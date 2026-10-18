A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

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Universitario de Deportes salvó un empate ante Melgar en el estadio Monumental y se mantiene con opciones de competir por el segundo certamen de la temporada.

El equipo dirigido por Fabián Bustos ocupa el quinto puesto con 21 puntos. Con seis partidos aún por jugar, la ‘U’ necesita sostener sus resultados para permanecer en la lucha por el título. El siguiente desafío será ante Alianza Atlético en Trujillo, en el que debe ganar sí o sí.

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A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético hoy, domingo 18 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio IPD Mansiche de Trujillo.

El partido comenzará a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. La ‘U’ afrontará este compromiso como su siguiente reto en el campeonato.

Los aficionados en Bolivia y Venezuela podrán seguir el duelo desde las 16.30. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio está previsto para las 17.30. El conjunto crema jugará en Trujillo con la necesidad de sumar ante Alianza Atlético para sostener sus aspiraciones en el certamen.

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Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de visita por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

L1 Max transmitirá el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. La señal forma parte del acuerdo por los derechos televisivos de la Liga 1 entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los aficionados podrán seguir el encuentro desde celulares y computadoras a través de la aplicación Liga 1 Play.

Los usuarios de Movistar tendrán otra opción mediante Movistar Play, plataforma que ofrecerá la transmisión en directo del compromiso.

Infobae Perú realizará una cobertura informativa antes, durante y después del partido para los lectores que no puedan acceder a la señal en vivo.

Universitario perdió 2-1 ante Alianza Atlético en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Atlético al partido?

Universitario de Deportes necesita ganar ante Alianza Atlético para evitar perder terreno en la disputa por el Torneo Clausura 2026. El cuadro crema llegará al partido con 21 puntos y en el quinto puesto de la clasificación.

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El equipo norteño suma 22 unidades y comparte la cima del certamen con otros tres clubes. El duelo enfrentará a dos equipos con objetivos inmediatos en la parte alta de la tabla.

Una victoria de la ‘U’ le permitirá superar a los churres en puntaje. Una derrota, en cambio, ampliará la distancia con uno de los líderes en un tramo decisivo del campeonato.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Alianza Atlético atraviesa una etapa favorable tras asegurar su clasificación a la final de la Copa de la Liga. El conjunto sullanense eliminó a Sport Boys con triunfos en los dos partidos de semifinales.

El equipo también venció 3-1 al cuadro rosado como visitante en el torneo local. Ese resultado reforzó su posición antes del cruce con Universitario.

Los churres buscarán conservar su lugar en la cima del Clausura mientras preparan la definición del otro certamen. Universitario, por su parte, intentará cortar su seguidilla sin triunfos para seguir en la lucha por el título nacional.

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El volante descartó que Alianza Atlético cambie su planteamiento por enfrentar a Universitario o por jugar fuera de casa. Muñoz sostuvo que el equipo saldrá a buscar el resultado y conservará una propuesta basada en el protagonismo. (Copa Caliente)