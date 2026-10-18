Tanques al límite y balones vacíos: Perú busca nuevas esferas para almacenar GLP fuera de Lima para evitar crisis por El Niño

Las plantas de combustible en Tumbes demoran entre seis y siete días en reabastecerse cuando colapsan las vías terrestres.

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La posible interrupción de carreteras por lluvias, huaicos e inundaciones durante el Fenómeno de El Niño llevó a especialistas y empresas a plantear rutas alternas, coordinación fronteriza y almacenamiento descentralizado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para proteger el abastecimiento en Perú.

Las propuestas se debatieron en Lima, durante el 1.er Congreso Internacional del GLP, organizado por la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL). Representantes del sector público, organismos regionales y compañías distribuidoras advirtieron que varias zonas del país dependen de corredores viales que pueden quedar interrumpidos durante varios días.

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El Niño podría dejar a regiones con reservas de GLP para apenas dos días

La situación preocupa por la capacidad limitada de inventario en algunas estaciones de servicio. De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, hay establecimientos con reservas suficientes para uno o dos días, un margen que puede resultar insuficiente si las rutas hacia las plantas de abastecimiento quedan bloqueadas.

Óscar Echegaray, gerente de Supervisión de Energía de Osinergmin, señaló que el riesgo obliga a reforzar la preparación de toda la cadena de distribución. “Ante eventos como huaicos o bloqueos provocados por las lluvias, algunas regiones pueden quedar expuestas porque cuentan con inventarios básicos para uno o dos días”, indicó.

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El organismo regulador aprobó un Plan de Acción Institucional para los sectores de energía y minería y solicitó a las empresas que activen sus protocolos de contingencia. Parte de las inspecciones se concentra en las plantas envasadoras del norte peruano, donde se revisan los sistemas de drenaje y la protección de las instalaciones eléctricas ante precipitaciones intensas.

Osinergmin advirtió que algunas estaciones de servicio solo disponen de reservas de gas licuado para uno o dos días.

Las rutas nacionales y regionales aparecen como la respuesta inmediata

La principal recomendación para enfrentar una emergencia consiste en identificar y habilitar caminos alternativos bajo responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizado y las autoridades regionales.

El objetivo es que los camiones que trasladan GLP puedan mantener el acceso a las regiones con mayor riesgo de aislamiento. La continuidad del transporte resulta determinante para evitar faltantes y contener un eventual aumento de los costos logísticos.

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La Sociedad Peruana de Gas Licuado propuso acuerdos con Ecuador y Chile para utilizar su infraestructura en situaciones de aislamiento.

Ignacio Schneider, gerente general de Limagas, sostuvo que las empresas ya evalúan sus condiciones operativas y los accesos a sus instalaciones. “Como empresas tenemos que asegurar rutas alternativas, mejorar la logística y verificar que los accesos estén en condiciones adecuadas de transitabilidad”, afirmó.

El ejecutivo agregó que el sector mantiene coordinaciones con el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin para establecer medidas temporales que aporten flexibilidad a las operaciones y al transporte, sin afectar las condiciones de seguridad.

En regiones del norte, el impacto de un corte vial puede extenderse durante casi una semana. Durante el congreso se informó que las plantas de Tumbes pueden demorar entre seis y siete días en reabastecerse cuando existen problemas en las rutas de transporte.

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La coordinación con Ecuador y Chile busca evitar zonas aisladas

Los participantes también propusieron mecanismos de coordinación con Ecuador y Chile para facilitar, cuando resulte necesario, el tránsito de unidades de transporte hacia Perú o desde el territorio peruano.

La iniciativa contempla evaluar el uso de infraestructura logística disponible en ambos países si una región peruana queda aislada por daños en la red vial. Para la SPGL, este tipo de decisiones requiere acuerdos previos entre autoridades nacionales, gobiernos regionales, reguladores, transportistas y empresas distribuidoras.

Fernando Vásquez, gerente general de Costagas, advirtió que los problemas de transporte pueden trasladarse al precio final. “Las complicaciones viales y logísticas pueden terminar trasladándose a los costos y afectar a las familias más vulnerables”, sostuvo.

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Las distribuidoras impulsan la descentralización del almacenamiento de combustible fuera del eje Callao-Pisco hacia Arequipa, Ilo y La Libertad.

El sector propone nuevos centros de reserva fuera de Callao y Pisco

Como medida de mediano plazo, las empresas plantearon ampliar la capacidad de almacenamiento regional para reducir la dependencia del eje Callao-Pisco. La propuesta incluye desarrollar instalaciones en Arequipa, Ilo, La Libertad y Salaverry.

Mario Matuk, gerente general de Solgas, afirmó que el sector privado está dispuesto a financiar la ampliación de terminales y la construcción de nuevas esferas de almacenamiento. Según explicó, una mayor disponibilidad de inventarios cerca de los mercados permitiría responder con más margen ante un corte de carreteras.

Vásquez propuso que algunos de esos proyectos se ejecuten mediante asociaciones público-privadas. La construcción de nueva infraestructura podría requerir alrededor de tres años, por lo que no resolvería una emergencia inmediata, aunque reduciría la exposición ante futuros eventos climáticos.

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Henry Cáceres, gerente general de Llamagas, planteó combinar los planes de contingencia con una política de reservas descentralizadas. Esa estrategia permitiría atender las interrupciones de corto plazo y disminuir de forma gradual la dependencia de los principales corredores de distribución.