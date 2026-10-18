Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’: ARMY peruana lo llama ‘Jin Eskenazi’ por su fidelidad a Perú

Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’

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Jin, integrante de BTS, se convirtió en protagonista de una nueva ola de memes entre las ARMY peruanas. Esta vez, el cantante surcoreano fue comparado con Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz, quien se ha ganado en las redes sociales el apelativo de representante de los hombres fieles del Perú.

¿La razón? Las fanáticas relacionaron las frases en español que el artista preparó para sus conciertos en Lima con su posterior paso por Chile y bromearon con que habría sido fiel a su público peruano.

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La comparación mezcla el cariño que las seguidoras sienten por el cantante con una referencia conocida de la farándula nacional. Mientras Yaco Eskenazi ha bromeado públicamente sobre ser uno de los hombres fieles del país, Jin terminó convertido en una versión coreana de esa figura gracias a la creatividad de las ARMY.

El apodo de “Jin Eskenazi” resume la broma: las fanáticas celebran que el artista haya dedicado a Perú un mensaje especial en español y que, según destacan en redes sociales, no lo haya repetido de la misma manera en Chile. De esta forma, el integrante de BTS pasó de protagonizar un momento especial durante los conciertos en Lima a convertirse en un símbolo de fidelidad dentro del fandom.

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Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’

¿Por qué las ARMY peruanas llaman ‘Jin Eskenazi’ al integrante de BTS?

La comparación nació de la interpretación que las ARMY peruanas hicieron de las interacciones de Jin con el público durante la gira sudamericana de BTS. El cantante sorprendió a sus seguidores en Lima al utilizar expresiones en español que había preparado para comunicarse con ellos.

Durante el primer concierto del grupo en el Estadio San Marcos, el 7 de octubre, Jin pronunció frases que provocaron gritos y risas entre los asistentes. Entre las expresiones que más llamaron la atención estuvieron: “BTS son guapos”, “Jin es cute” y “Las ARMY son hermosas”.

También hizo referencia al ceviche peruano y al esfuerzo que había realizado para comunicarse con sus seguidoras en español.

La intervención se convirtió en uno de los momentos más comentados de la primera presentación. Las fanáticas valoraron que el artista incorporara expresiones de su idioma, sobre todo el acróstico de la alpaca y las referencias locales durante su interacción con el público.

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Cuando las ARMY compararon ese momento con las presentaciones en Chile, apareció la broma sobre su supuesta fidelidad. Si Yaco Eskenazi es presentado, en tono humorístico, como un referente de la lealtad sentimental, Jin podía recibir el mismo reconocimiento dentro del universo del fandom por mantener un mensaje especial para Lima.

La comparación no implica que exista una relación entre ambos personajes ni que el cantante haya declarado tener preferencias entre países. Se trata de un meme que utiliza una figura conocida de la televisión peruana, recordada también por ser el “capitán de los leones” de Esto es Guerra, para celebrar las presentaciones de Jin en el país.

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Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’

Quién es Yaco Eskenazi y por qué lo relacionan con la fidelidad

Yaco Eskenazi es un conductor de televisión y exparticipante de realities peruano, conocido también por su matrimonio con la modelo y conductora Natalie Vértiz. Ambos se conocieron en el programa Esto es Guerra y se convirtieron en una de las parejas más reconocidas del espectáculo nacional.

Con el paso de los años, su relación ha protagonizado conversaciones públicas sobre el compromiso y la confianza. En las redes sociales, Yaco también ha sido asociado con la imagen del hombre fiel, una etiqueta que alimenta las bromas de sus seguidores.

Esta referencia explica por qué su apellido funciona como parte del apodo que las ARMY eligieron para Jin. En el imaginario humorístico de las redes peruanas, Yaco representa al esposo que se mantiene fiel a su pareja.

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Jin, en cambio, recibe esa etiqueta de manera figurada por la idea de que habría reservado para las fanáticas peruanas unas palabras que no repitió en Chile.

Jin de BTS es el ‘Yaco Eskenazi coreano’

‘Nunca dudé de ti, Jin Eskenazi’: los comentarios que se viralizan en TikTok y X

La creatividad de las ARMY no se quedó en el apodo. En TikTok y X, las fanáticas comenzaron a compartir comentarios cargados de humor, referencias al fandom y muestras de cariño hacia el cantante.

