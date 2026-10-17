Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento: “Es un mal ejemplo”

Deysi Araujo presentó a Rubí Rosaura, la cabrita que adoptó como nueva mascota en su departamento de San Isidro. ATV

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Deysi Araujo sorprendió al presentar a Rubí Rosaura, su nueva cabrita, a la que decidió adoptar y criar dentro de su departamento en San Isidro. La exvedette recibió al animal con entusiasmo, le preparó un biberón y aseguró que tendrá los mismos cuidados que sus cuyes.

La nueva mascota ya protagonizó sus primeras travesuras en el inmueble. Durante un enlace en vivo con ATV Noticias, la cabrita se orinó en el piso y malogró parte de los vestidos de Araujo, quien tomó el incidente con humor mientras mostraba a la pequeña animal frente a las cámaras.

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La decisión de criar a la cabrita en un departamento generó comentarios en redes sociales y también la reacción del veterinario Pancho Cavero, quien cuestionó las condiciones en las que viviría el animal y consideró que ese espacio no le permitiría desarrollarse de manera adecuada.

La cabrita que llegó al departamento de Deysi Araujo

Deysi contó que la cabrita llegó a su vida por iniciativa de su compadre, el maestro Chunga. Según relató, él le ofreció el animal como regalo y, aunque al inicio tuvo dudas por las características de la mascota, finalmente aceptó llevarla a su departamento.

La exvedette explicó que su primera elección fue una cabrita de color marrón. Sin embargo, la inquietud del animal y sus constantes saltos dentro del inmueble hicieron que reconsiderara la decisión. Finalmente, optó por una cabrita blanca, a la que bautizó como Rubí Rosaura.

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“Vino mi compadre y me dijo que tenía una cabrita y, si quería, me la regalaba. Yo dije: ‘Wow, ¿en serio?’. Pero yo tenía miedo, porque sé que las cabritas saltan. Me dijo que estaba domesticada. Primero me traje la marroncita, pero era más traviesa, saltaba por aquí y por allá; entonces dije que mejor no. Luego decidí cambiarla por la blanquita”, relató.

La figura de la farándula peruana explicó que eligió el nombre de la mascota por dos razones. Rubí, según sostuvo, responde al carácter que le atribuye al animal, mientras que Rosaura representa su vínculo con Cajamarca.

“Rubí porque es una empoderada y Rosaura porque me representa al departamento de Cajamarca. Allá la mayoría se llaman Rosaura y mi tía también se llama así”, expresó Deysi Araujo durante su conversación con el noticiero.

La exvedette aseguró que la cabrita será una mascota “pituca”, al igual que sus cuyes. El recibimiento incluyó un biberón para alimentarla y una presentación pública que no pasó inadvertida por la reacción que generó entre los televidentes.

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Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento

Pancho Cavero cuestionó que la cabrita viva en un departamento

Las imágenes de la cabrita dentro del departamento llegaron a ‘América Hoy’, donde Pancho Cavero fue consultado sobre la posibilidad de criar a un animal de esas características en un condominio. El veterinario fue enfático al expresar su desacuerdo.

“No, de ninguna manera. Un cabrito necesita correr, necesita la luz solar, correr, comer, hacer... O sea, no, desde ningún punto de vista yo creo que sea conveniente. No es calidad de vida”, afirmó Cavero.

El especialista sostuvo que una cabrita necesita contar con espacios apropiados para movilizarse, recibir luz solar y desarrollar sus actividades. Por esa razón, consideró que un departamento no sería el entorno adecuado para mantener al animal.

Pancho también hizo observaciones sobre los cuidados que Deysi mostró durante la presentación de Rubí Rosaura. En particular, cuestionó que la cabrita recibiera leche de vaca, al advertir posibles consecuencias para su salud.

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“La leche es leche de vaca y él es cabrito. Si tú le das leche a un perro, se va a ir en diarrea; a un gato también, porque son intolerantes a la lactosa”, señaló el veterinario

El médico veterinario también se refirió al uso de productos de higiene destinados a personas. Según explicó, bañar a una cabrita con champú para bebés podría ocasionarle problemas dermatológicos.

“Y que lo bañes con un champú de bebé, de humanos, ese pelo no es para ese champú de ninguna manera. Va a tener problemas de piel, dermatológicos”, manifestó durante su intervención.

Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento en San Isidro. América Hoy.

El mensaje de Pancho Cavero para Deysi Araujo

Cavero expresó, además, su preocupación por el crecimiento que tendrá la cabrita y por las dificultades que podría experimentar al desplazarse sobre las superficies de un departamento. Para el especialista, el tamaño y las necesidades del animal deben ser considerados antes de mantenerlo como mascota.

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“Es un animalito que va a crecer, porque patina y no puede caminar. Ahora todo es bonito, pero...”, comentó el veterinario al referirse a Rubí Rosaura y a la etapa inicial en la que se encuentra.

Las declaraciones más contundentes de Pancho Cavero estuvieron dirigidas a la exposición pública de la nueva mascota de Deysi Araujo. El veterinario cuestionó las motivaciones de la exvedette y señaló que el caso no debería convertirse en un ejemplo para otras personas.

“Esto es marketing para ella, está en la noticia, necesitaba noticia, le estamos dando noticia, pero ese es un mal ejemplo, no hay que seguir ese ejemplo”, sentenció.

Mientras tanto, Deysi Araujo continúa mostrando a Rubí Rosaura como la nueva integrante de su hogar. La exvedette ha dejado claro que la cabrita tendrá un lugar junto a sus cuyes, aunque las advertencias del veterinario abrieron un debate sobre las condiciones que requiere el animal para vivir.

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