancia deberá establecer si existieron responsabilidades funcionales entre los trabajadores de la aldea. Todo esto habría sucedido el pasado 4 de octubre.

El viernes 16 de octubre, el fiscal Rudy Vilca Meneses acudió a la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Áncash para recopilar documentación, antecedentes y datos sobre las medidas adoptadas frente a las denuncias.

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El Ministerio Público informó que la investigación preliminar abarca los hechos relacionados con presuntas relaciones entre adolescentes que residían en el centro de acogida y la salida de una de las menores.

Durante la visita de la Defensoría, la dirección de la aldea informó que se habría identificado una relación de enamoramiento entre los adolescentes involucrados.

Autoridades recopilan documentos y supervisan el centro de acogida de Áncash luego de denuncias vinculadas con la seguridad y el cuidado de adolescentes bajo tutela estatal
Autoridades recopilan documentos y supervisan el centro de acogida de Áncash luego de denuncias vinculadas con la seguridad y el cuidado de adolescentes bajo tutela estatal| Foto: Difusión

Las denuncias plantean dudas sobre los protocolos de protección

Las publicaciones difundidas en redes sociales cuestionan si se aplicaron los mecanismos de vigilancia y respuesta previstos para adolescentes bajo tutela institucional. También piden determinar si existieron omisiones en la supervisión, la atención psicológica, el acompañamiento social y el control del ingreso o uso de dispositivos de comunicación.

La Defensoría informó que verificó que la institución realizó gestiones frente a los hechos reportados. No obstante, anunció que mantendrá el seguimiento debido a la condición de vulnerabilidad de los adolescentes acogidos.

“Tras evaluar la información proporcionada, la Defensoría del Pueblo verificó que la institución había efectuado las gestiones respectivas . No obstante, continuará realizando el seguimiento del caso, considerando la especial situación de vulnerabilidad y derechos de los adolescentes que están en protección del Estado”, se lee.

Canales de ayuda

La Línea 100 brinda orientación, contención y apoyo a personas que enfrentan o conocen casos de violencia. El servicio permite recibir información sobre las acciones que pueden adoptarse y los mecanismos de protección disponibles.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) ofrecen atención legal, psicológica y social para víctimas de violencia y personas en situación de vulnerabilidad. Sus equipos pueden orientar sobre denuncias, medidas de protección y acceso a servicios especializados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe denuncias y puede intervenir ante situaciones de riesgo inmediato. En casos que involucren a niños y adolescentes, la comunicación oportuna con las autoridades permite activar medidas de protección e iniciar las diligencias correspondientes.

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