Entre las reacciones que circulan destacan frases como:

“Nunca dudé de ti, Jin Eskenazi”.“Mi capitán de las alpacas”.“Jin Eskenazi, te amo, mi amor. Hagamos club de fieles. Solo entra Jin y Hobi”.“Te amo con todo mi ser, Jin Eskenazi”.“Yo siempre confié en ti, Seokjin Eskenazi, capitán histórico de las alpacas”.“Seokjin, el único real y fiel que nos hizo un poema o acróstico en español a las peruanas y a nadie más”.

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Los mensajes reflejan cómo las seguidoras convirtieron una interacción musical en una historia compartida por la comunidad. En lugar de limitarse a comentar el espectáculo, las ARMY incorporaron referencias a la fidelidad, expresiones de confianza y apodos que refuerzan el carácter humorístico de la conversación.

La frase “Nunca dudé de ti, Jin Eskenazi” resume el tono de las publicaciones. Las fanáticas hablan como si el cantante hubiera superado una prueba de lealtad, aunque el supuesto compromiso con el público peruano forma parte de la broma y no de una declaración real del artista.

Otro comentario que llama la atención es el que propone crear un “club de fieles” en el que solo podrían ingresar Jin y J-Hope, conocido cariñosamente como Hobi. La referencia amplía el chiste dentro del fandom y convierte la conversación en una dinámica colectiva, con códigos que las propias seguidoras reconocen.

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También destaca la expresión “capitán de las alpacas”, que incorpora un elemento peruano al apodo y refuerza la idea de que Jin se ha ganado un lugar especial entre las ARMY del país.

El acróstico en español que conquistó a las ARMY peruanas

Uno de los elementos centrales de la conversación es el poema o acróstico en español que las fanáticas atribuyen a Jin durante sus presentaciones en Lima. Para ellas, el esfuerzo del artista por construir un mensaje en el idioma local fue una muestra de cercanía que convirtió el momento en un recuerdo especial.

La preparación de frases en otro idioma puede parecer un detalle pequeño dentro de una gira internacional, pero para el público que espera durante años la visita de sus artistas favoritos adquiere un significado diferente. Las palabras permiten que la interacción resulte más personal y que las seguidoras sientan que el cantante tuvo en cuenta a su comunidad.

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En este caso, el supuesto carácter exclusivo del acróstico es lo que alimenta el meme de la fidelidad. Las fanáticas comparan lo ocurrido en Perú con las presentaciones posteriores en Chile y celebran, en tono de broma, que Jin no haya repetido el mismo mensaje.

Para sostener esa interpretación como información periodística, conviene distinguir entre lo que muestran los videos de los conciertos y la lectura que hacen las usuarias en redes sociales. La idea de que Jin fue “fiel” a Perú pertenece al terreno del humor de las ARMY; el hecho verificable es la interacción que protagonizó con el público limeño.

BTS dejó recuerdos especiales durante sus conciertos en Lima

La conversación sobre Jin también recupera otros momentos de la visita de BTS a Perú. La agrupación ofreció tres presentaciones en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre, en encuentros que reunieron a miles de seguidores.

Durante esos conciertos, los integrantes interactuaron con el público y utilizaron expresiones en español para agradecer el recibimiento de sus fanáticas. La presentación final también dejó una imagen recordada por las ARMY: los integrantes aparecieron con prendas inspiradas en la cultura peruana, como ponchos y chullos.

Esos gestos contribuyeron a que los conciertos dejaran recuerdos que fueron más allá del repertorio musical. Para las seguidoras, las palabras en español, las referencias locales y las interacciones espontáneas se convirtieron en señales de cercanía con los artistas.

La comparación con Yaco Eskenazi es una nueva expresión de ese vínculo. Las ARMY recuperaron un momento que consideran especial, lo mezclaron con una referencia de la farándula peruana y crearon un apodo que continúa alimentando la conversación digital.

Así, Jin terminó convertido en el inesperado “Yaco Eskenazi coreano”. Entre bromas sobre la fidelidad, declaraciones de amor y propuestas para crear un club exclusivo, las fanáticas encontraron una nueva manera de recordar los conciertos de BTS en Lima.

Más que una rivalidad entre países, el fenómeno muestra cómo las comunidades de seguidores construyen sus propios códigos y convierten pequeños detalles en recuerdos colectivos. Para las ARMY peruanas, el mensaje en español de Jin fue suficiente para otorgarle un título humorístico que ahora circula en redes: el de un artista que, al menos en el universo de los memes, se mantuvo fiel a sus peruanas.