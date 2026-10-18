Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Duelo decisivo! Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos en condición de local por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Los ‘cerveceros’ saldrán a recuperar el liderato que fue tomado por Sport Huancayo luego de su victoria con Cusco FC.
¿Cómo llega Sporting Cristal al choque?
Sporting Cristal buscará defender el liderato ante Comerciantes Unidos como local, en un partido que puede sostener sus aspiraciones por el título del Torneo Clausura 2026.
El equipo dirigido por Roberto Mosquera atraviesa un repunte que lo colocó en la pelea por el campeonato. La diferencia de goles a favor le permite mantenerse en la cima de la tabla.
El triunfo ante UTC en Cajamarca fortaleció el ánimo del plantel cervecero. Con ese antecedente, Sporting Cristal parte como favorito para asegurar los tres puntos en casa.
¿Cómo llega Comerciantes Unidos al choque?
Comerciantes Unidos llegará tras empatar 1-1 ante Juan Pablo en la fecha 11 del Torneo Clausura. Rodrigo Vilca marcó para el conjunto de Cutervo.
Matías Sen aparece como una de las principales cartas ofensivas del equipo. El delantero genera peligro en los últimos metros gracias a su potencia y capacidad para resolver acciones individuales.
El último antecedente entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal se jugó el 25 de abril de 2026 en Cutervo. El cuadro local ganó 1-0 con un gol de Sen a los 11 minutos.
Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones
- Sporting Cristal: Enríquez, Lutiger, Araujo, Cris Silva, Álvarez, Sosa, Yotún, Hoyos, González, Iberico, Castro.
- Comerciantes Unidos: Charun, Rodríguez, Lino, Fuentes, Arias, Carpio, Parodi, Gamero, Sen, Pérez, Sánchez.
Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
L1 Max transmitirá el partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. La señal cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1 mediante el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Los aficionados podrán acceder a la transmisión desde celulares, tabletas y computadoras a través de la aplicación Liga 1 Play.
Los clientes de Movistar tendrán la alternativa de seguir el encuentro en directo por Movistar Play. Infobae Perú ofrecerá cobertura informativa antes, durante y después del compromiso para quienes no puedan ver la emisión en vivo.
Horarios de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos hoy, domingo 18 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo de Lima.
El partido comenzará a las 11.00 en Perú, Colombia y Ecuador. Los hinchas de Bolivia y Venezuela podrán seguirlo desde las 12.00.
En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio está programado para las 13.00.
Precios de entradas
Todavía quedan entradas para el duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo. Los hinchas podrán adquirir sus boletos por el portal de Joinnus.
- Popular: S/. 34.90 (AGOTADO)
- Oriente Central 1955: S/. 59.90
- Oriente Lateral: S/. 49.90
- Occidente Lateral: S/. 89.90
- Occidente Butaca Zona D: S/. 99.90
- Occidente Butaca Zona C: S/. 119.90
- Occidente Butaca Zona B: S/. 149.90
- Occidente Butaca Zona A: S/. 149.90
- Occidente VIP: S/. 199.90