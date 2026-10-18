Cardenal Castillo agradece al Señor de los Milagros por recuperación de León XIV: “Damos gracias a su por su vida”

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El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, agradeció durante la misa dominical la recuperación del papa León XIV luego de una intervención quirúrgica recomendada a raíz de la detección de un nódulo en el pulmón. El cardenal pidió agradecer por el “milagro de la curación de nuestro Santo Padre” en la liturgia en honor al Señor de los Milagros.

Durante la homilía celebrada en los exteriores del Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, Castillo calificó los días en los que el pontífice estuvo hospitalizado como “el momento más duro que hemos tenido en este tiempo de nuestra Iglesia”. También mencionó brevementa la visita de León XIV.

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“(...) rápidamente ha actuado para que la salud del santo padre esté lozana, frondosa, llena de vida y esperanza, y pronto pueda visitarnos”, indicó el cardenal Castillo, que también reiteró que “damos gracias por su vida y dedicamos esta misa a que se vaya recuperando poco a poco, pero que nos acompañe pronto”.

¿Cuál es la ruta de la procesión del Señor de los Milagros?

La imagen religiosa retomará su recorrido por avenidas y jirones del centro de la capital hasta la iglesia del Carmen, donde permanecerá hasta la procesión del lunes 19 de octubre. El trayecto partirá de la avenida Tacna y pasará por los jirones Ica y de la Unión antes de llegar a la Plaza Mayor.

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Según el recorrido previsto para esta jornada, la imagen saldrá de la Iglesia de Las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, antes de avanzar por el jirón Carabaya y el jirón Ucayali.

La procesión continuará por la avenida Abancay y luego tomará el jirón Junín. Desde ese punto, la ruta incluirá el jirón Huanta, el jirón Áncash y el jirón Maynas, hasta retornar al jirón Junín para el tramo final.

El paso por estas vías permitirá el desplazamiento de la imagen por sectores próximos a la Plaza de Armas de Lima, donde se ubican sedes de instituciones públicas como la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado.

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La ruta también contempla un homenaje del Congreso de la República en la zona de la plaza Bolívar. Al terminar el recorrido, las andas ingresarán al monasterio de la Virgen del Carmen, donde permanecerán hasta la siguiente jornada prevista.

18 de octubre: segunda procesión desde las 6:00 a. m., con paso por jirón de la Unión, Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín, Huanta, Áncash y Maynas. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Mayoría de nódulos pulmonares son benignos

El doctor Elmer Huerta afirmó que el 95% de los nódulos pulmonares son benignos y explicó que la extracción y la biopsia permitirán determinar las características de lo detectado por los médicos en el organismo del papa León XIV. El pontífice anunció el último domingo 12 de octubre que se someterá a una operación en los próximos días, después de que el hallazgo se localizara en una fase “muy inicial”.

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En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Huerta definió el concepto médico y señaló que un nódulo equivale, en términos coloquiales, a una pequeña masa dentro del pulmón.

“Primero definamos qué es un nódulo. Nódulo en medicina es una palabra educada, es una palabra médica que en el lenguaje común llamamos un bultito, un tumorcito, una bolita dentro del pulmón. Eso es lo que le han encontrado al Santo Padre”, dijo.

El médico agregó que estos hallazgos suelen aparecer durante controles de salud o estudios indicados por otros motivos. “Eso se encuentra generalmente de casualidad en un chequeo médico, tal como se lo han encontrado al papa”, sostuvo.

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