Tacna: investigan posible vínculo entre droga hallada en colegio y caso de menor desaparecida

Autoridades policiales en Tacna intervinieron y detuvieron a dos personas implicadas en la presunta venta de la droga 'Tusi' a una menor de 12 años dentro de un colegio. La investigación busca determinar vínculos con otros casos.| Video: América Noticias

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La denuncia de una menor de 12 años que habría permanecido contra su voluntad en una casa de Tacna derivó en una investigación preliminar por el presunto delito de trata de personas. La Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas allanaron el miércoles 14 de octubre una vivienda ubicada en la calle Cahuide, en el sector Alto Boloñesi.

Durante el operativo fueron detenidos dos hombres. La fiscal Ana Neyra Tumpi informó que las diligencias están vinculadas con la desaparición de la menor y su posterior permanencia en el inmueble intervenido.

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La investigación busca determinar si existieron actos de captación, acogimiento, retención o coacción contra la niña. Por el momento, el caso mantiene la calificación preliminar de trata de personas.

Hallan presunta droga tusi en celular de una alumna en Tacna | Foto: Difusión

Fiscalía busca establecer cómo ocurrió la desaparición de la menor

La intervención contó con peritos de la Oficina de Criminalística y con el apoyo de dos unidades de la comisaría Vigil, cuyos agentes resguardaron los exteriores del predio mientras se revisaban los ambientes de la vivienda.

Los investigadores también prevén revisar cámaras de seguridad e identificar a posibles implicados si la víctima proporciona nombres o logra reconocerlos. La adolescente habría indicado que fue captada en un parque por dos compañeras de su colegio.

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“La denuncia es interpuesta por el progenitor de la menor. Por reserva de la identidad no se pueden mencionar más datos”, señaló el representante fiscal. Agregó que el caso está relacionado con la desaparición de la estudiante y con su permanencia en una vivienda donde “habría sido tratada”.

La Policía encontró una escopeta y sustancia que sería tusi. Los agentes no descartan que los detenidos tengan relación con el caso de las escolares intervenidas en el colegio.

(Freepik)

Intervención en Tacna

Mientras tanto, dos estudiantes de 15 y 16 años fueron intervenidas luego de que la Policía hallara presunta droga tusi dentro de la carcasa de un celular de una de las menores, en un colegio nacional de Tacna.

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Un docente que supervisaba el aula alertó a los agentes sobre el hallazgo. Durante las diligencias, la adolescente de 15 años declaró que una compañera le había entregado la sustancia para que la guardara.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna (UGEL Tacna), Julio Tapia Calizaya, señaló que el caso no sería aislado. “No es la única institución donde se ha visto que hay estudiantes que manejan sustancias psicoactivas, droga”, afirmó.

Según Tapia Calizaya, los estudiantes ingresan estas sustancias en sus mochilas. Tras la intervención, las dos alumnas continuarán sus estudios bajo modalidad remota mientras las autoridades educativas evalúan las medidas que correspondan.

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La UGEL Tacna evalúa posibles sanciones para las estudiantes

El titular de la UGEL Tacna indicó que los lineamientos para estos casos se encuentran en proceso de aplicación. Añadió que, de haber estado aprobados, ya se habría iniciado la evaluación de una posible sanción.

“Si este acto se hubiera dado con los lineamientos ya aprobados, créame que ya hubiera estado evaluándose el tipo de falta y ya podría haber sido por suspensión o expulsión”, declaró Tapia Calizaya.