Examen San Marcos 2027-I para Ciencias Básicas e Ingeniería: horarios y todo lo que debes saber de la prueba de este domingo 18

Un grupo de postulantes espera el inicio del examen de admisión en una de las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos﻿)

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Miles de postulantes rendirán este domingo 18 de octubre la prueba de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), correspondiente a las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería. Conoce qué documentos debes presentar, cuáles son las restricciones para ingresar al campus y qué recomendaciones conviene seguir antes de la evaluación.

El examen de admisión San Marcos 2027-I se desarrolla en cuatro jornadas, programadas para los días 17, 18, 24 y 25 de octubre, según la especialidad elegida. La universidad ofrece un total de 2.581 vacantes distribuidas entre 82 escuelas profesionales, por lo que los aspirantes deben revisar las indicaciones correspondientes a su área académica.

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Además de repasar los contenidos para la prueba, es importante organizar el traslado hasta la Ciudad Universitaria, preparar los documentos obligatorios y evitar llevar artículos restringidos. Las disposiciones de seguridad buscan prevenir irregularidades durante la evaluación y garantizar el cumplimiento de las reglas del proceso.

¿A qué hora es el examen de admisión de San Marcos este domingo 18 de octubre?

Este domingo 18 de octubre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibirá a los postulantes de las áreas B, correspondiente a Ciencias Básicas, y C, que comprende Ingeniería. La evaluación forma parte del proceso de admisión 2027-I y se realizará en la Ciudad Universitaria.

Un aviso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú señala que el ingreso para el examen de admisión se efectúa de 6:00 a 8:30 de la mañana. (Foto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos﻿)

El cronograma oficial distribuye las pruebas en cuatro fechas. El sábado 17 de octubre corresponde a los aspirantes de Ciencias Económicas y de la Gestión (área D), así como de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área E). Al día siguiente, será el turno de quienes buscan una vacante en Ciencias Básicas e Ingeniería.

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Las siguientes jornadas se desarrollarán el sábado 24 de octubre, para los postulantes de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana, y el domingo 25 de octubre, fecha reservada para quienes aspiran a ingresar a esa escuela profesional.

En cuanto al horario de ingreso, las indicaciones de un proceso anterior de admisión establecieron el acceso al campus entre las 6:00 y las 8:30 a. m. Sin embargo, ese horario corresponde al examen 2026-II y debe confirmarse en las instrucciones específicas de la convocatoria 2027-I antes de tomarlo como referencia definitiva.

Por ello, se recomienda consultar los canales oficiales de la universidad y organizar el traslado con anticipación. Llegar tarde puede impedir el ingreso si se mantienen las restricciones horarias establecidas por la institución.

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¿Qué documentos debes llevar para rendir el examen de San Marcos?

Los postulantes deben revisar los requisitos documentarios antes de salir de casa. En las disposiciones de un proceso anterior, la UNMSM exigió presentar el carné de postulante impreso, la declaración jurada impresa y el documento nacional de identidad (DNI) original y vigente.

La fundación de San Marcos en 1551 convirtió al Perú en sede de la primera universidad de América y en epicentro histórico de la formación intelectual del continente. (Andina)

Para los aspirantes extranjeros, las indicaciones de esa convocatoria contemplaron el pasaporte o el carné de extranjería vigente. La documentación permite verificar la identidad de cada participante y comprobar su inscripción en el proceso de admisión.

Es importante comprobar que los datos personales sean correctos y que los documentos estén en buenas condiciones. La ausencia de alguno de los requisitos obligatorios puede impedir la participación en la evaluación.

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Debido a que la información citada corresponde al proceso 2026-II, los postulantes de la convocatoria 2027-I deben confirmar los documentos exigidos en las instrucciones oficiales de su examen.

San Marcos: lista de objetos que no puedes llevar al examen de admisión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos aplica controles de seguridad para impedir el ingreso de dispositivos que puedan utilizarse para recibir, transmitir o almacenar información durante la prueba. En sus disposiciones anteriores, la institución incluyó una amplia lista de artículos restringidos. Entre los objetos prohibidos figuran:

Dispositivos electrónicos: celulares, audífonos, relojes inteligentes, radios, reproductores de música, memorias USB, microcámaras y otros equipos electrónicos.

