Perú

ARMY revela que le invitó una cerveza a Jungkook de BTS cuando almorzaba en restaurante de Miraflores y esta fue su reacción

Una joven ecuatoriana, que vino al primer concierto de BTS en Perú, contó su emocionante encuentro con los artistas en un restaurante marino

Una mujer sostiene un micrófono junto a una toma de varias personas sentadas en una mesa de restaurante mirando sus teléfonos móviles
Una seguidora relata su experiencia al coincidir con el cantante Jungkook del grupo BTS en un restaurante del distrito limeño de Miraflores.
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Una fan ecuatoriana de BTS, identificada como Victoria, relató en TikTok que coincidió con Jungkook y Taehyung, conocido como V, durante un almuerzo en un restaurante de Miraflores, Lima. La joven aseguró que envió una cerveza a la mesa de los artistas y que el cantante surcoreano respondió con un saludo antes de beberla.

El encuentro ocurrió, según su versión, un día antes del concierto de BTS en Perú. Victoria viajó desde Ecuador junto a su madre y su hermano tras ganar las entradas para el show en un sorteo de Mochi EC. En un primer video, la joven mostró su sorpresa por coincidir con los músicos en el local. Días después, publicó un story time con detalles de la experiencia.

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La fan contó que pasó la mañana recorriendo distintos puntos de Miraflores con sus familiares. Visitaron parques, museos, Larcomar y otros espacios turísticos antes de decidirse por un restaurante marino que les había recomendado un primo.

Una joven relata a través de un video para redes sociales su experiencia al coincidir con integrantes del grupo de K-pop BTS en un restaurante de Miraflores, Perú. La usuaria describe el momento en que observó a Jungkook en una mesa contigua, le envió una cerveza mediante un mesero y la interacción visual que mantuvieron. Hacia el final del registro audiovisual, muestra una fotografía capturada durante el encuentro en el establecimiento gastronómico.

La familia pretendía almorzar en una sede de Punto Azul cercana al alojamiento, pero el taxi los llevó a otro local de la cadena. Al llegar, encontraron una importante cantidad de personas en espera. Luego de unos minutos, les asignaron una mesa en el exterior.

Victoria explicó que entró al baño debido al calor y que, al salir, vio por una ventana a los integrantes de BTS. “Yo no me lo podía creer, estaba muy emocionada”, afirmó en el video que compartió en TikTok.

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Los músicos se encontraban en una mesa diagonal a la de ella, acompañados por unas cuatro personas de su equipo, según su relato. La joven indicó que podía observar con mayor facilidad a Jungkook, mientras que las plantas y una pared le impedían ver por completo a Taehyung.

También dijo que los artistas tomaban fotografías con cámaras vintage, tanto de los platos que pidieron como de otros momentos dentro del establecimiento. En una de las mesas cercanas había un bebé que, de acuerdo con Victoria, llamó la atención de los artistas y generó algunos cruces de miradas con ella.

Varios comensales sentados a la mesa de un restaurante detrás de plantas ornamentales mientras miran sus teléfonos móviles
Jungkook, integrante del grupo BTS, comparte una mesa con acompañantes en un restaurante ubicado en el distrito de Miraflores.

La joven sostuvo que Jungkook y V permanecieron cerca de una hora en el restaurante, probaron varios platos y pidieron diversas bebidas. Además, aseguró que prestaban atención a los meseros y parecían intentar comprender las conversaciones en español.

La cerveza que una fan envió a la mesa de Jungkook

Con los artistas a pocos metros, Victoria decidió enviarles un detalle. “Tengo que hacer algo”, recordó que pensó antes de llamar a uno de los meseros para pedirle que llevara una cerveza a la mesa.

Nunca le dije a quién tenía que darle la cerveza, solo le dije que mandaba una cerveza de mi parte”, explicó. Sin embargo, el trabajador entregó la bebida directamente a Jungkook y señaló la mesa desde la que había salido el gesto.

Según contó la ecuatoriana, el cantante levantó la vista, identificó a la fan y respondió con un brindis. “Jungkook alza, me hace como que salud, se sirve la cerveza y se toma de un vaso”, relató.

Un grupo de personas sentadas a la mesa en un restaurante detrás de una planta con un texto superpuesto en la parte superior
El cantante Jungkook de BTS comparte una mesa con varios acompañantes en un restaurante del distrito de Miraflores.

La escena se convirtió en el momento más comentado del video de Victoria. La joven aseguró que se sorprendió cuando Jungkook aceptó la bebida y la probó frente a ella. “Fue un gesto tan lindo porque él se portó muy amigable todo el tiempo”, expresó.

La joven también afirmó que, cuando los artistas se preparaban para salir, Jungkook volvió a acercarse a la mesa para tomar nuevamente de la cerveza. “Cuando todos ya se están levantando de la mesa, Jungkook se regresa y vuelve a tomar la cerveza para que yo vea”, dijo.

Victoria contó que V llevaba un gorro y que, antes de abandonar el restaurante, se lo habría puesto a Jungkook para que no lo reconocieran al salir. Aunque señaló que no logró ver a Taehyung con la misma claridad debido a los obstáculos entre ambas mesas, afirmó que los dos músicos mantuvieron una actitud respetuosa durante la comida.

Los dos son superguapos, tienen la piel perfecta, tenían el cabello perfecto y todo el tiempo se portaron tan lindos”, comentó. El relato de la joven ecuatoriana se difundió entre seguidores de BTS en TikTok.

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