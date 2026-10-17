Momentos de miedo en vuelo de Lima a São Paulo terminaron con el retorno al aeropuerto Jorge Chávez tras un imprevisto técnico: ¿qué pasó?

La pista del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no tiene la longitud requerida para vuelos internacionales con aviones transoceánicos

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El vuelo LA2424 de LATAM Airlines Perú interrumpió su viaje hacia São Paulo el viernes 16 de octubre de 2026, luego de que la tripulación detectara un imprevisto técnico durante el trayecto. La aeronave, un Boeing 767, retornó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, donde aterrizó sin incidentes.

La emergencia obligó a modificar el recorrido previsto sobre territorio peruano. Durante el vuelo, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegaron las mascarillas de oxígeno en la cabina de pasajeros. La tripulación inició las maniobras necesarias para regresar a la capital.

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El incidente ocurrió mientras el avión cubría la ruta entre Lima y el aeropuerto de São Paulo-Guarulhos, en Brasil. Los registros de seguimiento aéreo mostraron cambios de altitud y un giro sobre la zona de Ica antes de que la aeronave retomara el rumbo hacia Lima.

LATAM Airlines Perú confirmó que el aterrizaje se realizó sin inconvenientes y que los pasajeros recibieron asistencia. La compañía también informó que dispuso el cambio de avión para que el servicio hacia Brasil pudiera continuar durante la misma jornada.

¿Qué ocurrió durante el vuelo LA2424 de LATAM?

De acuerdo con el comunicado de LATAM Airlines Perú, el vuelo debió regresar al aeropuerto Jorge Chávez debido a un imprevisto técnico detectado durante el trayecto. La empresa no precisó en su comunicado la causa exacta de la falla.

Ante la situación, la tripulación activó los procedimientos de seguridad correspondientes, incluido el despliegue de las mascarillas de oxígeno. Los pilotos modificaron la trayectoria para retornar a Lima, en lugar de continuar hacia Brasil.

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La emergencia se comunicó mediante el código transponder 7700, utilizado en aviación para indicar una situación de emergencia general y alertar a los servicios de control aéreo.

El avión descendió sobre Ica antes de regresar a Lima

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Chile. Mayo 2020. REUTERS/Iván Alvarado

Según los registros de seguimiento publicados por FlightAware, el Boeing 767 despegó del aeropuerto Jorge Chávez a las 9:48 a. m. del viernes 16 de octubre. Durante la primera parte del recorrido, la aeronave alcanzó una altitud cercana a los 10.000 metros.

Posteriormente, el avión inició un descenso y llegó a una altura registrada de 3.060 metros. La trayectoria captada por los sistemas de seguimiento mostró maniobras sobre la zona de Ica antes del giro que permitió orientar la aeronave de regreso a Lima.

El aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez se produjo a las 11:31 a. m., según los datos de FlightAware. Entre el despegue y el retorno transcurrieron aproximadamente una hora y 43 minutos.

¿Qué informó LATAM Airlines Perú sobre los pasajeros?

En su comunicado del 16 de octubre de 2026, LATAM Airlines Perú señaló que la tripulación aplicó los procedimientos correspondientes y priorizó la seguridad de las personas a bordo.

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La Gerencia de Asuntos Corporativos de la compañía indicó: “LATAM Airlines Perú lamenta los inconvenientes que se podrían haber ocasionado y reafirma que la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones es la principal prioridad en todas sus operaciones”.

La empresa también confirmó que la aeronave aterrizó sin incidentes y que se brindó asistencia a los pasajeros tras el regreso al aeropuerto de Lima.

Después del aterrizaje, la aerolínea dispuso el cambio de aeronave para que los pasajeros pudieran continuar el viaje hacia São Paulo durante el mismo día.

La medida se comunicó como parte de las acciones adoptadas tras el imprevisto técnico que obligó a interrumpir el recorrido original. El servicio LA2424 tenía previsto conectar Lima con el aeropuerto internacional de São Paulo-Guarulhos.

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Comunicado de Latam

En su declaración oficial, LATAM Airlines Perú lamentó los inconvenientes que la alteración del servicio pudo ocasionar a los viajeros y reiteró su prioridad por la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.