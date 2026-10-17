Paracaidistas de unidad de élite PNP terminan heridos tras caer en cables de alta tensión y el techo de una vivienda

Dos agentes de la Policía Nacional del Perú caen sobre cables eléctricos y una vivienda durante un entrenamiento en el distrito de Mazamari. (Composición: Infobae Perú)

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Una práctica de paracaidismo de la unidad de élite Los Sinchis de Mazamari terminó con dos policías heridos en la región Junín. Durante el descenso, uno de los agentes chocó contra cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica, mientras que otro impactó contra el segundo piso de una vivienda prefabricada.

Los accidentes ocurrieron en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, y quedaron registrados en videos que muestran los momentos en que ambos efectivos perdieron el control de su trayectoria. En uno de los casos, el contacto con el tendido eléctrico dejó inconsciente al paracaidista, que necesitó atención médica especializada.

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El Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki confirmó que uno de los policías fue evacuado por vía aérea al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, en Lima. El segundo efectivo recibió atención por lesiones leves en el centro de salud de Mazamari y obtuvo el alta médica.

Dos agentes de la unidad Los Sinchis sufrieron impactos contra cables de tensión y una vivienda durante un ejercicio de paracaidismo en el distrito de Mazamari. (Composición: Infobae Perú)

Dos paracaidistas de Los Sinchis sufrieron accidentes durante el descenso

Los accidentes se produjeron durante las maniobras de paracaidismo que realizaban integrantes de Los Sinchis de Mazamari, unidad policial especializada que opera en la región Junín. Los dos efectivos sufrieron impactos durante el descenso, aunque en circunstancias distintas.

En el primer caso, uno de los paracaidistas sobrevoló una zona habitada y terminó enganchado en los cables eléctricos de la vía pública. El contacto provocó una descarga que dejó al agente inconsciente, según las imágenes difundidas sobre el incidente.

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El segundo efectivo también perdió el control durante su descenso y chocó contra la pared del segundo piso de una vivienda de material prefabricado. La fuerza del impacto dañó la estructura y provocó que las piernas del policía atravesaran parte de la pared.

Uno de los efectivos recibió una descarga eléctrica al caer sobre cables de alta tensión

Las imágenes del primer accidente muestran al agente desplazándose en su paracaídas por encima de varias viviendas antes de entrar en contacto con el tendido eléctrico. Tras el choque, se produjo una descarga que dejó al efectivo inconsciente.

Un paracaidista policial impacta contra cables de alta tensión y vecinos auxilian al agente tendido en el suelo en el distrito de Mazamari. (Composición: Infobae Perú)

El policía permaneció bajo atención médica y su estado de salud se mantuvo en reserva, de acuerdo con fuentes consultadas por la corresponsal de RPP Noticias. La información difundida inicialmente no detalló el diagnóstico ni la gravedad exacta de las lesiones provocadas por la descarga eléctrica.

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Ante la necesidad de atención especializada, el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki informó que su personal brindó asistencia médica al integrante de la PNP y coordinó su referencia mediante una ambulancia aeromédica. El establecimiento también confirmó las gestiones para concretar su traslado a Lima.

El segundo paracaidista chocó contra una vivienda y recibió el alta médica

El otro accidente ocurrió cuando el segundo efectivo descendía sin lograr controlar su trayectoria. En ese momento, impactó contra la pared del segundo nivel de una vivienda prefabricada, cuya estructura cedió parcialmente por la fuerza del golpe.

Durante una práctica de paracaidismo en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, un integrante de la unidad Los Sinchis descendió sobre una zona urbana e impactó contra el segundo nivel de una edificación con cerramiento de planchas metálicas. Tras el choque, el agente quedó suspendido del borde superior de la estructura y personas que se encontraban en el techo acudieron al lugar para prestar asistencia. Fuente: Facebook / MiPichari.pe

Las imágenes difundidas muestran los daños ocasionados por el choque, que dejó parte de la pared rota tras el impacto de las piernas del policía. El hecho generó preocupación entre los vecinos que presenciaron el aterrizaje accidentado.

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Después del incidente, el agente fue trasladado al centro de salud de Mazamari, donde recibió atención por lesiones leves. De acuerdo con el reporte de RPP, el efectivo obtuvo el alta médica, a diferencia de su compañero, que necesitó una evacuación para recibir tratamiento especializado.

Policía herido en práctica de paracaidismo fue evacuado a un hospital de Lima

A través de una publicación, el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki informó que coordinó el traslado aeromédico del efectivo que sufrió la descarga eléctrica. La evacuación se realizó hacia el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, en Lima, con el objetivo de que recibiera atención especializada.

Personal médico y policial traslada en camilla al agente de Los Sinchis hacia una ambulancia aérea para su evacuación a Lima tras sufrir un accidente durante una práctica en Mazamari. (Composición: Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki)

El establecimiento también señaló que compañeros de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el general PNP Manuel Vidarte acompañaron al agente antes de su traslado. Según el comunicado, los policías le expresaron su apoyo durante la despedida previa a la evacuación.

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Hasta el cierre de los reportes, las causas de ambos accidentes no estaban esclarecidas. Medios locales señalaron que una fuerte ráfaga de viento podría haber afectado el descenso de los paracaidistas, aunque esta hipótesis no contaba con una confirmación oficial. Tampoco se difundieron detalles concluyentes sobre la evolución médica del agente trasladado a Lima.