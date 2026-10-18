Detienen a agentes del Grupo Terna por presunto robo de dinero a comerciante en Los Olivos

Agentes del Grupo Terna son detenidos por presunto robo de dinero a un comerciante en Los Olivos. (Foto: Exitosa)

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Seis agentes del Grupo Terna de la PNP fueron detenidos en flagrancia en Los Olivos despues de ser denunciados por un comerciante por el presunto robo de 6.000 soles y por una amenaza de retirar mercadería del mismo negocio.

Durante el operativo, las autoridades inspeccionaron un vehículo negro que circulaba sin placa de rodaje que estaría vinculado a los agentes detenidos. Las pruebas con reactivos dieron positivo en varios asientos y también se hallaron dos placas de rodaje ocultas en la maletera de uno de los vehículos intervenidos.

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Los agentes detenidos fueron identificados fueron Randy Scock Sánchez Tapia, Ángelo Doray Campo, Susan Gloria León Cerna, Kevin Brando Medina Tarrillo, Hans Joel Ziguacho y David Alfredo Chaupis Castillos. Todos pertenecían a la Dirección de Inteligencia en la unidad del Escuadrón Verde y se encontraban en servicio activo al momento de la intervención.

El operativo de captura reunió a personal de la Dirección Contra la Corrupción, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Los intervenidos fueron trasladados a esa dependencia policial en Los Olivos, donde permanecen mientras continúan las investigaciones.

Agentes del Grupo Terna son detenidos por presunto robo de dinero a un comerciante en Los Olivos. (Foto: RPP)

Detenido habría actuado bajo órdenes de su unidad

Carlos Orozco Castillo, abogado del suboficial de tercera Kevin Brando Medina Tarrillo, declaró a Exitosa que aún no había recibido la información formal sobre la acusación contra su cliente. “Todavía no tenemos claro. Recién nos van a hacer llegar los cargos de imputación para asumir la defensa”, afirmó.

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Consultado por la situación de Medina Tarrillo, el abogado sostuvo: “En el caso de Medina Tarrillo es completamente inocente. Ha estado cumpliendo la función policial de acuerdo a las órdenes superiores que les ha impartido su unidad”.

Orozco Castillo señaló que su defendido pertenece a la unidad de inteligencia. Al ser preguntado por la actividad que realizaba en el lugar, respondió: “Ahorita estamos en esclarecimiento de los hechos. Todavía recién voy a conocer los cargos de imputación”.

Agentes del Grupo Terna son detenidos por presunto robo de dinero a un comerciante en Los Olivos. (Foto: Panamericana)

En respuesta a la situación de sus agentes, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado en el que brindó detalles de la operación y afirmó que la Inspectoría General de la institución inició las acciones administrativas disciplinarias correspondientes.

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Además, indicó que la institución colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades individuales “con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia”. También aseguró que “investiga cualquier conducta ilícita incluso cuando involucra a sus integrantes” y que ningún grado, cargo o unidad concede privilegios ante la ley.

Si se acreditan responsabilidades, la PNP sostuvo que los involucrados deberán responder ante la justicia y afrontar las sanciones administrativas que correspondan.