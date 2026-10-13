Osinergmin: Dónde y cómo denunciar cortes de luz prolongados o no anunciados

La semana del 9 al 15 de junio, se realizarán cortes programados en la ciudad blanca de Arequipa. (Foto: Agencia Andina)

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Los usuarios que afrontan interrupciones prolongadas del suministro eléctrico o cortes que no fueron comunicados con anticipación pueden reportar estas deficiencias ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La entidad cuenta con canales telefónicos y digitales para registrar las incidencias, derivarlas a la empresa distribuidora y supervisar que se atiendan dentro de los plazos correspondientes.

El procedimiento permite reportar problemas que afectan la continuidad del servicio, así como otras deficiencias eléctricas. Para facilitar la atención, los usuarios deben identificar la empresa que abastece su vivienda, precisar la dirección afectada y tener a la mano el número de suministro que figura en el recibo de electricidad.

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Rol de Osinergmin en la fiscalización de la calidad del servicio eléctrico en Perú

Osinergmin es el organismo encargado de supervisar que las empresas eléctricas brinden un servicio seguro y de calidad, sin interrupciones injustificadas ni variaciones indebidas de tensión. Entre sus funciones también se encuentran la fiscalización de la facturación, la atención de las empresas distribuidoras a sus clientes y la verificación del cumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio.

Según la información publicada en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, los problemas relacionados con el suministro deben ser atendidos por la concesionaria eléctrica. Sin embargo, los ciudadanos también pueden reportar las deficiencias directamente a Osinergmin para que la entidad remita el caso a la empresa y supervise la atención correspondiente.

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Por ello, si el servicio se interrumpe durante varias horas o se produce un corte imprevisto, el usuario puede registrar el incidente y solicitar seguimiento. La intervención del organismo supervisor no significa que el suministro se restablecerá de inmediato, pues la solución depende de la naturaleza de la falla y de las acciones que deba ejecutar la distribuidora.

Requisitos para interponer una denuncia por interrupción indebida de luz

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reportar una deficiencia eléctrica mediante los canales de Osinergmin, el usuario debe proporcionar información que permita identificar el suministro y ubicar el problema. La entidad establece los siguientes requisitos para el registro de reportes mediante Facilito Electricidad:

Número de DNI.

Correo electrónico válido y número de teléfono de contacto.

Dirección donde se presenta la interrupción o deficiencia.

Número de suministro afectado.

Nombre de la empresa eléctrica responsable del servicio.

En el caso de un corte prolongado o no anunciado, conviene precisar desde cuándo se encuentra interrumpido el suministro, si la empresa comunicó alguna fecha u horario de suspensión y qué respuesta recibió el usuario al reportar el incidente. Estos detalles ayudan a describir la situación, aunque los requisitos formales de registro son los establecidos por Osinergmin.

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Es importante distinguir entre un reporte por una falla del servicio y un reclamo formal. Si el usuario considera que la distribuidora incurrió en una deficiencia que vulnera sus derechos, puede presentar un reclamo ante la propia empresa por interrupciones del servicio. Deberá solicitar una constancia o código de registro para hacer seguimiento al procedimiento.

El reclamo es gratuito. Si la empresa no responde dentro de los plazos establecidos, rechaza recibir la solicitud o incumple las reglas del procedimiento, el usuario puede acudir a Osinergmin por las vías correspondientes.

Tolerancias y límites legales de horas de corte de luz permitidas por año

Osinergmin dispuso medidas temporales para facilitar el abastecimiento de GLP en cinco regiones, entre ellas permitir el uso de tractos y cisternas registrados bajo distintas fichas de un mismo operador. Foto: Osinergmin

La normativa peruana contempla indicadores para evaluar la calidad del suministro eléctrico, entre ellos la cantidad de interrupciones que experimenta un usuario y su duración acumulada. Estos parámetros están regulados por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 020-97-EM.

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La norma establece tolerancias que varían según el nivel de tensión y la clasificación del servicio. Para los clientes de baja tensión, contempla como referencia general hasta seis interrupciones por semestre y una duración total ponderada de diez horas por semestre. Existen ajustes para determinados sectores de distribución urbano-rurales y rurales, por lo que estos valores no deben aplicarse indistintamente a todos los suministros.

En consecuencia, no existe un único número de horas que permita afirmar, sin revisar las condiciones aplicables, que cualquier corte individual es legal o ilegal. La evaluación considera los indicadores previstos en la normativa y las características del suministro.

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También debe diferenciarse entre las tolerancias acumuladas para evaluar la calidad del servicio y la duración de una interrupción específica. Un corte prolongado o inesperado puede reportarse ante Osinergmin sin necesidad de esperar a que se acumule un número determinado de horas durante el año.

Canales de atención virtual y línea telefónica de Osinergmin

Los usuarios pueden reportar deficiencias del servicio eléctrico a través de los canales de atención de Osinergmin. La entidad dispone de la línea gratuita 1840 y de una plataforma digital para registrar incidencias.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Línea gratuita 1840: permite comunicar el problema, recibir orientación y registrar el reporte con ayuda de un especialista. Tras el registro, la incidencia se deriva a la empresa eléctrica y se proporciona un código de atención.

Aplicativo Facilito Electricidad: permite seleccionar el tipo de deficiencia, ingresar los datos solicitados y enviar el reporte. El usuario puede consultar su estado en la sección de trámites de la aplicación.

WhatsApp: 961 777 777, para consultas sobre trámites y servicios de Osinergmin.

Correo electrónico: atencionalcliente@osinergmin.gob.pe.

Si el problema ya fue reportado y la distribuidora no lo solucionó dentro del plazo establecido, el usuario puede volver a comunicarse con el 1840 e indicar el código de atención para consultar el estado del caso y solicitar seguimiento.

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Cómo solicitar compensaciones económicas en la factura por interrupciones constantes

La normativa sobre calidad del servicio eléctrico contempla compensaciones cuando se comprueba que el suministro incumple los estándares establecidos. La NTCSE dispone que estas se calculen semestralmente y considera, entre otros elementos, la energía que dejó de suministrarse, el número de interrupciones y su duración acumulada.

Esto significa que no debe asumirse que cualquier interrupción superior a cuatro horas genera automáticamente una compensación en el siguiente recibo. La procedencia y el cálculo dependen de las reglas aplicables al suministro y de la evaluación de los indicadores de calidad correspondientes.

Osinergmin supervisa que se calculen correctamente las compensaciones por mala calidad del servicio y que se cumpla con su pago cuando corresponda. Por ello, ante interrupciones reiteradas, el usuario puede conservar sus recibos, los códigos de reporte, las comunicaciones de la distribuidora y la información sobre las fechas y duración de los cortes.

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Si considera que la empresa no atendió adecuadamente su reclamo o no cumplió con una obligación aplicable, puede utilizar los canales de Osinergmin para solicitar orientación y reportar el caso. Para conocer el procedimiento específico, puede consultar la información oficial sobre los derechos y deberes de los usuarios del servicio eléctrico.