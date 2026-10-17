Perú

Samahara Lobatón se queda nuevamente sin reality tras el final de ‘El Sultanato’ a pocas semanas de su estreno

El reality terminó a los 20 días de su estreno y sin un ganador, luego de que varios abandonos afectaran la dinámica de competencia.

Samahara Lobatón se queda nuevamente sin reality tras el final de ‘El Sultanato’ a pocas semanas de su estreno
Samahara Lobatón se queda nuevamente sin reality tras el final de ‘El Sultanato’ a pocas semanas de su estreno
Guardar

Samahara Lobatón volvió a quedarse sin reality de convivencia luego de que la producción de ‘El Sultanato’ anunciara el final de su primera temporada a solo 20 días de su estreno. La influencer participaba en el formato junto con Renato Rossini Jr., con quien protagonizó uno de los acercamientos más comentados de la convivencia.

El anuncio se realizó el 16 de octubre, cuando los concursantes fueron reunidos en la sala de la casa para recibir la noticia. El proyecto estaba previsto para durar 45 días, pero la temporada terminó antes de cumplir dos semanas y sin un ganador definido.

PUBLICIDAD

La salida de varios participantes habría afectado el desarrollo de la competencia por el premio. Según explicaron durante la despedida, los abandonos desestabilizaron el juego e impidieron que se produjera una disputa por la corona entre los concursantes que permanecían en el reality.

El inesperado final de ‘El Sultanato<i>’</i>

Samahara Lobatón volvió a quedarse sin reality. La hija de Melissa Klug había ingresado a ‘El Sultanato’ junto con Renato Rossini Jr., en un proyecto difundido a través de YouTube que prometía una convivencia de 45 días y una competencia por una corona.

Sin embargo, la primera temporada del formato llegó a su fin apenas 20 días después de su estreno. La decisión fue comunicada a todos los participantes durante una reunión en la sala, donde recibieron la noticia de que el programa no continuaría como estaba previsto.

PUBLICIDAD

Uno de los integrantes del reality explicó que el cierre no representaba una despedida definitiva del formato. Según indicó, la producción contempla desarrollar nuevas temporadas con una dinámica distinta.

“Hoy le decimos adiós, mas no un hasta nunca, porque pronto nos volveremos a ver. El proyecto, desafortunadamente, ya ha llegado a su final por esta temporada cuando iba durar 45 días, duro solo 11 días. Recuerden que es un formato totalmente diferente, un formato que se va a manejar por diferentes temporadas”, indicó uno de los participantes.

La noticia sorprendió a quienes seguían la convivencia y a los propios concursantes, que deberán dejar el proyecto antes de completar el periodo inicialmente planteado. Con ello, Samahara Lobatón deberá regresar a Lima tras el final de esta etapa del programa.

'El Sultanato’ llega a su fin en su primera temporada tras dos semanas

Los abandonos que complicaron la competencia

Durante el anuncio, los participantes también explicaron que las salidas de algunos concursantes habrían sido uno de los factores que complicaron la continuidad de la temporada. El juego, según señalaron, perdió estabilidad ante la reducción de integrantes.

“Al abandono de diferentes participantes, deja el juego un poco desestabilizado y provoca que no haya una buena disputa por la corona”, señalaron durante la despedida.

La competencia no llegó a tener un ganador. La producción decidió cerrar la temporada antes de que el formato pudiera desarrollar por completo la disputa por el premio entre los participantes que continuaban en la casa.

El desenlace representa un nuevo revés para Samahara Lobatón en el terreno de los realities. La influencer ya había formado parte de ‘La Prisión de Destino 2′, proyecto que también fue cancelado antes de completar su desarrollo.

En aquella oportunidad, el programa decidió terminar en medio de temores por una posible intervención del ICE. La cancelación dejó fuera a Lobatón, quien ahora vuelve a afrontar el cierre anticipado de un reality al que ingresó con la expectativa de permanecer durante varias semanas.

Samahara Lobatón y Youna tienen tenso encuentro al iniciar el reality ‘La Prisión de Destino 2’
Samahara Lobatón y Youna tienen tenso encuentro al iniciar el reality ‘La Prisión de Destino 2’

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. protagonizaron el romance del reality

Más allá de la competencia, El Sultanato mostró una faceta distinta de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. Ambos participaron juntos en la convivencia y terminaron por confirmar que existía atracción entre ellos.

La cercanía entre la chica reality y el modelo fue uno de los temas que generó comentarios durante los días que estuvieron en el proyecto. Los dos dejaron de ocultar el vínculo que mantenían y protagonizaron un beso ante las cámaras.

Además, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron acusados de haberse bañado juntos. En medio de las especulaciones, la influencer afirmó que el modelo era el chico más noble y bueno que había conocido.

Por su parte, Renato Rossini Jr. reconoció que, en un primer momento, no veía un futuro con Lobatón. No obstante, aseguró que su percepción cambió a medida que avanzó la convivencia dentro del reality.

