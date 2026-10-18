Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Tras el agónico empate con Melgar, los ‘cremas’ buscarán reencontrarse con el triunfo ante los ‘churres’. Están obligados a ganar para seguir en la lucha por el título. Entérate de los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los ‘rimenses’ vuelven a su guarida y lo hacen en un importante estado de momento con cinco victorias al hilo. Al frente estarán ubicadas unas ‘águilas’ que no logran alzar vuelo desde hace un mes

Alianza Lima vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026 La disciplina ‘blanquimorada’ se impuso en Matute no sin dificultades. Kevin Quevedo marcó su primer gol en la temporada, Eryc Castillo prolongó su grato momento como artillero y Jairo Vélez se unió a la fiesta. Aldair Vásquez, entremedias, causó zozobra con una inesperada diana

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada Continúa el campeonato con una nueva jornada que será decisiva para las aspiraciones de cada equipo en esta temporada. Revisa cómo se mueve la clasificación con el desarrollo de cada encuentro