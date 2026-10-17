Samahara Lobatón se queda nuevamente sin reality tras el final de ‘El Sultanato’ a pocas semanas de su estreno

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Samahara Lobatón volvió a quedarse sin reality de convivencia luego de que la producción de ‘El Sultanato’ anunciara el final de su primera temporada a solo 20 días de su estreno. La influencer participaba en el formato junto con Renato Rossini Jr., con quien protagonizó uno de los acercamientos más comentados de la convivencia.

El anuncio se realizó el 16 de octubre, cuando los concursantes fueron reunidos en la sala de la casa para recibir la noticia. El proyecto estaba previsto para durar 45 días, pero la temporada terminó antes de cumplir dos semanas y sin un ganador definido.

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La salida de varios participantes habría afectado el desarrollo de la competencia por el premio. Según explicaron durante la despedida, los abandonos desestabilizaron el juego e impidieron que se produjera una disputa por la corona entre los concursantes que permanecían en el reality.

El inesperado final de ‘El Sultanato<i>’</i>

Samahara Lobatón volvió a quedarse sin reality. La hija de Melissa Klug había ingresado a ‘El Sultanato’ junto con Renato Rossini Jr., en un proyecto difundido a través de YouTube que prometía una convivencia de 45 días y una competencia por una corona.

Sin embargo, la primera temporada del formato llegó a su fin apenas 20 días después de su estreno. La decisión fue comunicada a todos los participantes durante una reunión en la sala, donde recibieron la noticia de que el programa no continuaría como estaba previsto.

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Uno de los integrantes del reality explicó que el cierre no representaba una despedida definitiva del formato. Según indicó, la producción contempla desarrollar nuevas temporadas con una dinámica distinta.

“Hoy le decimos adiós, mas no un hasta nunca, porque pronto nos volveremos a ver. El proyecto, desafortunadamente, ya ha llegado a su final por esta temporada cuando iba durar 45 días, duro solo 11 días. Recuerden que es un formato totalmente diferente, un formato que se va a manejar por diferentes temporadas”, indicó uno de los participantes.

La noticia sorprendió a quienes seguían la convivencia y a los propios concursantes, que deberán dejar el proyecto antes de completar el periodo inicialmente planteado. Con ello, Samahara Lobatón deberá regresar a Lima tras el final de esta etapa del programa.

'El Sultanato’ llega a su fin en su primera temporada tras dos semanas

Los abandonos que complicaron la competencia

Durante el anuncio, los participantes también explicaron que las salidas de algunos concursantes habrían sido uno de los factores que complicaron la continuidad de la temporada. El juego, según señalaron, perdió estabilidad ante la reducción de integrantes.

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“Al abandono de diferentes participantes, deja el juego un poco desestabilizado y provoca que no haya una buena disputa por la corona”, señalaron durante la despedida.

La competencia no llegó a tener un ganador. La producción decidió cerrar la temporada antes de que el formato pudiera desarrollar por completo la disputa por el premio entre los participantes que continuaban en la casa.

El desenlace representa un nuevo revés para Samahara Lobatón en el terreno de los realities. La influencer ya había formado parte de ‘La Prisión de Destino 2′, proyecto que también fue cancelado antes de completar su desarrollo.

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En aquella oportunidad, el programa decidió terminar en medio de temores por una posible intervención del ICE. La cancelación dejó fuera a Lobatón, quien ahora vuelve a afrontar el cierre anticipado de un reality al que ingresó con la expectativa de permanecer durante varias semanas.

Samahara Lobatón y Youna tienen tenso encuentro al iniciar el reality ‘La Prisión de Destino 2’

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. protagonizaron el romance del reality

Más allá de la competencia, El Sultanato mostró una faceta distinta de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. Ambos participaron juntos en la convivencia y terminaron por confirmar que existía atracción entre ellos.

La cercanía entre la chica reality y el modelo fue uno de los temas que generó comentarios durante los días que estuvieron en el proyecto. Los dos dejaron de ocultar el vínculo que mantenían y protagonizaron un beso ante las cámaras.

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Además, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron acusados de haberse bañado juntos. En medio de las especulaciones, la influencer afirmó que el modelo era el chico más noble y bueno que había conocido.

Por su parte, Renato Rossini Jr. reconoció que, en un primer momento, no veía un futuro con Lobatón. No obstante, aseguró que su percepción cambió a medida que avanzó la convivencia dentro del reality.

El final de la temporada interrumpe la dinámica que ambos venían construyendo frente a las cámaras. La pareja deberá continuar su vínculo fuera de la casa, mientras el formato evalúa un eventual regreso en una próxima temporada.

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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan durante una escena del programa de televisión El Sultanato.

El mensaje de Renato Rossini Jr. tras el cierre

Renato Rossini Jr. también se pronunció después de conocer el final de ‘El Sultanato’. El modelo agradeció la oportunidad de formar parte del proyecto y destacó los vínculos que construyó con sus compañeros durante la convivencia.

“Gracias, Sultanato. Gracias por permitirme conocer personas maravillosas, personas de buena gente, de verdad, se siente. Yo creo que traspasamos la pantalla porque más que hate, creo que generamos bastante amor, porque este proyecto se hizo con mucho amor. No es un adiós, es un hasta pronto. Gracias por la oportunidad”, expresó.

El mensaje del modelo estuvo dirigido al equipo detrás del programa y a los participantes que compartieron con él los 11 días de convivencia. Para Rossini Jr., el proyecto logró conectar con parte del público pese a su corta duración.

En redes sociales, algunos usuarios reaccionaron al cierre del reality y comentaron la situación de Samahara Lobatón. Varios recordaron que la influencer también quedó fuera de La Prisión de Destino 2 tras la cancelación de ese proyecto.

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“Esa Samahara es más piña, reality qué entra, reality qué lo cancelan jajaja ella es como una especie de negatividad”, escribió una usuaria. Otro comentario estuvo dirigido a Renato Rossini Jr.: “Renatoo bello! La próxima ir solo! Y más orgánico ya tuviste una exposición, papasito”.

Con el final de la primera temporada de El Sultanato, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. cierran una convivencia que combinó competencia, acercamientos sentimentales y momentos que generaron conversación entre los seguidores del formato. La producción dejó abierta la posibilidad de retomar el proyecto en nuevas temporadas.

Renato Rossini Jr. agradeció la oportunidad de integrar el formato tras conocer que la primera temporada había llegado a su fin. TikTok