El final de la temporada interrumpe la dinámica que ambos venían construyendo frente a las cámaras. La pareja deberá continuar su vínculo fuera de la casa, mientras el formato evalúa un eventual regreso en una próxima temporada.

Dos imágenes consecutivas de una mujer con prenda blanca y un hombre con camiseta negra que se besan en un ambiente interior
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan durante una escena del programa de televisión El Sultanato.

El mensaje de Renato Rossini Jr. tras el cierre

Renato Rossini Jr. también se pronunció después de conocer el final de ‘El Sultanato’. El modelo agradeció la oportunidad de formar parte del proyecto y destacó los vínculos que construyó con sus compañeros durante la convivencia.

“Gracias, Sultanato. Gracias por permitirme conocer personas maravillosas, personas de buena gente, de verdad, se siente. Yo creo que traspasamos la pantalla porque más que hate, creo que generamos bastante amor, porque este proyecto se hizo con mucho amor. No es un adiós, es un hasta pronto. Gracias por la oportunidad”, expresó.

El mensaje del modelo estuvo dirigido al equipo detrás del programa y a los participantes que compartieron con él los 11 días de convivencia. Para Rossini Jr., el proyecto logró conectar con parte del público pese a su corta duración.

En redes sociales, algunos usuarios reaccionaron al cierre del reality y comentaron la situación de Samahara Lobatón. Varios recordaron que la influencer también quedó fuera de La Prisión de Destino 2 tras la cancelación de ese proyecto.

“Esa Samahara es más piña, reality qué entra, reality qué lo cancelan jajaja ella es como una especie de negatividad”, escribió una usuaria. Otro comentario estuvo dirigido a Renato Rossini Jr.: “Renatoo bello! La próxima ir solo! Y más orgánico ya tuviste una exposición, papasito”.

Con el final de la primera temporada de El Sultanato, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. cierran una convivencia que combinó competencia, acercamientos sentimentales y momentos que generaron conversación entre los seguidores del formato. La producción dejó abierta la posibilidad de retomar el proyecto en nuevas temporadas.

Renato Rossini Jr. agradeció la oportunidad de integrar el formato tras conocer que la primera temporada había llegado a su fin. TikTok

Temas Relacionados

Samahara LobatónRenato Rossini Jr.El Sultanatoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Horarios del Metropolitano: Apertura de estaciones y salidas de buses en Lima

La red de transporte masivo de la capital ajusta sus frecuencias y recorridos especiales para atender a más de 300 mil pasajeros diarios entre Lima Norte y Sur

Horarios del Metropolitano: Apertura de estaciones y salidas de buses en Lima

Alianza Lima y el Señor de los Milagros: historia de la camiseta morada

Desde 1971, el club de La Victoria cambia sus tradicionales colores durante octubre para rendir homenaje al Cristo Moreno. La historia comenzó con una decisión inesperada de su utilero y se convirtió en una costumbre que reúne fútbol, fe y generaciones de hinchas aliancistas

Alianza Lima y el Señor de los Milagros: historia de la camiseta morada

Aniversario distrital termina en tragedia en Jauja: fuertes vientos derriban techo de coliseo y dejan una fallecida y varios heridos

Alrededor de 200 personas participaban en un almuerzo comunal en Canchayllo cuando el techo del coliseo se desplomó. Más de 50 alumnos de la PNP intervinieron para auxiliar a los afectados y evacuar a los heridos

Aniversario distrital termina en tragedia en Jauja: fuertes vientos derriban techo de coliseo y dejan una fallecida y varios heridos

Rutas del Metropolitano: Troncales, expresos y alimentadores explicados

Guía con horarios de atención, paraderos clave para reducir a la mitad los tiempos de traslado y el estado operativo de las nuevas estaciones integradas en el norte de la capital por la ATU

Rutas del Metropolitano: Troncales, expresos y alimentadores explicados

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación

Jonel Córdova explicó que tras el torneo en Maracaibo, la punta de 17 años no regresó a las instalaciones del club del Callao en las mejores condiciones físicas

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Carlos Mesía espera consenso con oposición para convocar a sesión, si no “no habrá facultades”

Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

Piden a la JNJ destituir al presidente del JNE por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Madre de Nadeska Widausky revela el mensaje que recibió de su hija tras posible extradición a Bélgica

Madre de Nadeska Widausky revela el mensaje que recibió de su hija tras posible extradición a Bélgica

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Jimin de BTS se quebró al celebrar su cumpleaños en primer concierto de Chile

Taehyung, de BTS, es comparado con Christian Domínguez por repetir sus frases en cada país: “¿Somos tu Tarazona?”

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

DEPORTES

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Adrián Yañez se habría bajado de la pelea contra Juan ‘Pegajoso’ Díaz: peruano espera nuevo rival para el UFC 334

Colosal victoria de Dana Guzmán en el W100 de Edmond: apeó a la primera siembra y logró el mejor triunfo de su carrera

Sofía Oxandabarat lamentó su gol errado en el estreno de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina: “Estoy triste”