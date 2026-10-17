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Hoy concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional: horarios, accesos y setlist de su show

La banda británica regresa al Perú después de 15 años y contará con The Raven Age como artista invitado antes de su presentación principal.

Hoy concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional: horarios, accesos y setlist de su show
Hoy concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional: horarios, accesos y setlist de su show
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Iron Maiden ya está en Perú para reencontrarse con el público peruano después de 15 años. La legendaria banda británica brinda un super concierto este sábado 17 de octubre al Estadio Nacional de Lima como parte de su gira mundial ‘Run For Your Lives World’ Tour 2026, con la que celebra cinco décadas de historia.

El concierto marcará el regreso de la agrupación liderada por Steve Harris al país desde su última presentación, realizada el 23 de marzo de 2011 en el Estadio San Marcos. En esta oportunidad, la banda ofrecerá un espectáculo en el principal recinto deportivo de la capital, acompañada por The Raven Age como acto invitado internacional.

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Iron Maiden regresa a Lima para presentarse en el Estadio Nacional.
Iron Maiden regresa a Lima para presentarse en el Estadio Nacional.

Horarios del concierto de Iron Maiden

La producción difundió los horarios previstos para la fecha, que incluirá a The Raven Age antes de la presentación principal de Iron Maiden.

  • 4:30 p. m.: apertura de puertas
  • 7:20 p. m.: presentación de The Raven Age
  • 8:45 p. m.: inicio del concierto de Iron Maiden

The Raven Age será la banda encargada de abrir la jornada. Su participación completa una noche dedicada al heavy metal, en la que los asistentes podrán disfrutar de una propuesta internacional antes de la salida de Iron Maiden al escenario.

Bruce Dickinson también envió un mensaje a los seguidores peruanos luego de la presentación de la banda en Ecuador. El vocalista destacó la cercanía del recital en Lima y adelantó que el grupo se prepara para una noche especial en el Estadio Nacional.

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“Vamos a estar en Lima este sábado, sí, este sábado; y va a ser un show increíble. Hemos esperado 50 años para este momento, para venir a tocar en el Estadio Nacional”, expresó el cantante.

La apertura de puertas será a las 4:30 p. m., mientras que Iron Maiden tiene previsto subir al escenario a las 8:45 p. m
La apertura de puertas será a las 4:30 p. m., mientras que Iron Maiden tiene previsto subir al escenario a las 8:45 p. m

Accesos al Estadio Nacional según cada zona

La productora MasterLive difundió los accesos que deberán utilizar los asistentes según la ubicación adquirida. Se recomienda acudir con anticipación, identificar la puerta correspondiente y seguir las indicaciones del personal de seguridad desplegado en los exteriores del Estadio Nacional.

Los asistentes de Campo A deberán ingresar por la puerta 27, ubicada por la avenida Paseo de la República. La zona destinada a personas con discapacidad, Conadis, tendrá acceso por la puerta 34, con ingreso por la avenida José Díaz.

Para los espectadores de Campo B, el ingreso será por la puerta 9, también por la avenida José Díaz. En tanto, quienes tengan entradas para Occidente podrán acceder por las puertas 1, 2, 3, 6, 7 y 8, todas con ingreso desde esa misma avenida.

El acceso a Oriente se realizará por las puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26, situadas por la avenida Paseo de la República. Finalmente, los asistentes de Norte deberán entrar por las puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17, con ingreso por la avenida José Díaz.

La recomendación para el público es revisar su boleto antes de dirigirse al recinto. De esa manera, podrán identificar con claridad el sector y evitar desplazamientos innecesarios entre los distintos accesos habilitados alrededor del estadio.

Estos son loos accesos para el concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional de Lima. IG
Estos son loos accesos para el concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional de Lima. IG

Objetos prohibidos y recomendaciones para el público

La producción estableció una lista de objetos que no podrán ingresar al Estadio Nacional. Las restricciones buscan facilitar el control de seguridad y el desarrollo de la jornada para quienes asistan al concierto.

No se permitirá el ingreso con bengalas ni pirotecnia. Tampoco estarán permitidas las cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras o laptops. Las mochilas, bolsas grandes, maletas y maletines estarán restringidos; el tamaño máximo permitido es de 30 x 30 x 15 centímetros.

Los alimentos y bebidas podrán consumirse durante la fila, pero no podrán ingresar al recinto. También están prohibidos los envases en general, como botellas, tomatodos, táperes y latas.

La lista de restricciones incluye objetos punzocortantes, artículos con picos o púas, cadenas y armas de cualquier tipo. No se podrá ingresar con punteros láser o led, palos para selfis, trípodes, paraguas, sombrillas ni drones.

Los carteles, banderolas, banderas y pósteres de gran tamaño tampoco podrán entrar al Estadio Nacional. La producción indicó que los formatos pequeños y medianos sí estarán permitidos.

Estos son los artículos prohibidos para el concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional de Lima. IG
Estos son los artículos prohibidos para el concierto de Iron Maiden en el Estadio Nacional de Lima. IG

Últimas entradas

Habrá una boletería oficial de Ticketmaster en el lado Occidente (Calle José Díaz) desde las 3:30 pm. Se exhorta al público a no comprar a revendedores, ya que estas entradas podrían ser falsas o adulteradas y no tendrán derecho alguno a reclamo. Solo ingresará quien porte una entrada válida para el concierto..

El posible setlist

El setlist que la banda desplegaría en Lima será un recorrido desde la crudeza de sus primeros discos hasta las composiciones épicas que expandieron los límites del género. Una selección capaz de reunir al fan que creció intercambiando casetes con quien descubrió a Eddie desde la pantalla de un celular.

  1. The Ides of March 
  2. Murders in the Rue Morgue 
  3. Wrathchild 
  4. Killers 
  5. Phantom of the Opera 
  6. The Number of the Beast 
  7. Infinite Dreams 
  8. Powerslave 
  9. 2 Minutes to Midnight 
  10. Rime of the Ancient Mariner 
  11. Run to the Hills 
  12. Seventh Son of a Seventh Son 
  13. The Trooper 
  14. Hallowed Be Thy Name 
  15. Iron Maiden 
  16. Aces High 
  17. Fear of the Dark 
  18. Wasted Years 

La gira Run For Your Lives plantea un recorrido por la etapa más influyente de la trayectoria de Iron Maiden. El grupo, formado a finales de los años setenta, construyó una discografía que se convirtió en referencia para generaciones de seguidores del rock duro y del heavy metal.

El concierto en Lima reunirá canciones vinculadas con los primeros discos de la banda y con las composiciones que ampliaron el alcance de su propuesta. El repertorio apunta a convocar tanto a quienes siguen al grupo desde sus primeros años como a quienes descubrieron su música en tiempos más recientes.

La presentación también representa una oportunidad para volver a escuchar en vivo a una banda que convirtió su propuesta en un espectáculo de grandes escenarios. Con Steve Harris como figura central, Iron Maiden mantiene una conexión con su historia y con los elementos que consolidaron su relación con el público alrededor del mundo.

Un hombre con chaqueta de cuero negra canta con la boca abierta sosteniendo un micrófono frente a un fondo iluminado en tonos cálidos
Bruce Dickinson, vocalista de la banda de heavy metal Iron Maiden, canta sobre el escenario durante la gira Run for Your Lives World Tour. (Liliana Estrada/Cortesía OCESA)

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