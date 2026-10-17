Perú

Examen de admisión San Marcos: universidad toma esta medida con postulantes de cabello largo y rectora explica por qué deben cumplirla

Durante la supervisión, el personal universitario intervino a dos jóvenes y les recogió el cabello para despejarles la frente y las orejas

Estudiantes sentados en pupitres individuales y una mujer de pie junto a ellos en un aula con ventanas altas.
La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos explicó que los controles se realizan en el ingreso a los pabellones y dentro de las aulas. También detalló las restricciones sobre determinadas prendas y accesorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aplicó controles de presentación personal durante la primera fecha de su examen de admisión 2027-I. La revisión incluyó el cabello de los aspirantes, con el objetivo de verificar que cumplieran las disposiciones establecidas para rendir la evaluación.

La jornada se desarrolló este sábado con más de 10.000 postulantes a las carreras de las áreas de Ciencias Económicas y Humanidades. La rectora de la institución, Jerí Ramón, supervisó el proceso junto con otras autoridades universitarias, quienes recorrieron las aulas para comprobar el desarrollo de la prueba.

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Durante las inspecciones, el personal universitario intervino a dos jóvenes que tenían el cabello largo y les hizo moños para despejar la frente y las orejas. La medida respondió a las reglas de presentación exigidas a quienes participan en el proceso de selección.

Las disposiciones de ingreso también contemplan restricciones sobre la vestimenta, los accesorios y los objetos personales. Por ello, los aspirantes deben revisar las indicaciones de la universidad antes de acudir al local asignado, ya que los controles forman parte de las condiciones previstas para rendir el examen.

San Marcos explica por qué los postulantes deben llevar el cabello recogido

Seis jóvenes sentados en una fila de carpetas unipersonales dentro de un aula, mientras miran hacia el frente
Un grupo de postulantes espera el inicio del examen de admisión en una de las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos﻿)

La rectora Jerí Ramón explicó que la universidad realiza controles tanto en el ingreso a los pabellones como dentro de las aulas. Estas revisiones permiten comprobar que los participantes respeten las condiciones establecidas para la evaluación.

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“Y ningún alumno puede venir con el cabello suelto que le tape el oído ni que le tape la frente”, señaló Ramón durante una entrevista con RPP.

La autoridad universitaria precisó que los aspirantes con cabello largo deben recogérselo cuando este cubra esas zonas del rostro. En el caso de los dos jóvenes identificados durante la primera jornada, el personal les hizo moños para adecuar su presentación a las reglas del examen.

Ramón también indicó que las disposiciones incluyen restricciones sobre determinadas prendas. Entre ellas mencionó los polos de manga larga, cuyo uso no está permitido según las reglas que describió durante la supervisión.

Qué prendas y accesorios están prohibidos en el examen de admisión

Hojas de evaluación con ficha de identificación, un carné con foto, un lápiz y un borrador sobre una carpeta escolar
Un pupitre alberga las hojas de examen, la tarjeta de identificación y el lápiz de un postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las condiciones de ingreso al proceso 2027-I abarcan distintos elementos de la vestimenta y los objetos personales. La universidad establece que los participantes deben acudir con ropa sencilla y sin accesorios que contravengan las restricciones de seguridad.

Entre las prendas y los artículos restringidos figuran:

  • Prendas con capucha: no se permite el ingreso con gorras ni con casacas o poleras con capucha.
  • Pantalones: las indicaciones incluyen restricciones para jeans y pantalones tipo cargo.
  • Accesorios metálicos: están prohibidos los aretes, piercings, anillos, pulseras y collares.
  • Calzado: no debe presentar hebillas ni adornos metálicos.
  • Cabello: no puede cubrir las orejas ni la frente, por lo que los postulantes con melena larga deben recogérsela.

Estas reglas se suman a la prohibición de ingresar con teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, cámaras y otros dispositivos electrónicos. Tampoco se permite llevar mochilas, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, alimentos, bebidas ni materiales de estudio, como libros, cuadernos o separatas.

Jerí Ramón respaldó las medidas de disciplina escolar del Minedu

Durante su intervención ante RPP, la rectora de San Marcos también expresó su respaldo a los lineamientos de disciplina escolar que impulsa el Ministerio de Educación (Minedu) para la educación básica.

“Bueno, yo creo que está bien porque eso es necesario”, manifestó Ramón al referirse a estas disposiciones.

La rectora sostuvo que las medidas de orden deben aplicarse desde las primeras etapas de formación. En ese contexto, vinculó su postura con las situaciones que, según indicó, se presentan en los colegios, en particular entre los adolescentes.

“Y si no se pone orden desde el capital semilla, entonces, ¿cuándo lo vas a poner?”, expresó durante la entrevista. Además, calificó estas medidas como necesarias para la convivencia social.

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