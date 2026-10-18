Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tras el agónico empate con Melgar, los ‘cremas’ buscarán reencontrarse con el triunfo ante los ‘churres’. Están obligados a ganar para seguir en la lucha por el título. Entérate de los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
Guardar

Universitario de Deportes salvó un empate ante Melgar en el estadio Monumental y se mantiene con opciones de competir por el segundo certamen de la temporada.

El equipo dirigido por Fabián Bustos ocupa el quinto puesto con 21 puntos. Con seis partidos aún por jugar, la ‘U’ necesita sostener sus resultados para permanecer en la lucha por el título. El siguiente desafío será ante Alianza Atlético en Trujillo, en el que debe ganar sí o sí.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético hoy, domingo 18 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio IPD Mansiche de Trujillo.

El partido comenzará a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. La ‘U’ afrontará este compromiso como su siguiente reto en el campeonato.

Los aficionados en Bolivia y Venezuela podrán seguir el duelo desde las 16.30. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio está previsto para las 17.30. El conjunto crema jugará en Trujillo con la necesidad de sumar ante Alianza Atlético para sostener sus aspiraciones en el certamen.

PUBLICIDAD

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de visita por el Torneo Clausura 2026.
Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de visita por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

L1 Max transmitirá el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. La señal forma parte del acuerdo por los derechos televisivos de la Liga 1 entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los aficionados podrán seguir el encuentro desde celulares y computadoras a través de la aplicación Liga 1 Play.

Los usuarios de Movistar tendrán otra opción mediante Movistar Play, plataforma que ofrecerá la transmisión en directo del compromiso.

Infobae Perú realizará una cobertura informativa antes, durante y después del partido para los lectores que no puedan acceder a la señal en vivo.

Universitario vs Alianza Atlético.
Universitario perdió 2-1 ante Alianza Atlético en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Atlético al partido?

Universitario de Deportes necesita ganar ante Alianza Atlético para evitar perder terreno en la disputa por el Torneo Clausura 2026. El cuadro crema llegará al partido con 21 puntos y en el quinto puesto de la clasificación.

El equipo norteño suma 22 unidades y comparte la cima del certamen con otros tres clubes. El duelo enfrentará a dos equipos con objetivos inmediatos en la parte alta de la tabla.

Una victoria de la ‘U’ le permitirá superar a los churres en puntaje. Una derrota, en cambio, ampliará la distancia con uno de los líderes en un tramo decisivo del campeonato.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Alianza Atlético atraviesa una etapa favorable tras asegurar su clasificación a la final de la Copa de la Liga. El conjunto sullanense eliminó a Sport Boys con triunfos en los dos partidos de semifinales.

El equipo también venció 3-1 al cuadro rosado como visitante en el torneo local. Ese resultado reforzó su posición antes del cruce con Universitario.

Los churres buscarán conservar su lugar en la cima del Clausura mientras preparan la definición del otro certamen. Universitario, por su parte, intentará cortar su seguidilla sin triunfos para seguir en la lucha por el título nacional.

Ariel Muñoz – Alianza Atlético – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
El volante descartó que Alianza Atlético cambie su planteamiento por enfrentar a Universitario o por jugar fuera de casa. Muñoz sostuvo que el equipo saldrá a buscar el resultado y conservará una propuesta basada en el protagonismo. (Copa Caliente)

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAlianza AtléticoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rimenses’ vuelven a su guarida y lo hacen en un importante estado de momento con cinco victorias al hilo. Al frente estarán ubicadas unas ‘águilas’ que no logran alzar vuelo desde hace un mes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La disciplina ‘blanquimorada’ se impuso en Matute no sin dificultades. Kevin Quevedo marcó su primer gol en la temporada, Eryc Castillo prolongó su grato momento como artillero y Jairo Vélez se unió a la fiesta. Aldair Vásquez, entremedias, causó zozobra con una inesperada diana

Alianza Lima vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Continúa el campeonato con una nueva jornada que será decisiva para las aspiraciones de cada equipo en esta temporada. Revisa cómo se mueve la clasificación con el desarrollo de cada encuentro

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Eryc Castillo para poner al frente a Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El atacante ecuatoriano se despachó con su 18° diana de la temporada y los ‘blanquimorados’ volvieron a golpear temprano frente a los ‘albos’

Gol de Eryc Castillo para poner al frente a Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El centrocampista del conjunto ‘albo’ igualó el marcador en Matute luego tras desviar un centro de Gabriel Alfaro minutos antes del final de la primera mitad

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Tomás Gálvez pide crédito suplementario, sino el Ministerio Público no podrá pagar sueldos de noviembre y diciembre

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Caso ‘Trvko’: Sala Penal de Enma Benavides decidirá si el caso pasa al Fuero Militar

¿Qué pasa si el Senado no vota a tiempo su dictamen de facultades? Esta es la radical solución de la Constitución

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

Perú fue primero: BTS repitió el plato y lució ponchos chilenos en su último concierto en Santiago

Karina Jordán y Fiorella Díaz de ‘La vida que me robaste’ se emocionaron al recibir cariñoso respaldo del público en Minka

La Orquesta Filarmónica de Lima estrena sede y presenta ‘Italiana y Trágica’: un programa de Schubert y Mendelssohn

Jessica Newton califica de “mamarrachento” a Jordi Martin por acusaciones de cobrar alta cifra a ‘Miss Perú 2026′

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Eryc Castillo para poner al frente a Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026