Hallan el cuerpo de un hombre en los exteriores del Centro de Rehabilitación Maranguita

Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian una zona acordonada en la avenida La Paz tras el hallazgo de un cadáver frente al centro Maranguita.

Guardar

La Policía Nacional del Perú (PNP) encontró el cadáver de un hombre no identificado en los exteriores del Centro de Rehabilitación Maranguita, en el distrito limeño de San Miguel. El hallazgo se produjo en la cuadra 19 de la avenida La Paz, donde agentes de la comisaría del sector acordonaron el área a la espera de las diligencias fiscales.

De acuerdo con información difundida por Prensa Chalaca, el cuerpo presentaba golpes y fue localizado cubierto con cajas. Hasta el cierre del informe preliminar, los efectivos no habían podido establecer la identidad de la víctima, ya que no portaba documento nacional de identidad ni otro elemento que permitiera reconocerlo.

PUBLICIDAD

La PNP registró al fallecido como NN, una denominación utilizada cuando una persona no puede ser identificada de inmediato. Según la información inicial, se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años, de piel trigueña, cabello corto negro y vestido con una casaca de color negro.

Agentes de la Policía Nacional del Perú resguardan el perímetro acordonado en la avenida La Paz de San Miguel tras el hallazgo de un cadáver frente a Maranguita.

La Fiscalía inició las diligencias para identificar a la víctima

Un fiscal llegó al lugar para dirigir el levantamiento del cadáver y disponer las pericias que permitan establecer la causa de la muerte. Los investigadores deberán determinar el tiempo que el cuerpo permaneció en la zona, así como reconstruir las circunstancias en las que fue abandonado en esa parte de la avenida La Paz.

PUBLICIDAD

Vecinos del sector se acercaron al perímetro de seguridad tras conocer la presencia de la Policía. Algunos residentes indicaron que no reconocieron al hombre cuando los agentes les mostraron fotografías para intentar identificarlo. Una mujer también conversó con el personal policial y aportó información sobre los hechos que habría conocido de primera mano.

Las primeras versiones descartan que el hombre haya muerto por una balacera. La investigación se centra en las lesiones que presentaba el cuerpo y en imágenes de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, que habrían registrado movimientos relevantes para el caso. La revisión de ese material será una de las principales diligencias para establecer si la víctima fue atacada en el lugar o trasladada desde otro punto.

PUBLICIDAD

Efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian la zona acordonada en la avenida La Paz tras el hallazgo de un cadáver en San Miguel.

Las cámaras de seguridad serán claves para reconstruir lo ocurrido

Los agentes de la comisaría de San Miguel quedaron a cargo de las pesquisas iniciales, bajo coordinación del Ministerio Público. Entre las medidas previstas figuran la identificación de posibles testigos, la recopilación de registros de videovigilancia y las pericias médico-legales que se efectuarán luego del traslado del cadáver.

La necropsia permitirá precisar el origen de los golpes, la causa exacta del fallecimiento y si existieron otros signos de violencia. También podría aportar elementos para determinar si el hombre fue abandonado en la cuadra 19 de la avenida La Paz poco antes del hallazgo o si permanecía allí desde horas anteriores.

PUBLICIDAD

La identidad de la víctima continúa como una de las principales incógnitas del caso. La PNP espera que las diligencias periciales y el análisis de las imágenes obtenidas en la zona permitan identificar al fallecido y establecer responsabilidades por su muerte.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonan la cuadra 19 de la avenida La Paz tras el hallazgo de un cadáver frente al centro Maranguita en San Miguel.

Asesinan a balazos a hombre en plena avenida La Marina, en el Callao

Un hombre de 38 años fue asesinado de al menos cuatro disparos a plena luz del día en la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao. El ataque ocurrió cerca de las 12:30 p. m. de este jueves 15 de octubre, en una zona comercial rodeada de restaurantes y negocios, frente a una obra de construcción y a pocos metros de una estación de bomberos.

PUBLICIDAD

La víctima fue identificada como Frank Alexis Ardiles Rodríguez. Según los primeros testimonios, conversaba con otras personas cerca de una construcción cuando un sujeto llegó caminando y le disparó varias veces antes de escapar. Los vecinos aseguraron que no escucharon las detonaciones, por lo que la Policía evalúa si el atacante utilizó un arma con silenciador.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas o a un presunto conflicto relacionado con el cobro de cupos en obras de construcción civil. Los investigadores buscan acceder a las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos para reconstruir el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

PUBLICIDAD