Útiles escolares y materiales de estudio: lápices, borradores, tajadores, libros, cuadernos, separatas y hojas impresas o manuscritas.

Objetos personales: mochilas, carteras, billeteras, llaves, tarjetas bancarias y tarjetas de transporte público.

Alimentos y otros artículos: bebidas, alimentos, atomizadores y objetos similares.

¿Cómo debes ir vestido al examen de San Marcos?

La vestimenta también forma parte de las medidas de seguridad establecidas por la universidad. En procesos anteriores, la UNMSM indicó que los aspirantes debían asistir con prendas sencillas, sin adornos ni accesorios que pudieran dificultar los controles.

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Las restricciones incluyeron polos, poleras o chompas con capucha, pantalones con correas y prendas con elementos metálicos. Asimismo, se prohibió el uso de aretes, piercings, anillos, pulseras y otros accesorios personales.

El calzado debía ser sencillo y estar libre de hebillas y adornos metálicos. También se establecieron limitaciones para los sujetadores del cabello y otros complementos.

Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos

Estas indicaciones deben verificarse en el reglamento correspondiente al examen 2027-I, ya que las reglas de convocatorias anteriores sirven como referencia, pero no confirman por sí solas las condiciones vigentes.

Para evitar inconvenientes, lo recomendable es elegir ropa cómoda y simple, sin accesorios innecesarios, y revisar las indicaciones oficiales antes del día de la evaluación.

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¿Cuánto puntaje necesitas para ingresar a Ciencias Básicas e Ingeniería?

El proceso de admisión 2027-I establece puntajes mínimos diferenciados según el área académica. De acuerdo con la información disponible sobre esta convocatoria, los postulantes de Ciencias Básicas deberán alcanzar al menos 700 puntos, mientras que para Ingeniería el puntaje mínimo es de 900 puntos.

La diferencia responde a los umbrales fijados para cada grupo de carreras. Ciencias Económicas y de la Gestión, así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, también tienen un mínimo de 700 puntos. Para Ciencias de la Salud, el requisito señalado es de 900 puntos, mientras que en las secciones de facultad y filiales se establece un mínimo de 600.

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Estos valores representan los puntajes mínimos informados para el proceso. Alcanzarlos no garantiza automáticamente una vacante, pues el ingreso también depende de las reglas de admisión y de los resultados obtenidos por los postulantes, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada especialidad.

La oferta de la universidad comprende 2.581 vacantes distribuidas en 82 escuelas profesionales. Por ello, además de conocer el puntaje mínimo de su área, los aspirantes deben revisar la información correspondiente a la carrera que eligieron.

Cómo evitar quedarse con la mente en blanco durante el examen de San Marcos

A pocos días de la evaluación, la preparación también requiere descanso y organización. La doctora Natalia Ramírez Sáenz, coordinadora general de la Red de Salud Mental Universitaria de San Marcos, advirtió que la presión académica y las expectativas familiares pueden provocar episodios de ansiedad que dificulten recordar lo estudiado.

Ingreso a San Marcos 2026: claves para manejar la ansiedad en el examen de admisión. (Foto: Agencia Andina)

En declaraciones difundidas por la propia universidad, la especialista recomendó priorizar los temas más frecuentes o aquellos que tienen mayor relevancia para la carrera elegida, en lugar de intentar repasar todo el temario durante los últimos días. La sobrecarga de estudio y la falta de sueño pueden incrementar el cansancio y afectar el rendimiento.

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Ramírez Sáenz también aconsejó mantener una rutina de descanso y desconectarse de los dispositivos electrónicos antes de dormir. Según explicó, reducir las distracciones y procurar un ambiente tranquilo ayuda a favorecer el sueño, especialmente cuando se acerca una evaluación importante.

La alimentación es otro aspecto que conviene cuidar. La especialista recomendó evitar los excesos y optar por una comida ligera antes de la prueba, además de mantener la confianza en los conocimientos adquiridos durante la preparación.

Finalmente, durante el examen es importante leer con atención cada pregunta, revisar las alternativas y administrar el tiempo disponible. Mantener la calma y resolver primero los ejercicios que se conocen puede ayudar a afrontar la evaluación con mayor seguridad.